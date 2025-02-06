https://ria.ru/20250206/bangladesh-1997704974.html

Протестующие в Бангладеш подожгли резиденцию отца экс-премьера страны

Протестующие в Бангладеш подожгли резиденцию отца экс-премьера страны - РИА Новости, 06.02.2025

Протестующие в Бангладеш подожгли резиденцию отца экс-премьера страны

Большая группа протестующих в ночь на четверг разгромила и подожгла резиденцию основателя Бангладеш шейха Муджибура Рахмана в Дакке во время онлайн-обращения... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:34:00+03:00

2025-02-06T12:34:00+03:00

2025-02-06T12:34:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 фев – РИА Новости. Большая группа протестующих в ночь на четверг разгромила и подожгла резиденцию основателя Бангладеш шейха Муджибура Рахмана в Дакке во время онлайн-обращения его дочери и свергнутого премьер-министра Шейхи Хасины, сообщает издание Prothomalo. По данным издания, несколько тысяч человек собрались перед домом-музеем после анонсирования в социальных сетях трансляции там речи Шейх Хасины в виртуальном формате. В ходе выступления Хасина обратилась к своим сторонникам и призвала соотечественников организовать сопротивление нынешнему режиму. Тем временем, один из главных организаторов Антидискриминационного студенческого движения Абдул Ханнан Масуд призвал к сносу всех жилых домов, принадлежащих бывшим депутатам и министрам партии "Авами Лиг", предлагая построить новые здания на этих участках. Ранее в тот же день еще один организатор движения Хаснат Абдулла предостерег бангладешские СМИ от трансляции речи Хасины, заявив, что это будет расценено как содействие ее планам. Семидесятисемилетняя Хасина находится в Индии с 5 августа прошлого года, после того как она бежала из Бангладеш на фоне студенческих протестов, которые свергли ее 16-летний режим. Временное правительство Бангладеш было приведено к присяге 8 августа, его возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус. Представители правительства заявляют, что во время протестов, которыми сопровождалось свержение режима Хасины, по меньшей мере 753 человека были убиты и тысячи получили ранения. Нынешние власти страны заявили, что против Хасины и лидеров партии "Авами Лиг" в Международный уголовный трибунал были поданы более 60 жалоб на преступления против человечности и геноцид. В настоящее время новые власти Бангладеш продолжают собирать доказательства преступлений против человечности, совершенных с 2009 года, за время управления страной Шейх Хасиной.

https://ria.ru/20250204/ukraina-1997366579.html

https://ria.ru/20250205/bryussel-1997536097.html

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в мире, бангладеш, дакка (город), индия, шейх хасина