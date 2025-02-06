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Французская журналистка обвинила жену Макрона в подделке документов - РИА Новости, 06.02.2025
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12:09 06.02.2025 (обновлено: 12:58 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/brizhit-1997696311.html
Французская журналистка обвинила жену Макрона в подделке документов
Французская журналистка обвинила жену Макрона в подделке документов - РИА Новости, 06.02.2025
Французская журналистка обвинила жену Макрона в подделке документов
Журналистка Наташа Рэй, осужденная за заявления о том, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, сообщила РИА Новости, что... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:09:00+03:00
2025-02-06T12:58:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Журналистка Наташа Рэй, осужденная за заявления о том, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, сообщила РИА Новости, что планирует подать иск и обвинить первую леди в подделке документов."Мы подаем жалобу непосредственно против Брижит Макрон за мошеннический приговор и использование поддельных документов. После этого, очевидно, они захотят отыграться, и я должна защищаться", — сказала Рэй.По словам адвоката журналистки Франсуа Данглеана, его клиентку осудили за четыре заявления, которых она не делала и которых не было в изначальных обвинениях."Я стала жертвой двух сфальсифицированных процессов, в ходе которых меня осудили за заявления, которых я никогда не делала. Меня судил судья, которого лично назначил Макрон. Был ли у меня шанс на беспристрастность суда и минимальную объективность?" — заявила Рэй.Она добавила, что уверена в обвинительном приговоре апелляционного суда, который состоится в мае, и боится новых преследований из-за общения с российской прессой."Наши СМИ — это пропаганда, у них нет ни малейшей объективности, а единственная их цель — это обслуживать власть. И финансируют их либо государство, либо миллиардеры — друзья власть имущих. У нет никакой независимости. Они постоянно осуждают Россию, при том что диктатура – это Франция. Наши СМИ постоянно критикуют Россию, осуждают, но можем ли мы писать хорошее о главе государства и его супруге?" — сказала журналистка.В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, Рэй, называющая себя независимой журналисткой, заявила в YouTube, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.В июне 2023-го апелляционный суд Кана вынес приговор в отношении Наташи Рэй и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на канале которой выступала журналистка. Обеих признали виновными в клевете, а в сентябре 2024-го суд Парижа приговорил их к штрафу в размере 13,5 тысячи евро.В марте прошлого года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это ложная информация и сфабрикованные сюжеты, которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".
https://ria.ru/20250123/brizhit-1995221604.html
https://ria.ru/20240701/makron-1956535350.html
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брижит макрон, в мире, россия, youtube, франция, париж
Брижит Макрон, В мире, Россия, YouTube, Франция, Париж
Французская журналистка обвинила жену Макрона в подделке документов

Наташа Рэй подаст иск против жены Макрона за якобы подделку документов

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель
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Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Журналистка Наташа Рэй, осужденная за заявления о том, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, сообщила РИА Новости, что планирует подать иск и обвинить первую леди в подделке документов.
"Мы подаем жалобу непосредственно против Брижит Макрон за мошеннический приговор и использование поддельных документов. После этого, очевидно, они захотят отыграться, и я должна защищаться", — сказала Рэй.
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По словам адвоката журналистки Франсуа Данглеана, его клиентку осудили за четыре заявления, которых она не делала и которых не было в изначальных обвинениях.
«
"Я стала жертвой двух сфальсифицированных процессов, в ходе которых меня осудили за заявления, которых я никогда не делала. Меня судил судья, которого лично назначил Макрон. Был ли у меня шанс на беспристрастность суда и минимальную объективность?" — заявила Рэй.
Она добавила, что уверена в обвинительном приговоре апелляционного суда, который состоится в мае, и боится новых преследований из-за общения с российской прессой.
"Наши СМИ — это пропаганда, у них нет ни малейшей объективности, а единственная их цель — это обслуживать власть. И финансируют их либо государство, либо миллиардеры — друзья власть имущих. У нет никакой независимости. Они постоянно осуждают Россию, при том что диктатура – это Франция. Наши СМИ постоянно критикуют Россию, осуждают, но можем ли мы писать хорошее о главе государства и его супруге?" — сказала журналистка.
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В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, Рэй, называющая себя независимой журналисткой, заявила в YouTube, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
В июне 2023-го апелляционный суд Кана вынес приговор в отношении Наташи Рэй и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на канале которой выступала журналистка. Обеих признали виновными в клевете, а в сентябре 2024-го суд Парижа приговорил их к штрафу в размере 13,5 тысячи евро.
В марте прошлого года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это ложная информация и сфабрикованные сюжеты, которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".
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