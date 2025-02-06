https://ria.ru/20250206/azerbajdzhan-1997697774.html
Баку направил США уведомление о прекращении деятельности USAID
Баку направил США уведомление о прекращении деятельности USAID - РИА Новости, 06.02.2025
Баку направил США уведомление о прекращении деятельности USAID
Азербайджан направил Соединенным Штатам уведомление о прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в республике, заявил в четверг... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:11:00+03:00
2025-02-06T12:11:00+03:00
2025-02-06T12:16:00+03:00
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БАКУ, 6 фев - РИА Новости. Азербайджан направил Соединенным Штатам уведомление о прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в республике, заявил в четверг начальник управления пресс-службы азербайджанского министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде. "Американской стороне было направлено официальное уведомление об отсутствии правовых оснований для деятельности USAID в стране и о ее прекращении", - сказал он журналистам. Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов в середине января заявил, что де-юре с 1 июня 2024 года нет правовых оснований для деятельности USAID в Азербайджане. В США набирает обороты дискуссия о будущем USAID. Ранее сообщалось, что департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации агентства. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". В понедельник президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.
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в мире, азербайджан, сша, илон маск, джейхун байрамов, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, Азербайджан, США, Илон Маск, Джейхун Байрамов, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
Баку направил США уведомление о прекращении деятельности USAID
Азербайджан направил США уведомление о прекращении деятельности USAID в стране
БАКУ, 6 фев - РИА Новости. Азербайджан направил Соединенным Штатам уведомление о прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в республике, заявил в четверг начальник управления пресс-службы азербайджанского министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.
"Американской стороне было направлено официальное уведомление об отсутствии правовых оснований для деятельности USAID в стране и о ее прекращении", - сказал он журналистам.
Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов в середине января заявил, что де-юре с 1 июня 2024 года нет правовых оснований для деятельности USAID в Азербайджане.
В США набирает обороты дискуссия о будущем USAID. Ранее сообщалось, что департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации агентства. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". В понедельник президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.