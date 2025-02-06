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Сооснователь группы "Смысловые галлюцинации" сделал новое заявление в суде - РИА Новости, 06.02.2025
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11:58 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/burdin-1997690459.html
Сооснователь группы "Смысловые галлюцинации" сделал новое заявление в суде
Сооснователь группы "Смысловые галлюцинации" сделал новое заявление в суде - РИА Новости, 06.02.2025
Сооснователь группы "Смысловые галлюцинации" сделал новое заявление в суде
Сооснователь рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, на суде по продлению ему меры... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:58:00+03:00
2025-02-06T11:58:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Сооснователь рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, на суде по продлению ему меры пресечения заявил, что действовал в состоянии аффекта и не понял, как всё произошло. Ранее следователь сообщила суду, что Бурдину предъявлено обвинение, свою вину он признал в полном объёме, а с потерпевшим он был раннее знаком. В четверг арест музыканту продлили ещё на месяц, до 11 марта. "Могу объяснить в двух словах: когда я теряю очки, считайте это состояние аффекта, я слепну. Слепой, хромой, а на меня два здоровых амбала. Я даже не понял, как это произошло. Умышленным бы я это и не назвал, несколько ударов не было", – пояснил музыкант. Однако в суде не озвучили, чем именно травмировал знакомого Бурдин. "Имеется справка из горбольницы, где сказано, что потерпевший поступил туда с резаным ранением", – зачитала судья материалы уголовного дела. Верх-Исетский райсуд 14 ноября 2024 года отправил в СИЗО Бурдина по 11 января 2025 года, потом арест продлили до 11 февраля, однако обжаловать свой арест фигуранту не удалось. В пресс-службе облсуда подчеркивали, что ходатайства рассматривались по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Правоохранительные органы и стороны защиты тему оставили без комментариев.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Сооснователь группы "Смысловые галлюцинации" сделал новое заявление в суде

Бурдин сделал новое заявление в суде

© Фото : Владимир Бурдин/ВКонтактеВладимир Бурдин
Владимир Бурдин - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : Владимир Бурдин/ВКонтакте
Владимир Бурдин. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Сооснователь рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, на суде по продлению ему меры пресечения заявил, что действовал в состоянии аффекта и не понял, как всё произошло.
Ранее следователь сообщила суду, что Бурдину предъявлено обвинение, свою вину он признал в полном объёме, а с потерпевшим он был раннее знаком. В четверг арест музыканту продлили ещё на месяц, до 11 марта.
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"Могу объяснить в двух словах: когда я теряю очки, считайте это состояние аффекта, я слепну. Слепой, хромой, а на меня два здоровых амбала. Я даже не понял, как это произошло. Умышленным бы я это и не назвал, несколько ударов не было", – пояснил музыкант.
Однако в суде не озвучили, чем именно травмировал знакомого Бурдин. "Имеется справка из горбольницы, где сказано, что потерпевший поступил туда с резаным ранением", – зачитала судья материалы уголовного дела.
Верх-Исетский райсуд 14 ноября 2024 года отправил в СИЗО Бурдина по 11 января 2025 года, потом арест продлили до 11 февраля, однако обжаловать свой арест фигуранту не удалось.
В пресс-службе облсуда подчеркивали, что ходатайства рассматривались по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Правоохранительные органы и стороны защиты тему оставили без комментариев.
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