https://ria.ru/20250206/argentina-1997630179.html

В Аргентине запретили операции по смене пола для детей

В Аргентине запретили операции по смене пола для детей - РИА Новости, 06.02.2025

В Аргентине запретили операции по смене пола для детей

Власти Аргентины запретили операции и терапию по смене пола для детей и подростков, сообщил представитель президента страны Мануэль Адорни. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T01:39:00+03:00

2025-02-06T01:39:00+03:00

2025-02-06T01:39:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Власти Аргентины запретили операции и терапию по смене пола для детей и подростков, сообщил представитель президента страны Мануэль Адорни. "Правительство решило изменить закон о гендерной идентичности и запретить терапию и операции по адаптации тела у несовершеннолетних. Сегодня закон позволяет людям пройти терапию и хирургические вмешательства, чтобы адаптировать свое тело к полу, с которым себя идентифицирует человек... Закон позволяет это не только взрослым, но и людям младше 18 лет", - заявил Адорни. Он добавил, что детям и подросткам необходимо для подобных операций разрешение родителей, но, если те не согласны, то несовершеннолетний может обратиться в суд. Подобные вмешательства представляют риск для физического и психического здоровья ребенка, и зачастую результаты такой терапии необратимы, отметил Адорни. "Ответственность государства - гарантировать права детей, и это шаг в данном направлении", - сказал представитель президента, добавив, что ряд европейских стран и США, которые являются пионерами в вопросах гендерной политики, принимают подобные решения.

https://ria.ru/20250129/tramp-1996020679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аргентина, сша