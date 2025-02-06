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США значительно увеличили расходы на военные исследования - РИА Новости, 06.02.2025
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08:38 06.02.2025 (обновлено: 08:53 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/darpa-1997650225.html
США значительно увеличили расходы на военные исследования
США значительно увеличили расходы на военные исследования - РИА Новости, 06.02.2025
США значительно увеличили расходы на военные исследования
Удельный вес военного исследовательского агентства министерства обороны США DARPA в общем объеме государственных оборонных расходов в 2025 году достигнет почти... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T08:38:00+03:00
2025-02-06T08:53:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Удельный вес военного исследовательского агентства министерства обороны США DARPA в общем объеме государственных оборонных расходов в 2025 году достигнет почти 25%, что станет рекордным значением после 1998 года и составит 4,37 миллиарда долларов, говорится в докладе "Росконгресса", который имеется в распоряжении РИА Новости.Управление перспективных исследовательских проектов, или DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), с момента создания в 1958 году в ответ на запуск в СССР первого искусственного спутника Земли отвечает за своевременное выявление новых научных идей и перспективных направлений исследований и разработок в интересах опережающего развития Вооруженных сил США."Удельный вес DARPA в общем объеме государственных оборонных расходов, необходимых для разработки будущих военных систем, достигнет 24,65%, что станет рекордным значением после 1998 года. Несмотря на высокорискованные инвестиции, финансирование DARPA за 29 лет продолжает увеличиваться. Оно было расширено на 92,5% с 2,27 миллиарда долларов в 1996 финансовом году до 4,37 миллиарда долларов в 2025 финансовом году. Среднегодовой темп роста составил 3,2%", - говорится в документе.В структуре расходов DARPA на 2025 финансовый год удельный вес прикладных исследований, ориентированных на решение научно‑практических задач, достигнет наименьшего показателя с 1997 года. Доля бюджета технологических разработок, необходимых для удовлетворения конкретных военных нужд, станет наибольшей за последние 26 лет."Из 4,37 миллиарда долларов, запрошенных на 2025 год, 97,2% финансирования в соответствии с бюджетной классификацией, принятой в США, придется на три категории работ: фундаментальные исследования (формирование научной базы для последующих работ), прикладные исследования (решение научно-практических задач) и разработка передовых технологий (удовлетворение конкретных военных нужд). Финансирование этих трех категорий упоминается в документах министерства обороны США как бюджет науки и технологий. Именно он рассматривается в качестве инвестиций в фундаментальные знания, необходимые для разработки будущих военных систем", - говорится в докладе.Согласно документу, финансируемые DARPA исследования вносят существенный вклад в развитие технологий."Считается, что именно исследования, финансируемые DARPA, внесли важный вклад в науку и технологии, которые привели к развитию как военных, так и коммерческих технологий, среди них высокоточные управляемые ракеты, стелс-технология, интернет, персональная электроника, система глобального позиционирования GPS, голосовой помощник Siri", - отметили авторы доклада.
https://ria.ru/20250206/postavki-1997644802.html
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сша, darpa, gps, ссср, земля, в мире
США, DARPA, GPS, СССР, Земля, В мире
США значительно увеличили расходы на военные исследования

США значительно увеличили расходы на военные исследования агентства DARPA

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Удельный вес военного исследовательского агентства министерства обороны США DARPA в общем объеме государственных оборонных расходов в 2025 году достигнет почти 25%, что станет рекордным значением после 1998 года и составит 4,37 миллиарда долларов, говорится в докладе "Росконгресса", который имеется в распоряжении РИА Новости.
Управление перспективных исследовательских проектов, или DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), с момента создания в 1958 году в ответ на запуск в СССР первого искусственного спутника Земли отвечает за своевременное выявление новых научных идей и перспективных направлений исследований и разработок в интересах опережающего развития Вооруженных сил США.
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"Удельный вес DARPA в общем объеме государственных оборонных расходов, необходимых для разработки будущих военных систем, достигнет 24,65%, что станет рекордным значением после 1998 года. Несмотря на высокорискованные инвестиции, финансирование DARPA за 29 лет продолжает увеличиваться. Оно было расширено на 92,5% с 2,27 миллиарда долларов в 1996 финансовом году до 4,37 миллиарда долларов в 2025 финансовом году. Среднегодовой темп роста составил 3,2%", - говорится в документе.
В структуре расходов DARPA на 2025 финансовый год удельный вес прикладных исследований, ориентированных на решение научно‑практических задач, достигнет наименьшего показателя с 1997 года. Доля бюджета технологических разработок, необходимых для удовлетворения конкретных военных нужд, станет наибольшей за последние 26 лет.
"Из 4,37 миллиарда долларов, запрошенных на 2025 год, 97,2% финансирования в соответствии с бюджетной классификацией, принятой в США, придется на три категории работ: фундаментальные исследования (формирование научной базы для последующих работ), прикладные исследования (решение научно-практических задач) и разработка передовых технологий (удовлетворение конкретных военных нужд). Финансирование этих трех категорий упоминается в документах министерства обороны США как бюджет науки и технологий. Именно он рассматривается в качестве инвестиций в фундаментальные знания, необходимые для разработки будущих военных систем", - говорится в докладе.
Согласно документу, финансируемые DARPA исследования вносят существенный вклад в развитие технологий.
"Считается, что именно исследования, финансируемые DARPA, внесли важный вклад в науку и технологии, которые привели к развитию как военных, так и коммерческих технологий, среди них высокоточные управляемые ракеты, стелс-технология, интернет, персональная электроника, система глобального позиционирования GPS, голосовой помощник Siri", - отметили авторы доклада.
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