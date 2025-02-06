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Обвиняемых в похищении мужчины на западе Москвы арестовали - РИА Новости, 06.02.2025
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16:11 06.02.2025 (обновлено: 16:34 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/arest-1997771043.html
Обвиняемых в похищении мужчины на западе Москвы арестовали
Обвиняемых в похищении мужчины на западе Москвы арестовали - РИА Новости, 06.02.2025
Обвиняемых в похищении мужчины на западе Москвы арестовали
Дорогомиловский суд Москвы арестовал обвиняемых в похищении мужчины на западе столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:11:00+03:00
2025-02-06T16:34:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы арестовал обвиняемых в похищении мужчины на западе столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлениями суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лабазанова Килаба Аслановича и Шахтамирова Мансура Хан-Пашаевича на срок 1 месяц 30 суток", - сказали в суде. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). В Telegram-канале столичной прокуратуры отмечается, что фигуранты вину не признали.По версии следствия, 4 февраля фигуранты, находясь вблизи жилого дома на улице Кастанаевской в Москве, в ходе конфликта с группой мужчин произвели выстрелы из травматического оружия в их сторону. После этого одного из участников конфликта насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Далее обвиняемые, ограничивая свободу передвижения потерпевшего, перевезли его на участок местности вблизи Большой Переяславской улицы, где, применяя насилие, потребовали извинений. Прокуратура Москвы ранее сообщала, что мужчины 1998 и 2001 года рождения, подозреваемые в похищении человека на западе Москвы, были задержаны в одном из хостелов в поселке Пушкино Московской области.
https://ria.ru/20241127/strelba-1986116976.html
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происшествия, москва, россия, пушкино, дорогомиловский суд г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, Пушкино, Дорогомиловский суд г. Москвы
Обвиняемых в похищении мужчины на западе Москвы арестовали

Суд арестовал обвиняемых в похищении мужчины после стрельбы на западе Москвы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы арестовал обвиняемых в похищении мужчины на западе столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлениями суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лабазанова Килаба Аслановича и Шахтамирова Мансура Хан-Пашаевича на срок 1 месяц 30 суток", - сказали в суде.
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Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).
В Telegram-канале столичной прокуратуры отмечается, что фигуранты вину не признали.
По версии следствия, 4 февраля фигуранты, находясь вблизи жилого дома на улице Кастанаевской в Москве, в ходе конфликта с группой мужчин произвели выстрелы из травматического оружия в их сторону. После этого одного из участников конфликта насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Далее обвиняемые, ограничивая свободу передвижения потерпевшего, перевезли его на участок местности вблизи Большой Переяславской улицы, где, применяя насилие, потребовали извинений.
Прокуратура Москвы ранее сообщала, что мужчины 1998 и 2001 года рождения, подозреваемые в похищении человека на западе Москвы, были задержаны в одном из хостелов в поселке Пушкино Московской области.
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