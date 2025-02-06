https://ria.ru/20250206/deepseek-1997646217.html

Минобороны Южной Кореи заблокировало доступ к DeepSeek

Минобороны Южной Кореи заблокировало доступ к DeepSeek - РИА Новости, 06.02.2025

Минобороны Южной Кореи заблокировало доступ к DeepSeek

Минобороны Южной Кореи заблокировало доступ к чат-боту китайской компании DeepSeek, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источники, в самом ведомстве заявили РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T07:46:00+03:00

2025-02-06T07:46:00+03:00

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СЕУЛ, 6 фев - РИА Новости. Минобороны Южной Кореи заблокировало доступ к чат-боту китайской компании DeepSeek, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источники, в самом ведомстве заявили о принятии всех "необходимых мер" для соблюдения безопасности. Ранее сообщалось, что минпромторг и МИД Южной Кореи заблокировали доступ к DeepSeek. Также сообщается, что министерство финансов страны планирует поступить аналогичным образом. Согласно многочисленным источникам агентства, доступ к сервису был ограничен на компьютерах министерств, подключенных к внешним сетям. При попытке зайти на сайт появляется сообщение о том, что доступ ограничен. При этом в самом минобороны уклонились от однозначного ответа о запрете, сказав только, что продолжают принимать "необходимые меры" в сотрудничестве с профильными ведомствами. Представитель министерства обороны Чон Ха Гю на брифинге пояснил, что министерство использует для всех операций по обмену, передаче и обработке информации интранет-сеть, которая не подключена к внешнему интернету. "Для некоторых рабочих задач действительно используется интернет, но для него также предусмотрены все необходимые меры безопасности… Что касается генеративного AI, о котором вы говорите, я также осведомлён о существующих технологических и связанных с безопасностью опасениях. Поэтому мы либо заранее принимаем необходимые меры, либо будем прорабатывать последующие шаги совместно с соответствующими ведомствами", - заявил чиновник. При этом Чон Ха Гю опроверг информацию о том, что в военных учреждениях и на военных компьютерах в Южной Корее запрещено использование всех генеративных AI. "Нет. Это не так. Имеется в виду, что, как и раньше, при координации с соответствующими ведомствами будут приняты необходимые меры в отношении сайтов или инструментов, которые представляют технологические или информационные риски", - пояснил он. Как отмечает Рёнхап, запрет на использование DeepSeek в ряде министерств связан с тем, что оба ведомства оперируют большим количеством "чувствительной секретной информации" и могут опасаться ее утечки. Накануне министерство внутренних дел и безопасности направило правительственным учреждениям, а также столичным и провинциальным властям письмо, в котором призвало соблюдать осторожность при использовании сервисов искусственного интеллекта, таких как DeepSeek и ChatGPT. Сообщается, что в письме подчеркивается важность неразглашения личных данных и отказа от слепого доверия к результатам, предоставляемым этими сервисами. Запрет на использование китайского чат-бота начали вводить и ведущие ИТ-компании и государственные корпорации Южной Кореи. Причиной такого решения назывался сбор большого количества информации об устройстве пользователя, его IP-адресе и шаблонах ввода текста с помощью клавиатуры с последующим хранением этих данных на серверах, расположенных в Китае, что вызывало опасения с точки зрения безопасности. Kakao во вторник запретила использовать Deep Seek в деловых целях. LG Uplus в среду внедрила аналогичную политику. Другие крупные компании, включая Samsung Electronics, SK Group и LG Electronics, которые разрабатывают свои собственные сервисы искусственного интеллекта, запретили использование таких программ на компьютерах компании без предварительного разрешения. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости. В январе исследовательская группа компании Wiz Research сообщила о том, что обнаружила открытый для всех желающих сервер, принадлежащий DeepSeek, где содержалось более миллиона записей. Специалисты утверждали, что там были обнаружены истории чатов, секретные ключи и другая конфиденциальная информация. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов платформы Национальной технологической инициативы, пользователям не стоит делиться с DeepSeek личными данными из-за риска утечек. Они также отметили риски использования чат-бота в рабочих целях, поскольку утечка рабочих материалов, паролей или финансовых данных может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери или ущерб репутации.

https://ria.ru/20250130/deepseek-1996496977.html

https://ria.ru/20250130/deepseek-1996507780.html

https://ria.ru/20250205/koreja-1997536319.html

https://ria.ru/20250205/deepseek-1997422084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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