https://ria.ru/20250206/darpa-1997687852.html

"Росконгресс" объяснил увеличение доли засекреченной части бюджета DARPA

"Росконгресс" объяснил увеличение доли засекреченной части бюджета DARPA - РИА Новости, 06.02.2025

"Росконгресс" объяснил увеличение доли засекреченной части бюджета DARPA

Увеличение доли засекреченной части бюджета DARPA связано с ростом программ, содержащих чувствительную информацию для национальной безопасности США, в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T11:41:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Увеличение доли засекреченной части бюджета DARPA связано с ростом программ, содержащих чувствительную информацию для национальной безопасности США, в частности, с секретным финансированием технологии сетецентрической войны, следует из доклада "Росконгресса", который имеется в распоряжении РИА Новости. Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency) с момента создания в 1958 году в ответ на запуск в СССР первого искусственного спутника Земли призвано своевременно выявлять новые научные идеи и перспективные направления исследований и разработок в интересах опережающего развития вооруженных сил США. "Увеличение доли засекреченной части бюджета Управления перспективных исследовательских проектов до 22,9% прямо указывает на рост количества программ, содержащих чувствительную информацию для национальной безопасности США. Основным драйвером роста секретного финансирования остаются технологии сетецентрической войны. Их бюджет вырос на 140% за шесть лет", - говорится в документе. Его авторы отмечают, что увеличение доли засекреченной части бюджета DARPA до 22,9% станет максимальным уровнем с 2005 года. Сетецентрическая война — концепция ведения войны, при которой все участники боевых действий (командование, военная техника, живая сила) объединены в единую информационную сеть. Концепция предполагает активное использование беспилотников, высокоточного оружия, хорошо защищённых устойчивых каналов связи с высокой пропускной способностью, а также широкое использование средств радиоэлектронной борьбы. Первыми к практическому осуществлению концепции сетецентрической войны в конце 90-х годов прошлого века приступили вооружённые силы США.

https://ria.ru/20240408/kosmos-1938047182.html

https://ria.ru/20241102/pentagon-1981394654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, ссср, земля, darpa, в мире