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В Чувашии выросло число учеников лицея с симптомами кишечной инфекции - РИА Новости, 06.02.2025
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14:28 06.02.2025 (обновлено: 14:37 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/chuvashiya-1997738079.html
В Чувашии выросло число учеников лицея с симптомами кишечной инфекции
В Чувашии выросло число учеников лицея с симптомами кишечной инфекции - РИА Новости, 06.02.2025
В Чувашии выросло число учеников лицея с симптомами кишечной инфекции
Число учеников лицея в Чувашии, обратившихся к врачам с признаками кишечной инфекции, увеличилось до 41, возбуждено уголовное дело о нарушении... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:28:00+03:00
2025-02-06T14:37:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Число учеников лицея в Чувашии, обратившихся к врачам с признаками кишечной инфекции, увеличилось до 41, возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщило СУСК РФ по региону.Ранее региональный минздрав сообщал, что семеро учеников лицея в поселке Кугеси обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции, которые связывают с приемом пищи. Один из детей был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести."Вечером 4 февраля и 5 февраля в медицинское учреждение обратился 41 ребенок из числа учащихся лицея с жалобами на плохое состояние здоровья. Четверо детей госпитализированы, остальным медицинская помощь оказывается амбулаторно", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление).На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются и допрашиваются очевидцы произошедшего, назначены медицинские и санитарно-эпидемиологическая судебные экспертизы."В ходе следствия также будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в школе", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250118/norovirus-1994383528.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия
В Чувашии выросло число учеников лицея с симптомами кишечной инфекции

В Чувашии число учащихся лицея с симптомами кишечной инфекции выросло до 41

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице
Сотрудники полиции на улице - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудники полиции на улице. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Число учеников лицея в Чувашии, обратившихся к врачам с признаками кишечной инфекции, увеличилось до 41, возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее региональный минздрав сообщал, что семеро учеников лицея в поселке Кугеси обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции, которые связывают с приемом пищи. Один из детей был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
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"Вечером 4 февраля и 5 февраля в медицинское учреждение обратился 41 ребенок из числа учащихся лицея с жалобами на плохое состояние здоровья. Четверо детей госпитализированы, остальным медицинская помощь оказывается амбулаторно", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление).
На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются и допрашиваются очевидцы произошедшего, назначены медицинские и санитарно-эпидемиологическая судебные экспертизы.
"В ходе следствия также будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в школе", - добавляется в сообщении.
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