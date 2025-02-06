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В Бурятии ищут двух рыбаков, пропавших на Байкале - РИА Новости, 06.02.2025
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08:09 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/burjatija-1997647257.html
В Бурятии ищут двух рыбаков, пропавших на Байкале
В Бурятии ищут двух рыбаков, пропавших на Байкале - РИА Новости, 06.02.2025
В Бурятии ищут двух рыбаков, пропавших на Байкале
Двух рыбаков, пропавших на озере Байкал, ищут в Бурятии, сообщил региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T08:09:00+03:00
2025-02-06T08:09:00+03:00
происшествия
байкал
россия
улан-удэ
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УЛАН-УДЭ, 6 фев – РИА Новости. Двух рыбаков, пропавших на озере Байкал, ищут в Бурятии, сообщил региональный главк МЧС РФ. "Накануне спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России привлекались на поиски двух мужчин, которые, со слов родственников, 4 февраля выехали на рыбалку на озеро Байкал в районе Максимихи и до настоящего момента не вернулись", - говорится в сообщении. Спасатели обследовали 20 километров береговой линии и съезды на лед от населенного пункта Максимиха в сторону Улан-Удэ, а также три километра вглубь акватории озера Байкал. Поисковые работы продолжаются.
https://ria.ru/20250112/baykal-1993353651.html
байкал
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происшествия, байкал, россия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Байкал, Россия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии ищут двух рыбаков, пропавших на Байкале

В Бурятии начали поиск двух рыбаков, пропавших на озере Байкал

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 6 фев – РИА Новости. Двух рыбаков, пропавших на озере Байкал, ищут в Бурятии, сообщил региональный главк МЧС РФ.
"Накануне спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России привлекались на поиски двух мужчин, которые, со слов родственников, 4 февраля выехали на рыбалку на озеро Байкал в районе Максимихи и до настоящего момента не вернулись", - говорится в сообщении.
Спасатели обследовали 20 километров береговой линии и съезды на лед от населенного пункта Максимиха в сторону Улан-Удэ, а также три километра вглубь акватории озера Байкал. Поисковые работы продолжаются.
Байкал. 12 января 2025 - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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12 января, 15:46
 
ПроисшествияБайкалРоссияУлан-УдэМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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