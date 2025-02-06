"Росконгресс" объяснил увеличение доли засекреченной части бюджета DARPA
Росконгресс: бюджет DARPA вырос из-за трат на технологии сетецентрической войны
Главный офис DARPA в г. Арлингтон (штат Вирджиния). Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Увеличение доли засекреченной части бюджета DARPA связано с ростом программ, содержащих чувствительную информацию для национальной безопасности США, в частности, с секретным финансированием технологии сетецентрической войны, следует из доклада "Росконгресса", который имеется в распоряжении РИА Новости.
Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency) с момента создания в 1958 году в ответ на запуск в СССР первого искусственного спутника Земли призвано своевременно выявлять новые научные идеи и перспективные направления исследований и разработок в интересах опережающего развития вооруженных сил США.
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"Увеличение доли засекреченной части бюджета Управления перспективных исследовательских проектов до 22,9% прямо указывает на рост количества программ, содержащих чувствительную информацию для национальной безопасности США. Основным драйвером роста секретного финансирования остаются технологии сетецентрической войны. Их бюджет вырос на 140% за шесть лет", - говорится в документе.
Его авторы отмечают, что увеличение доли засекреченной части бюджета DARPA до 22,9% станет максимальным уровнем с 2005 года.
Сетецентрическая война — концепция ведения войны, при которой все участники боевых действий (командование, военная техника, живая сила) объединены в единую информационную сеть. Концепция предполагает активное использование беспилотников, высокоточного оружия, хорошо защищённых устойчивых каналов связи с высокой пропускной способностью, а также широкое использование средств радиоэлектронной борьбы. Первыми к практическому осуществлению концепции сетецентрической войны в конце 90-х годов прошлого века приступили вооружённые силы США.
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