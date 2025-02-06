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Заключенным в Аргентине запретили менять тюрьму в зависимости от пола - РИА Новости, 06.02.2025
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01:52 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/argentina-1997630850.html
Заключенным в Аргентине запретили менять тюрьму в зависимости от пола
Заключенным в Аргентине запретили менять тюрьму в зависимости от пола - РИА Новости, 06.02.2025
Заключенным в Аргентине запретили менять тюрьму в зависимости от пола
Власти Аргентины запретили заключённым просить перевода в тюрьму в зависимости от пола, с которым они себя ассоциируют, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T01:52:00+03:00
2025-02-06T01:52:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев – РИА Новости. Власти Аргентины запретили заключённым просить перевода в тюрьму в зависимости от пола, с которым они себя ассоциируют, сообщил официальный представитель президента страны Мануэль Адорни. "Правительство решило запретить перевод из одной тюрьмы в другую по причине смены пола. То есть, если осуждённый находится в мужской тюрьме, он не сможет просить о переводе в женскую тюрьму, потому что он считает себя женщиной", - сказал Адорни. Он отметил, что в прошлом году в городе Кордова заключённый, осуждённый за изнасилование, сказал, что считает себя женщиной. После перевода в женскую тюрьму он изнасиловал нескольких заключенных. "Этот случай демонстрирует, что действующая система превратилась в инструмент... для совершения преступлений", - сказал Адорни.
https://ria.ru/20250206/argentina-1997630179.html
https://ria.ru/20241125/times-1985505223.html
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в мире, аргентина, кордова
В мире, Аргентина, Кордова
Заключенным в Аргентине запретили менять тюрьму в зависимости от пола

Заключенным в Аргентине запретили менять тюрьму из-за гендерной идентичности

CC BY 2.0 / McKay Savage / Casa RosadaОфициальная резиденция президента Аргентины
Официальная резиденция президента Аргентины - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
CC BY 2.0 / McKay Savage / Casa Rosada
Официальная резиденция президента Аргентины. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев – РИА Новости. Власти Аргентины запретили заключённым просить перевода в тюрьму в зависимости от пола, с которым они себя ассоциируют, сообщил официальный представитель президента страны Мануэль Адорни.
"Правительство решило запретить перевод из одной тюрьмы в другую по причине смены пола. То есть, если осуждённый находится в мужской тюрьме, он не сможет просить о переводе в женскую тюрьму, потому что он считает себя женщиной", - сказал Адорни.
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В Аргентине запретили операции по смене пола для детей
01:39
Он отметил, что в прошлом году в городе Кордова заключённый, осуждённый за изнасилование, сказал, что считает себя женщиной. После перевода в женскую тюрьму он изнасиловал нескольких заключенных.
"Этот случай демонстрирует, что действующая система превратилась в инструмент... для совершения преступлений", - сказал Адорни.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Трамп намерен очистить армию США от трансгендеров, пишет Times
25 ноября 2024, 06:48
 
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