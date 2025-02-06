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В Волгоградской области запретили снимать последствия атак БПЛА - РИА Новости, 06.02.2025
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11:53 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/bpla-1997689696.html
В Волгоградской области запретили снимать последствия атак БПЛА
В Волгоградской области запретили снимать последствия атак БПЛА - РИА Новости, 06.02.2025
В Волгоградской области запретили снимать последствия атак БПЛА
Волгоградские власти запретили снимать последствия атак БПЛА, работы ПВО, расположение войск и публиковать соответствующие фотографии и видео в интернете и СМИ, РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:53:00+03:00
2025-02-06T11:53:00+03:00
безопасность
технологии
волгоградская область
андрей бочаров
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ВОЛГОГРАД, 6 фев – РИА Новости. Волгоградские власти запретили снимать последствия атак БПЛА, работы ПВО, расположение войск и публиковать соответствующие фотографии и видео в интернете и СМИ, сообщила пресс-служба администрация области. Ранее губернатор Андрей Бочаров после атаки БПЛА на регион заявлял, что планируется усилить ответственность за распространение информации, которая может нанести ущерб жителям и инфраструктуре региона. "Так, в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Волгоградской области запрещены фотографирование, видео- и киносъемка: применения и последствий применения беспилотных летательных аппаратов; применения и последствий применения средств или систем противодействия БПЛА, в том числе противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы; мест нахождения или падения беспилотных летательных аппаратов, мест поражения объектов с использованием таких аппаратов; средств и систем противодействия беспилотным летательным аппаратам", - говорится в сообщении администрации. Кроме того, запрещено снимать места дислокации и несения служб и средств Минобороны РФ и правоохранительных органов. Отмечается, что запрещается публиковать и распространять в СМИ и интернете информацию о "применении и последствий применения на территории Волгоградской области и других субъектов Российской Федерации БПЛА". Ранее Бочаров сообщал об отраженной массированной атаке беспилотников в Волгоградской области в ночь на понедельник. По его словам, пострадавших нет, большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована. Минобороны заявило о 25 сбитых в Волгоградской области БПЛА.
https://ria.ru/20250131/bespilotnik-1996537887.html
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безопасность, технологии, волгоградская область, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Технологии, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Волгоградской области запретили снимать последствия атак БПЛА

Волгоградские власти запретили снимать последствия атак БПЛА и работы ПВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 6 фев – РИА Новости. Волгоградские власти запретили снимать последствия атак БПЛА, работы ПВО, расположение войск и публиковать соответствующие фотографии и видео в интернете и СМИ, сообщила пресс-служба администрация области.
Ранее губернатор Андрей Бочаров после атаки БПЛА на регион заявлял, что планируется усилить ответственность за распространение информации, которая может нанести ущерб жителям и инфраструктуре региона.
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"Так, в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Волгоградской области запрещены фотографирование, видео- и киносъемка: применения и последствий применения беспилотных летательных аппаратов; применения и последствий применения средств или систем противодействия БПЛА, в том числе противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы; мест нахождения или падения беспилотных летательных аппаратов, мест поражения объектов с использованием таких аппаратов; средств и систем противодействия беспилотным летательным аппаратам", - говорится в сообщении администрации.
Кроме того, запрещено снимать места дислокации и несения служб и средств Минобороны РФ и правоохранительных органов.
Отмечается, что запрещается публиковать и распространять в СМИ и интернете информацию о "применении и последствий применения на территории Волгоградской области и других субъектов Российской Федерации БПЛА".
Ранее Бочаров сообщал об отраженной массированной атаке беспилотников в Волгоградской области в ночь на понедельник. По его словам, пострадавших нет, большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована. Минобороны заявило о 25 сбитых в Волгоградской области БПЛА.
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