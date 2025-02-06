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Власти Нидерландов запретили DeepSeek для госслужащих - РИА Новости, 06.02.2025
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12:09 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/deepseek-1997696049.html
Власти Нидерландов запретили DeepSeek для госслужащих
Власти Нидерландов запретили DeepSeek для госслужащих - РИА Новости, 06.02.2025
Власти Нидерландов запретили DeepSeek для госслужащих
Правительство Нидерландов запретило государственным служащим использовать новый китайский чат-бот DeepSeek в своей работе, сообщила телерадиокомпания NOS. РИА Новости, 06.02.2025
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ГААГА, 6 фев - РИА Новости. Правительство Нидерландов запретило государственным служащим использовать новый китайский чат-бот DeepSeek в своей работе, сообщила телерадиокомпания NOS. Отмечается, что запрет ввел госсекретарь по вопросам цифровизации Жолт Сабо. По его словам, чат-бот DeepSeek - "приложение, которое может быть использовано для шпионажа". В прошлую пятницу Управление по защите данных Нидерландов (AP) заявило, что начнет расследование передачи персональных данных в Китай на фоне опасений относительно политики конфиденциальности китайской компании DeepSeek, запустившей новый чат-бот. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%. В магазине приложений Apple App Store ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.
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технологии, китай, нидерланды, сша, apple, nasdaq, в мире
Технологии, Китай, Нидерланды, США, Apple, Nasdaq, В мире
Власти Нидерландов запретили DeepSeek для госслужащих

Власти Нидерландов запретили госслужащим использовать китайский чат-бот DeepSeek

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПриложение DeepSeek
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Приложение DeepSeek. Архивное фото
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ГААГА, 6 фев - РИА Новости. Правительство Нидерландов запретило государственным служащим использовать новый китайский чат-бот DeepSeek в своей работе, сообщила телерадиокомпания NOS.
Отмечается, что запрет ввел госсекретарь по вопросам цифровизации Жолт Сабо. По его словам, чат-бот DeepSeek - "приложение, которое может быть использовано для шпионажа".
В прошлую пятницу Управление по защите данных Нидерландов (AP) заявило, что начнет расследование передачи персональных данных в Китай на фоне опасений относительно политики конфиденциальности китайской компании DeepSeek, запустившей новый чат-бот.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.
В магазине приложений Apple App Store ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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29 января, 17:18
 
ТехнологииКитайНидерландыСШАAppleNasdaqВ мире
 
 
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