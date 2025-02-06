https://ria.ru/20250206/arest-1997622634.html

Суд продлил арест руководителю ФГБУ "Пантеон защитников Отечества"

Суд продлил арест руководителю ФГБУ "Пантеон защитников Отечества" - РИА Новости, 06.02.2025

Суд продлил арест руководителю ФГБУ "Пантеон защитников Отечества"

Басманный суд Москвы продлил срок ареста руководителю ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеславу Филиппову по РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T00:06:00+03:00

2025-02-06T00:06:00+03:00

2025-02-06T00:06:00+03:00

происшествия

россия

вячеслав филиппов

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста руководителю ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеславу Филиппову по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в инстанции. "Удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Филиппова В.С.",- сказали в суде. По данному уголовному делу также проходит предполагаемый взяткодатель Олег Суворов. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, он является бенефициарным владельцем ООО "ПСС", ООО "ИТ-ком" и ООО "АЗИМУТ КС". Дело возбудили 10 сентября 2024 года в ГСУ СК России. Оба фигуранта находятся под стражей. Свою вину они не признают. Как сообщал "Коммерсант", Филиппову вменяется взятка в виде автомобиля Volkswagen Touareg. Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, адвокаты указывали суду, что имела место гражданско-правовая сделка, которая расценена следствием как взятка. Адвокат Суворова также обращала внимание, что иные документы, представленные органами следствия, свидетельствуют лишь о факте совершения сделки купли-продажи автомобиля, но не являются бесспорными доказательствами обоснованности выдвинутых подозрений.

https://ria.ru/20250205/imuschestvo-1997620470.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, вячеслав филиппов