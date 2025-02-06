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В Бурятии ищут двух рыбаков, пропавших на Байкале
В Бурятии ищут двух рыбаков, пропавших на Байкале - РИА Новости, 06.02.2025
В Бурятии ищут двух рыбаков, пропавших на Байкале
Двух рыбаков, пропавших на озере Байкал, ищут в Бурятии, сообщил региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T08:09:00+03:00
2025-02-06T08:09:00+03:00
2025-02-06T08:09:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 6 фев – РИА Новости. Двух рыбаков, пропавших на озере Байкал, ищут в Бурятии, сообщил региональный главк МЧС РФ. "Накануне спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России привлекались на поиски двух мужчин, которые, со слов родственников, 4 февраля выехали на рыбалку на озеро Байкал в районе Максимихи и до настоящего момента не вернулись", - говорится в сообщении. Спасатели обследовали 20 километров береговой линии и съезды на лед от населенного пункта Максимиха в сторону Улан-Удэ, а также три километра вглубь акватории озера Байкал. Поисковые работы продолжаются.
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происшествия, байкал, россия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Байкал, Россия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии ищут двух рыбаков, пропавших на Байкале
В Бурятии начали поиск двух рыбаков, пропавших на озере Байкал