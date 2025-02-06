https://ria.ru/20250206/ataka-1997687568.html
В Белгородской области при атаке ВСУ погибли три человека
В Белгородской области при атаке ВСУ погибли три человека - РИА Новости, 06.02.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ погибли три человека
Мужчина и две девушки погибли при сбросе взрывного устройства с украинского дрона на автомобиль в районе села Логачевка Валуйского округа, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:39:00+03:00
2025-02-06T11:39:00+03:00
2025-02-06T13:32:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 фев — РИА Новости. Мужчина и две девушки погибли при сбросе взрывного устройства с украинского дрона на автомобиль в районе села Логачевка Валуйского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По предварительным данным, беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. В автомобиле в момент атаки, предположительно, находились мужчина и две девушки 18 и 14 лет. Они скончались на месте", — написал он.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.При этом Гладков добавил, что с 27 октября 2022 года в Логачевке действует режим чрезвычайной ситуации, въезд туда запрещен. Он обратился ко всем жителям с напоминанием о том, что населенные пункты, закрытые по решению оперативного штаба, посещать нельзя.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250206/pvo-1997644967.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке ВСУ погибли три человека
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погибли три человека