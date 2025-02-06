Умер ректор Северо-Кавказского исламского университета
Коков: умер ректор Северо-Кавказского исламского университета Шарабуттин Чочаев
Ректор Северо-Кавказского исламского университета Шарабуттин Чочаев. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 6 фев – РИА Новости. Ректор Северо-Кавказского исламского университета Шарабуттин Чочаев скончался в Кабардино-Балкарии, он внес огромный вклад в сохранение межконфессионального и межнационального согласия в республике, сообщил глава региона Казбек Коков в своем Telegram-канале.
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"Ушел из жизни Чочаев Шарабуттин Юсупович, ректор Северо-Кавказского Исламского университета имени Имама Абу Ханифы… Чочаев внес огромный вклад в сохранение межконфессионального и межнационального согласия в нашей республике. Он был настоящим патриотом своей Родины, много делал для людей, занимался благотворительностью, поддерживал просветительские проекты", - написал Коков.
Он добавил, что Чочаев с большой самоотдачей занимался развитием исламского образования и, будучи мудрым наставником и педагогом, воспитал немало достойных учеников.
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"Память об этом большом человеке всегда будет жить в наших сердцах, а его глубокая добропорядочность, человеколюбие и милосердное отношение к ближним будут примером для всех нас", - подчеркнул глава КБР.
Чочаев, которому было 65 лет, с 1990 по 1992 год возглавлял Духовное управление мусульман (ДУМ) КБР, был заместителем председателя ДУМ, с 1998 года руководил работой исламского института при ДУМ КБР, с 2007 года – ректор Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы.