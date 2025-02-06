https://ria.ru/20250206/bespilotniki-1997643026.html
В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников
В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 06.02.2025
В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников
В трех населенных пунктах и двух районах Ростовской области уничтожили беспилотники, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T06:16:00+03:00
2025-02-06T06:16:00+03:00
2025-02-06T06:45:00+03:00
происшествия
донецк
чертковский район
ростовская область
юрий слюсарь
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В трех населенных пунктах и двух районах Ростовской области уничтожили беспилотники, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "Минувшей ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах", — написал он.По предварительным данным, никто не пострадал.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
донецк
чертковский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, чертковский район, ростовская область, юрий слюсарь
Происшествия, Донецк, Чертковский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников
ПВО отразили атаку беспилотников на Ростовскую область