Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о долге производителя F-16 российскому бойцу - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 06.02.2025 (обновлено: 14:09 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/armiya-1997729260.html
Появились подробности о долге производителя F-16 российскому бойцу
Появились подробности о долге производителя F-16 российскому бойцу - РИА Новости, 06.02.2025
Появились подробности о долге производителя F-16 российскому бойцу
Американская компания - производитель авиационных двигателей Pratt & Whitney ушла из России, оставив долг перед лизинговой компанией, часть которого должна... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:01:00+03:00
2025-02-06T14:09:00+03:00
россия
курская область
москва
николай иванов
илон маск
pratt & whitney
raytheon
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991454441_177:0:3415:1821_1920x0_80_0_0_02d4a816444be2a0794e548c963d51a0.jpg
КУРСК, 6 фев – РИА Новости. Американская компания - производитель авиационных двигателей Pratt &amp; Whitney ушла из России, оставив долг перед лизинговой компанией, часть которого должна теперь выплатить воюющему под Курском участнику СВО, сообщил РИА Новости генеральный директор ООО "Центр развития коллекторства" Дмитрий Жданухин. Жданухин пояснил агентству, что Pratt &amp; Whitney, производящая двигатели для гражданской и военной авиации, спешно покинула Россию в 2022 году, оставив долг в 2 миллиона рублей перед лизинговой компанией, предоставлявшей ей автомобили. Некоторое время назад "Центр развития коллекторства" выкупил долг и занялся его взысканием при участии юриста Николая Иванова, который впоследствии ушел воевать на СВО. "Мы купили этот долг, соответственно… и начали работу по привлечению к так называемой субсидиарной ответственности американских учредителей, тех самых, которые являются дочерней компанией Raytheon Technologies, это производитель не только (двигателей для - ред.) F-16... чего он там только не производит... И Николай, соответственно, так как он этот долг нашел, мы с ним сотрудничаем давно… говорим: давай ты как юрист будешь ходить и в суде представлять эти интересы", - сказал Жданухин. По его словам, дело по взысканию задолженности с американской оборонной компании мотивировало Иванова заключить контракт с Минобороны РФ. "Это стало, как ни странно, одним из факторов, который повлиял на его решение в декабре 2024 года уйти на специальную военную операцию, подписать контракт с министерством обороны на год… соответственно, в декабре он отбыл… Был в Курской области, он мне там показывал по карте, где его часть стояла… Ранение - два осколка в ногу от дрона-камикадзе. Ну, легкое ранение, но все равно он четыре дня оставался на позициях, потому что считал, что не вправе при легком ранении оставлять часть. Соответственно, через четыре дня он только был эвакуирован", - сообщил гендиректор коллекторской компании. Жданухин уточнил, что после приезда Иванова на лечение в Москву подписал с ним договор, который позволит участнику СВО выступать в качестве благополучателя. "Мы решили, что было бы правильно… этот долг, примерно половину - миллион рублей, ровную сумму - пожертвовать ему, соответственно. Вчера мы подписали соответствующий договор, хотя, в принципе, для пожертвования договор не требуется, но это нужно для формальных юридических деталей, чтобы правоприемство в суде провести, чтобы он теперь стал стороной в том самом процессе против американских, так сказать, учредителей, российского директора", - пояснил Жданухин. Кроме того, он планирует написать обращение к американскому миллиардеру Илону Маску и другим влиятельным лицам США, чтобы дело "сдвинулось". "То, как компания уходила из России, оставив такой мелкий долг в 2 миллиона рублей, - это для крупной компании, одной из трех самых больших производителей авиадвигателей в мире, это странно. Так что мы планируем по этому поводу написать, но сейчас выбираем, кому написать… Маску, думаю", - добавил Жданухин.
https://ria.ru/20241201/rossiyanin-1986727743.html
https://ria.ru/20241031/dolgi-1981032436.html
https://ria.ru/20240822/kontrakt-1967852868.html
россия
курская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991454441_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_08f916bd33fc89453f7a8f3696b5cd00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, москва, николай иванов, илон маск, pratt & whitney, raytheon, f-16, в мире
Россия, Курская область, Москва, Николай Иванов, Илон Маск, Pratt & Whitney, Raytheon, F-16, В мире
Появились подробности о долге производителя F-16 российскому бойцу

Российский боец Иванов получит миллион рублей от производителя двигателей F-16

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 6 фев – РИА Новости. Американская компания - производитель авиационных двигателей Pratt & Whitney ушла из России, оставив долг перед лизинговой компанией, часть которого должна теперь выплатить воюющему под Курском участнику СВО, сообщил РИА Новости генеральный директор ООО "Центр развития коллекторства" Дмитрий Жданухин.
Жданухин пояснил агентству, что Pratt & Whitney, производящая двигатели для гражданской и военной авиации, спешно покинула Россию в 2022 году, оставив долг в 2 миллиона рублей перед лизинговой компанией, предоставлявшей ей автомобили. Некоторое время назад "Центр развития коллекторства" выкупил долг и занялся его взысканием при участии юриста Николая Иванова, который впоследствии ушел воевать на СВО.
Логотип компании BMW - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Бизнесмен рассказал, как использует 300 миллионов, отсуженные у BMW
1 декабря 2024, 15:20
"Мы купили этот долг, соответственно… и начали работу по привлечению к так называемой субсидиарной ответственности американских учредителей, тех самых, которые являются дочерней компанией Raytheon Technologies, это производитель не только (двигателей для - ред.) F-16... чего он там только не производит... И Николай, соответственно, так как он этот долг нашел, мы с ним сотрудничаем давно… говорим: давай ты как юрист будешь ходить и в суде представлять эти интересы", - сказал Жданухин.
По его словам, дело по взысканию задолженности с американской оборонной компании мотивировало Иванова заключить контракт с Минобороны РФ.
"Это стало, как ни странно, одним из факторов, который повлиял на его решение в декабре 2024 года уйти на специальную военную операцию, подписать контракт с министерством обороны на год… соответственно, в декабре он отбыл… Был в Курской области, он мне там показывал по карте, где его часть стояла… Ранение - два осколка в ногу от дрона-камикадзе. Ну, легкое ранение, но все равно он четыре дня оставался на позициях, потому что считал, что не вправе при легком ранении оставлять часть. Соответственно, через четыре дня он только был эвакуирован", - сообщил гендиректор коллекторской компании.
Жданухин уточнил, что после приезда Иванова на лечение в Москву подписал с ним договор, который позволит участнику СВО выступать в качестве благополучателя.
Олег Тиньков* - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Тиньков* оставил в России долги на 20 миллионов рублей
31 октября 2024, 04:02
"Мы решили, что было бы правильно… этот долг, примерно половину - миллион рублей, ровную сумму - пожертвовать ему, соответственно. Вчера мы подписали соответствующий договор, хотя, в принципе, для пожертвования договор не требуется, но это нужно для формальных юридических деталей, чтобы правоприемство в суде провести, чтобы он теперь стал стороной в том самом процессе против американских, так сказать, учредителей, российского директора", - пояснил Жданухин.
Кроме того, он планирует написать обращение к американскому миллиардеру Илону Маску и другим влиятельным лицам США, чтобы дело "сдвинулось".
"То, как компания уходила из России, оставив такой мелкий долг в 2 миллиона рублей, - это для крупной компании, одной из трех самых больших производителей авиадвигателей в мире, это странно. Так что мы планируем по этому поводу написать, но сейчас выбираем, кому написать… Маску, думаю", - добавил Жданухин.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Суд признал недействительным контракт датчанина с Минобороны
22 августа 2024, 17:26
 
РоссияКурская областьМоскваНиколай ИвановИлон МаскPratt & WhitneyRaytheonF-16В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала