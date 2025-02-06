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МИД Финляндии разрешил продажу принадлежащей россиянам арены - РИА Новости, 06.02.2025
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11:27 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/arena-1997682270.html
МИД Финляндии разрешил продажу принадлежащей россиянам арены
МИД Финляндии разрешил продажу принадлежащей россиянам арены - РИА Новости, 06.02.2025
МИД Финляндии разрешил продажу принадлежащей россиянам арены
МИД Финляндии сообщил о выдаче разрешения на сделку по продаже принадлежащей россиянам арены Helsinki Hall в финской столице. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:27:00+03:00
2025-02-06T11:27:00+03:00
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геннадий тимченко
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. МИД Финляндии сообщил о выдаче разрешения на сделку по продаже принадлежащей россиянам арены Helsinki Hall в финской столице. Финские СМИ ранее сообщили, что российские владельцы арены - находящиеся под санкциями ЕС бизнесмены Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко - заключили сделку по ее продаже с финской инвестиционной компанией Trevian, однако осуществление сделки требует разрешения на уровне ЕС и одобрения финских властей. Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг подтвердил продажу арены Helsinki Hall, заявив, что это был "жест доброй воли". "Министерство иностранных дел предоставило исключение для осуществления сделки по продаже акций (компании - ред.) Helsinki Halli Oy, принадлежащей лицам, включенным в санкционный список", - говорится в сообщении ведомства. Как уточняет ведомство, исключение было предоставлено на основе разрешения, включенного в 15-й пакет санкций ЕС против России. По словам МИД Финляндии, продажа еще должна быть одобрена службой судебных приставов.
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экономика, финляндия, россия, роман ротенберг, геннадий тимченко, евросоюз
Экономика, Финляндия, Россия, Роман Ротенберг, Геннадий Тимченко, Евросоюз
МИД Финляндии разрешил продажу принадлежащей россиянам арены

МИД Финляндии разрешил продажу принадлежащей россиянам арены Helsinki Hall

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкХоккейный матч на стадионе Helsinki Hall
Хоккейный матч на стадионе Helsinki Hall - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Хоккейный матч на стадионе Helsinki Hall. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. МИД Финляндии сообщил о выдаче разрешения на сделку по продаже принадлежащей россиянам арены Helsinki Hall в финской столице.
Финские СМИ ранее сообщили, что российские владельцы арены - находящиеся под санкциями ЕС бизнесмены Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко - заключили сделку по ее продаже с финской инвестиционной компанией Trevian, однако осуществление сделки требует разрешения на уровне ЕС и одобрения финских властей. Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг подтвердил продажу арены Helsinki Hall, заявив, что это был "жест доброй воли".
"Министерство иностранных дел предоставило исключение для осуществления сделки по продаже акций (компании - ред.) Helsinki Halli Oy, принадлежащей лицам, включенным в санкционный список", - говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет ведомство, исключение было предоставлено на основе разрешения, включенного в 15-й пакет санкций ЕС против России. По словам МИД Финляндии, продажа еще должна быть одобрена службой судебных приставов.
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ЭкономикаФинляндияРоссияРоман РотенбергГеннадий ТимченкоЕвросоюз
 
 
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