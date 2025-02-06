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Режиссера Беркович* этапировали в колонию в Костромской области - РИА Новости, 06.02.2025
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18:00 06.02.2025 (обновлено: 20:17 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/berkovich-1997805464.html
Режиссера Беркович* этапировали в колонию в Костромской области
Режиссера Беркович* этапировали в колонию в Костромской области - РИА Новости, 06.02.2025
Режиссера Беркович* этапировали в колонию в Костромской области
Режиссера Евгению Беркович*, осужденную на 5 лет 7 месяцев лишения свободы по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол",... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:00:00+03:00
2025-02-06T20:17:00+03:00
происшествия
костромская область
евгения беркович
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Режиссера Евгению Беркович*, осужденную на 5 лет 7 месяцев лишения свободы по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", этапировали в колонию в Костромской области, сообщает Telegram-канал ее группы поддержки. "Женю Беркович* этапировали в ИК-3 Костромской области", - говорится в сообщении. ИК-3 – женская исправительная колония общего режима, расположена в поселке Прибрежный Костромской области. По версии следствия, драматург Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Апелляционный военный суд в конце декабря смягчил приговор Беркович* до 5 лет и 7 месяцев, Петрийчук* - до 5 лет и 10 месяцев. В начале июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил обеих к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети. Как следует из решения апелляционной инстанции, суд исключил из приговора упоминание, что преступление было совершено группой лиц, а также устранил путаницу о том, кто выложил ролик с читкой пьесы на YouTube. Беркович* и Петрийчук* вину не признают.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
https://ria.ru/20240710/berkovich-1958687781.html
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происшествия, костромская область, евгения беркович, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия
Происшествия, Костромская область, Евгения Беркович, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия
Режиссера Беркович* этапировали в колонию в Костромской области

Режиссера Евгению Беркович этапировали в колонию в Костромской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРежиссер Евгения Беркович*
Режиссер Евгения Беркович* - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Режиссер Евгения Беркович*. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Режиссера Евгению Беркович*, осужденную на 5 лет 7 месяцев лишения свободы по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", этапировали в колонию в Костромской области, сообщает Telegram-канал ее группы поддержки.
"Женю Беркович* этапировали в ИК-3 Костромской области", - говорится в сообщении.
Режиссер Евгения Беркович - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Осужденная за оправдание терроризма Беркович* прокомментировала приговор
10 июля 2024, 10:46
ИК-3 – женская исправительная колония общего режима, расположена в поселке Прибрежный Костромской области.
По версии следствия, драматург Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию.
Апелляционный военный суд в конце декабря смягчил приговор Беркович* до 5 лет и 7 месяцев, Петрийчук* - до 5 лет и 10 месяцев. В начале июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил обеих к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети.
Как следует из решения апелляционной инстанции, суд исключил из приговора упоминание, что преступление было совершено группой лиц, а также устранил путаницу о том, кто выложил ролик с читкой пьесы на YouTube.
Беркович* и Петрийчук* вину не признают.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
Суд - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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ПроисшествияКостромская областьЕвгения БерковичФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Россия
 
 
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