https://ria.ru/20250206/deepseek-1997696049.html
Власти Нидерландов запретили DeepSeek для госслужащих
Власти Нидерландов запретили DeepSeek для госслужащих - РИА Новости, 06.02.2025
Власти Нидерландов запретили DeepSeek для госслужащих
Правительство Нидерландов запретило государственным служащим использовать новый китайский чат-бот DeepSeek в своей работе, сообщила телерадиокомпания NOS. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:09:00+03:00
2025-02-06T12:09:00+03:00
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ГААГА, 6 фев - РИА Новости. Правительство Нидерландов запретило государственным служащим использовать новый китайский чат-бот DeepSeek в своей работе, сообщила телерадиокомпания NOS. Отмечается, что запрет ввел госсекретарь по вопросам цифровизации Жолт Сабо. По его словам, чат-бот DeepSeek - "приложение, которое может быть использовано для шпионажа". В прошлую пятницу Управление по защите данных Нидерландов (AP) заявило, что начнет расследование передачи персональных данных в Китай на фоне опасений относительно политики конфиденциальности китайской компании DeepSeek, запустившей новый чат-бот. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%. В магазине приложений Apple App Store ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.
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Технологии, Китай, Нидерланды, США, Apple, Nasdaq, В мире
Власти Нидерландов запретили DeepSeek для госслужащих
Власти Нидерландов запретили госслужащим использовать китайский чат-бот DeepSeek