https://ria.ru/20250206/bezopasnost-1997644589.html
В Астраханской области отразили атаку БПЛА
В Астраханской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 06.02.2025
В Астраханской области отразили атаку БПЛА
Попытку атаки ВСУ отразили ночью в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщает администрация района. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T07:03:00+03:00
2025-02-06T07:03:00+03:00
2025-02-06T07:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
астраханская область
ахтубинский район
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Попытку атаки ВСУ отразили ночью в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщает администрация района."Сегодня ночью ВСУ вновь была предпринята попытка атаковать север Астраханской области. Силовые структуры отработали штатно. Повреждений и пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.В районе ночью объявлялась опасность атаки БПЛА.
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астраханская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, ахтубинский район, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Астраханская область, Ахтубинский район, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Астраханской области отразили атаку БПЛА
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ахтубинском районе Астраханской области