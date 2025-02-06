https://ria.ru/20250206/armiya-1997729260.html

Появились подробности о долге производителя F-16 российскому бойцу

Появились подробности о долге производителя F-16 российскому бойцу - РИА Новости, 06.02.2025

Появились подробности о долге производителя F-16 российскому бойцу

Американская компания - производитель авиационных двигателей Pratt & Whitney ушла из России, оставив долг перед лизинговой компанией, часть которого должна... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:01:00+03:00

2025-02-06T14:01:00+03:00

2025-02-06T14:09:00+03:00

россия

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илон маск

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raytheon

f-16

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КУРСК, 6 фев – РИА Новости. Американская компания - производитель авиационных двигателей Pratt & Whitney ушла из России, оставив долг перед лизинговой компанией, часть которого должна теперь выплатить воюющему под Курском участнику СВО, сообщил РИА Новости генеральный директор ООО "Центр развития коллекторства" Дмитрий Жданухин. Жданухин пояснил агентству, что Pratt & Whitney, производящая двигатели для гражданской и военной авиации, спешно покинула Россию в 2022 году, оставив долг в 2 миллиона рублей перед лизинговой компанией, предоставлявшей ей автомобили. Некоторое время назад "Центр развития коллекторства" выкупил долг и занялся его взысканием при участии юриста Николая Иванова, который впоследствии ушел воевать на СВО. "Мы купили этот долг, соответственно… и начали работу по привлечению к так называемой субсидиарной ответственности американских учредителей, тех самых, которые являются дочерней компанией Raytheon Technologies, это производитель не только (двигателей для - ред.) F-16... чего он там только не производит... И Николай, соответственно, так как он этот долг нашел, мы с ним сотрудничаем давно… говорим: давай ты как юрист будешь ходить и в суде представлять эти интересы", - сказал Жданухин. По его словам, дело по взысканию задолженности с американской оборонной компании мотивировало Иванова заключить контракт с Минобороны РФ. "Это стало, как ни странно, одним из факторов, который повлиял на его решение в декабре 2024 года уйти на специальную военную операцию, подписать контракт с министерством обороны на год… соответственно, в декабре он отбыл… Был в Курской области, он мне там показывал по карте, где его часть стояла… Ранение - два осколка в ногу от дрона-камикадзе. Ну, легкое ранение, но все равно он четыре дня оставался на позициях, потому что считал, что не вправе при легком ранении оставлять часть. Соответственно, через четыре дня он только был эвакуирован", - сообщил гендиректор коллекторской компании. Жданухин уточнил, что после приезда Иванова на лечение в Москву подписал с ним договор, который позволит участнику СВО выступать в качестве благополучателя. "Мы решили, что было бы правильно… этот долг, примерно половину - миллион рублей, ровную сумму - пожертвовать ему, соответственно. Вчера мы подписали соответствующий договор, хотя, в принципе, для пожертвования договор не требуется, но это нужно для формальных юридических деталей, чтобы правоприемство в суде провести, чтобы он теперь стал стороной в том самом процессе против американских, так сказать, учредителей, российского директора", - пояснил Жданухин. Кроме того, он планирует написать обращение к американскому миллиардеру Илону Маску и другим влиятельным лицам США, чтобы дело "сдвинулось". "То, как компания уходила из России, оставив такой мелкий долг в 2 миллиона рублей, - это для крупной компании, одной из трех самых больших производителей авиадвигателей в мире, это странно. Так что мы планируем по этому поводу написать, но сейчас выбираем, кому написать… Маску, думаю", - добавил Жданухин.

https://ria.ru/20241201/rossiyanin-1986727743.html

https://ria.ru/20241031/dolgi-1981032436.html

https://ria.ru/20240822/kontrakt-1967852868.html

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россия, курская область, москва, николай иванов, илон маск, pratt & whitney, raytheon, f-16, в мире