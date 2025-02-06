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В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 06.02.2025
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06:16 06.02.2025 (обновлено: 06:45 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/bespilotniki-1997643026.html
В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников
В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 06.02.2025
В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников
В трех населенных пунктах и двух районах Ростовской области уничтожили беспилотники, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T06:16:00+03:00
2025-02-06T06:45:00+03:00
происшествия
донецк
чертковский район
ростовская область
юрий слюсарь
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В трех населенных пунктах и двух районах Ростовской области уничтожили беспилотники, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. &quot;Минувшей ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах&quot;, — написал он.По предварительным данным, никто не пострадал.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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донецк
чертковский район
ростовская область
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происшествия, донецк, чертковский район, ростовская область, юрий слюсарь
Происшествия, Донецк, Чертковский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников

ПВО отразили атаку беспилотников на Ростовскую область

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В трех населенных пунктах и двух районах Ростовской области уничтожили беспилотники, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
«

"Минувшей ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах", — написал он.

По предварительным данным, никто не пострадал.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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ПроисшествияДонецкЧертковский районРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
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