https://ria.ru/20250206/burjatija-1997647257.html

В Бурятии ищут двух рыбаков, пропавших на Байкале

В Бурятии ищут двух рыбаков, пропавших на Байкале - РИА Новости, 06.02.2025

В Бурятии ищут двух рыбаков, пропавших на Байкале

Двух рыбаков, пропавших на озере Байкал, ищут в Бурятии, сообщил региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T08:09:00+03:00

2025-02-06T08:09:00+03:00

2025-02-06T08:09:00+03:00

происшествия

байкал

россия

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 6 фев – РИА Новости. Двух рыбаков, пропавших на озере Байкал, ищут в Бурятии, сообщил региональный главк МЧС РФ. "Накануне спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России привлекались на поиски двух мужчин, которые, со слов родственников, 4 февраля выехали на рыбалку на озеро Байкал в районе Максимихи и до настоящего момента не вернулись", - говорится в сообщении. Спасатели обследовали 20 километров береговой линии и съезды на лед от населенного пункта Максимиха в сторону Улан-Удэ, а также три километра вглубь акватории озера Байкал. Поисковые работы продолжаются.

https://ria.ru/20250112/baykal-1993353651.html

байкал

россия

улан-удэ

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происшествия, байкал, россия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)