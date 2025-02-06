https://ria.ru/20250206/bezopasnost-1997644589.html

В Астраханской области отразили атаку БПЛА

В Астраханской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 06.02.2025

В Астраханской области отразили атаку БПЛА

Попытку атаки ВСУ отразили ночью в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщает администрация района. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T07:03:00+03:00

2025-02-06T07:03:00+03:00

2025-02-06T07:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

астраханская область

ахтубинский район

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Попытку атаки ВСУ отразили ночью в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщает администрация района."Сегодня ночью ВСУ вновь была предпринята попытка атаковать север Астраханской области. Силовые структуры отработали штатно. Повреждений и пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.В районе ночью объявлялась опасность атаки БПЛА.

https://ria.ru/20250203/pozhar-1996944806.html

астраханская область

ахтубинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

астраханская область, ахтубинский район, вооруженные силы украины, безопасность