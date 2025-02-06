https://ria.ru/20250206/burdin-1997659430.html

Суд продлил арест сооснователю группы "Смысловые галлюцинации"

Суд продлил арест сооснователю группы "Смысловые галлюцинации" - РИА Новости, 06.02.2025

Суд продлил арест сооснователю группы "Смысловые галлюцинации"

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест до 11 марта сооснователю рок-группы "Смысловые галлюцинации", 51-летнему Владимиру Бурдину, обвиняемому в РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T09:39:00+03:00

2025-02-06T09:39:00+03:00

2025-02-06T09:54:00+03:00

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екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест до 11 марта сооснователю рок-группы "Смысловые галлюцинации", 51-летнему Владимиру Бурдину, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Бурдин признал свою вину."Рассмотрев в открытом судебном заседании, суд постановил продлить Бурдину меру пресечения в виде ареста до 11 марта включительно", – сказала судья Татьяна Орлова.Верх-Исетский райсуд 14 ноября 2024 года отправил в СИЗО Бурдина по 11 января 2025 года, потом арест продлили до 11 февраля, однако обжаловать свой арест ему не удалось. В пресс-службе облсуда подчеркивали, что ходатайства рассматривались по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". В правоохранительных органах тему не комментируют.Владимир Бурдин – музыкант, участник рок-группы "Смысловые галлюцинации" до 1993 года, один из ее основателей, после распада группы выступал сольно.

https://ria.ru/20250204/ubiystvo-1997218532.html

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происшествия, екатеринбург, россия