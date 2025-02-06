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В Аргентине запретили операции по смене пола для детей - РИА Новости, 06.02.2025
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01:39 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/argentina-1997630179.html
В Аргентине запретили операции по смене пола для детей
В Аргентине запретили операции по смене пола для детей - РИА Новости, 06.02.2025
В Аргентине запретили операции по смене пола для детей
Власти Аргентины запретили операции и терапию по смене пола для детей и подростков, сообщил представитель президента страны Мануэль Адорни. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T01:39:00+03:00
2025-02-06T01:39:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Власти Аргентины запретили операции и терапию по смене пола для детей и подростков, сообщил представитель президента страны Мануэль Адорни. "Правительство решило изменить закон о гендерной идентичности и запретить терапию и операции по адаптации тела у несовершеннолетних. Сегодня закон позволяет людям пройти терапию и хирургические вмешательства, чтобы адаптировать свое тело к полу, с которым себя идентифицирует человек... Закон позволяет это не только взрослым, но и людям младше 18 лет", - заявил Адорни. Он добавил, что детям и подросткам необходимо для подобных операций разрешение родителей, но, если те не согласны, то несовершеннолетний может обратиться в суд. Подобные вмешательства представляют риск для физического и психического здоровья ребенка, и зачастую результаты такой терапии необратимы, отметил Адорни. "Ответственность государства - гарантировать права детей, и это шаг в данном направлении", - сказал представитель президента, добавив, что ряд европейских стран и США, которые являются пионерами в вопросах гендерной политики, принимают подобные решения.
https://ria.ru/20250129/tramp-1996020679.html
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в мире, аргентина, сша
В мире, Аргентина, США
В Аргентине запретили операции по смене пола для детей

Власти Аргентины запретили операции по смене пола для детей и подростков

© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Власти Аргентины запретили операции и терапию по смене пола для детей и подростков, сообщил представитель президента страны Мануэль Адорни.
"Правительство решило изменить закон о гендерной идентичности и запретить терапию и операции по адаптации тела у несовершеннолетних. Сегодня закон позволяет людям пройти терапию и хирургические вмешательства, чтобы адаптировать свое тело к полу, с которым себя идентифицирует человек... Закон позволяет это не только взрослым, но и людям младше 18 лет", - заявил Адорни.
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Он добавил, что детям и подросткам необходимо для подобных операций разрешение родителей, но, если те не согласны, то несовершеннолетний может обратиться в суд.
Подобные вмешательства представляют риск для физического и психического здоровья ребенка, и зачастую результаты такой терапии необратимы, отметил Адорни.
"Ответственность государства - гарантировать права детей, и это шаг в данном направлении", - сказал представитель президента, добавив, что ряд европейских стран и США, которые являются пионерами в вопросах гендерной политики, принимают подобные решения.
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