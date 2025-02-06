Рейтинг@Mail.ru
Умер ректор Северо-Кавказского исламского университета - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
09:58 06.02.2025 (обновлено: 09:59 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/chochaev-1997661902.html
Умер ректор Северо-Кавказского исламского университета
Умер ректор Северо-Кавказского исламского университета - РИА Новости, 06.02.2025
Умер ректор Северо-Кавказского исламского университета
Ректор Северо-Кавказского исламского университета Шарабуттин Чочаев скончался в Кабардино-Балкарии, он внес огромный вклад в сохранение межконфессионального и... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T09:58:00+03:00
2025-02-06T09:59:00+03:00
религия
казбек коков
кабардино-балкарская республика (кбр)
ислам
шарабуттин чочаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997661701_0:254:960:794_1920x0_80_0_0_4a126705c33f79196d51b9c020c23845.jpg
НАЛЬЧИК, 6 фев – РИА Новости. Ректор Северо-Кавказского исламского университета Шарабуттин Чочаев скончался в Кабардино-Балкарии, он внес огромный вклад в сохранение межконфессионального и межнационального согласия в республике, сообщил глава региона Казбек Коков в своем Telegram-канале. "Ушел из жизни Чочаев Шарабуттин Юсупович, ректор Северо-Кавказского Исламского университета имени Имама Абу Ханифы… Чочаев внес огромный вклад в сохранение межконфессионального и межнационального согласия в нашей республике. Он был настоящим патриотом своей Родины, много делал для людей, занимался благотворительностью, поддерживал просветительские проекты", - написал Коков. Он добавил, что Чочаев с большой самоотдачей занимался развитием исламского образования и, будучи мудрым наставником и педагогом, воспитал немало достойных учеников. "Память об этом большом человеке всегда будет жить в наших сердцах, а его глубокая добропорядочность, человеколюбие и милосердное отношение к ближним будут примером для всех нас", - подчеркнул глава КБР. Чочаев, которому было 65 лет, с 1990 по 1992 год возглавлял Духовное управление мусульман (ДУМ) КБР, был заместителем председателя ДУМ, с 1998 года руководил работой исламского института при ДУМ КБР, с 2007 года – ректор Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997661701_0:210:960:930_1920x0_80_0_0_25743bd61976917bd5b8b152cd3015d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр), ислам, шарабуттин чочаев
Религия, Казбек Коков, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Ислам, Шарабуттин Чочаев
Умер ректор Северо-Кавказского исламского университета

Коков: умер ректор Северо-Кавказского исламского университета Шарабуттин Чочаев

© Фото : ДУМ КЧРРектор Северо-Кавказского исламского университета Шарабуттин Чочаев
Ректор Северо-Кавказского исламского университета Шарабуттин Чочаев - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : ДУМ КЧР
Ректор Северо-Кавказского исламского университета Шарабуттин Чочаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 6 фев – РИА Новости. Ректор Северо-Кавказского исламского университета Шарабуттин Чочаев скончался в Кабардино-Балкарии, он внес огромный вклад в сохранение межконфессионального и межнационального согласия в республике, сообщил глава региона Казбек Коков в своем Telegram-канале.
«
"Ушел из жизни Чочаев Шарабуттин Юсупович, ректор Северо-Кавказского Исламского университета имени Имама Абу Ханифы… Чочаев внес огромный вклад в сохранение межконфессионального и межнационального согласия в нашей республике. Он был настоящим патриотом своей Родины, много делал для людей, занимался благотворительностью, поддерживал просветительские проекты", - написал Коков.
Он добавил, что Чочаев с большой самоотдачей занимался развитием исламского образования и, будучи мудрым наставником и педагогом, воспитал немало достойных учеников.
«
"Память об этом большом человеке всегда будет жить в наших сердцах, а его глубокая добропорядочность, человеколюбие и милосердное отношение к ближним будут примером для всех нас", - подчеркнул глава КБР.
Чочаев, которому было 65 лет, с 1990 по 1992 год возглавлял Духовное управление мусульман (ДУМ) КБР, был заместителем председателя ДУМ, с 1998 года руководил работой исламского института при ДУМ КБР, с 2007 года – ректор Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы.
 
РелигияКазбек КоковКабардино-Балкарская Республика (КБР)ИсламШарабуттин Чочаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала