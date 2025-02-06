https://ria.ru/20250206/argentina-1997630850.html

Заключенным в Аргентине запретили менять тюрьму в зависимости от пола

Заключенным в Аргентине запретили менять тюрьму в зависимости от пола - РИА Новости, 06.02.2025

Заключенным в Аргентине запретили менять тюрьму в зависимости от пола

Власти Аргентины запретили заключённым просить перевода в тюрьму в зависимости от пола, с которым они себя ассоциируют, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T01:52:00+03:00

2025-02-06T01:52:00+03:00

2025-02-06T01:52:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев – РИА Новости. Власти Аргентины запретили заключённым просить перевода в тюрьму в зависимости от пола, с которым они себя ассоциируют, сообщил официальный представитель президента страны Мануэль Адорни. "Правительство решило запретить перевод из одной тюрьмы в другую по причине смены пола. То есть, если осуждённый находится в мужской тюрьме, он не сможет просить о переводе в женскую тюрьму, потому что он считает себя женщиной", - сказал Адорни. Он отметил, что в прошлом году в городе Кордова заключённый, осуждённый за изнасилование, сказал, что считает себя женщиной. После перевода в женскую тюрьму он изнасиловал нескольких заключенных. "Этот случай демонстрирует, что действующая система превратилась в инструмент... для совершения преступлений", - сказал Адорни.

https://ria.ru/20250206/argentina-1997630179.html

https://ria.ru/20241125/times-1985505223.html

аргентина

кордова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аргентина, кордова