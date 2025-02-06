https://ria.ru/20250206/chochaev-1997661902.html

Умер ректор Северо-Кавказского исламского университета

Умер ректор Северо-Кавказского исламского университета - РИА Новости, 06.02.2025

Умер ректор Северо-Кавказского исламского университета

Ректор Северо-Кавказского исламского университета Шарабуттин Чочаев скончался в Кабардино-Балкарии, он внес огромный вклад в сохранение межконфессионального и... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T09:58:00+03:00

2025-02-06T09:58:00+03:00

2025-02-06T09:59:00+03:00

религия

казбек коков

кабардино-балкарская республика (кбр)

ислам

шарабуттин чочаев

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НАЛЬЧИК, 6 фев – РИА Новости. Ректор Северо-Кавказского исламского университета Шарабуттин Чочаев скончался в Кабардино-Балкарии, он внес огромный вклад в сохранение межконфессионального и межнационального согласия в республике, сообщил глава региона Казбек Коков в своем Telegram-канале. "Ушел из жизни Чочаев Шарабуттин Юсупович, ректор Северо-Кавказского Исламского университета имени Имама Абу Ханифы… Чочаев внес огромный вклад в сохранение межконфессионального и межнационального согласия в нашей республике. Он был настоящим патриотом своей Родины, много делал для людей, занимался благотворительностью, поддерживал просветительские проекты", - написал Коков. Он добавил, что Чочаев с большой самоотдачей занимался развитием исламского образования и, будучи мудрым наставником и педагогом, воспитал немало достойных учеников. "Память об этом большом человеке всегда будет жить в наших сердцах, а его глубокая добропорядочность, человеколюбие и милосердное отношение к ближним будут примером для всех нас", - подчеркнул глава КБР. Чочаев, которому было 65 лет, с 1990 по 1992 год возглавлял Духовное управление мусульман (ДУМ) КБР, был заместителем председателя ДУМ, с 1998 года руководил работой исламского института при ДУМ КБР, с 2007 года – ректор Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр), ислам, шарабуттин чочаев