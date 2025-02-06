В Черняховске простились с мальчиком, которого убил отчим
В Черняховске под Калининградом простились мальчиком, которого убил отчим
© Фото : Сергей Булычев/ВКонтактеCтихийный мемориал возле памятника Барклаю-де-Толли в память об убитом мальчике в Черняховске Калининградской области
Cтихийный мемориал возле памятника Барклаю-де-Толли в память об убитом мальчике в Черняховске Калининградской области
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КАЛИНИНГРАД, 6 фев — РИА Новости. В Черняховске под Калининградом простились с 7-летним мальчиком, в убийстве которого подозревается его отчим, сообщили РИА Новости в администрации города.
О пропаже 7-летнего сына утром 3 февраля в полицию сообщила его мать. Почти сутки мальчика искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело ребенка нашли в водоеме в мусорном пакете. По подозрению в убийстве был задержан отчим мальчика. По данным следствия, мать знала о преступлении и покрывала мужа.
"Мальчика отпели и похоронили. Очень много людей пришло. Несли цветы и игрушки. Сегодня в городе объявлен траур, приспущены государственные флаги, флаг на администрации города тоже, отменены развлекательные мероприятия. Это, конечно, ужасная трагедия для всех нас", - сказали в администрации.
Утром в социальной сети "ВКонтакте" в прямом эфире выступил глава администрации Черняховска Сергей Булычев. Это было запланированное выступление, но начал он общение жителями с того, что почтил память убитого ребенка. "Я считаю, что администрация где-то недосмотрела, садик, школа, соседи, жители. Это наша общая беда. Отдельно еще раз разберем ситуацию со всеми, чтобы впредь такого не допустить", - сказал Булычев.
Уголовное дело расследуется по статье 105 УК РФ "Убийство". В ходе расследования установлено, что 42-летний отчим вечером 1 февраля, когда супруги не было дома, избил ребенка. Обнаружив, что мальчик мертв, он решил скрыть преступление. Убедив жену сообщить об исчезновении ребенка в полицию, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска. По данным регионального СУСК, действиям матери ребенка будет дана оценка по статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений).
Органами полиции в отношении отчима позднее возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). По данным следствия, 25 декабря 2024 года фигурант сломал ключицу старшей сестре убитого мальчика. Ленинградский районный суд Калининграда 5 февраля отправил отчима мальчика под арест до 3 апреля.
Кроме того, СК обвинил полицейских в халатности после гибели ребенка.