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Сергей Андреев: Россия не будет подстраиваться под польское видение истории - РИА Новости, 06.02.2025
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12:00 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/andreev-1997656946.html
Сергей Андреев: Россия не будет подстраиваться под польское видение истории
Сергей Андреев: Россия не будет подстраиваться под польское видение истории - РИА Новости, 06.02.2025
Сергей Андреев: Россия не будет подстраиваться под польское видение истории
Год нахождения у власти нового правительства Польши не изменил ни резкой антироссийской официальной риторики, ни шпиономании, ни продолжающейся милитаризации... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:00:00+03:00
2025-02-06T12:00:00+03:00
интервью
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россия
польша
сергей андреев
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Год нахождения у власти нового правительства Польши не изменил ни резкой антироссийской официальной риторики, ни шпиономании, ни продолжающейся милитаризации страны невиданных до этого масштабов. О нынешней ситуации в преддверии Дня дипломатического работника в интервью РИА Новости рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев. – Год назад в Польше произошла смена власти. Отразилось ли это каким-либо образом на отношениях с Россией, отношении к России? Изменился ли каким-то образом стиль поведения польских партнеров?– Существенных изменений нет – ни по форме, ни по содержанию.– Можно ли говорить о том, что нынешнее польское руководство официально признало отсутствие вины российский стороны в смоленской авиакатастрофе 2010 года? Были ли какие-то контакты по данному вопросу? Запрашивало ли польское следствие какую-либо информацию? Следует ли ожидать, что все начнется сначала сразу после очередной смены власти?– Теория заговора и покушения, которую продвигали прежние польские власти, польской прокуратурой признана необоснованной, в этой части сняты подозрения в отношении как тогдашнего правительства Польши во главе с Дональдом Туском, так и российских властей. Однако польская прокуратура не отказывается от обвинения трех российских авиадиспетчеров, дежуривших в смоленском аэропорту, в "умышленном доведении до катастрофы". Российское следствие считает эти обвинения лишенными оснований. Грозятся предъявить обвинения российским патологоанатомам, проводившим исследование останков жертв авиакатастрофы, тоже, по нашему убеждению, совершенно необоснованные. О каких-либо контактах между российскими и польскими следственными органами за последнее время мне не известно. О том, что будет, если и когда власть в Польше переменится, сейчас говорить рано.– Что с обломками самолета, которые предыдущие польские власти постоянно требовали им вернуть? Можно ли будет это сделать после официального завершения польского расследования?– Польская сторона продолжает настаивать на возвращении ей обломков самолета, разбившегося в Смоленске. Наша позиция остается неизменной: до завершения всех процессуальных действий, связанных с расследованием в России, обломки как вещественные доказательства по делу должны оставаться в распоряжении российских следственных органов.– В свое время была создана российско-польская Группа по сложным вопросам, которая даже приступила к работе, издала довольно объемный сборник статей. Что с ней сейчас? Она окончательно похоронена?– Такой группы больше нет. При том подходе к вопросам нашей общей истории, который демонстрируют польские власти, не видим смысла эти вопросы с ними обсуждать. У нас свое видение истории нашей страны, и мы не собираемся его под кого-то подстраивать.– Насколько болезненным для граждан России и заинтересованных граждан Польши оказалось закрытие генерального консульства РФ в Познани? Удалось ли перераспределить нагрузку на другие консульские учреждения? По каким в основном вопросам обращаются россияне в российские консульства?– Определенные неудобства возникают, естественно, у российских и польских граждан, живущих в близлежащих к Познани регионах, им приходится обращаться в посольство в Варшаве или генконсульства в Гданьске и Кракове. Обращения в консульские учреждения, как правило, связаны с оформлением виз и различных документов.– Как вы лично реагируете на постоянные дискуссии о необходимости выслать из Польши посла России и тот факт, что польские власти еще этого не сделали?– Я в Польше работаю уже больше десяти лет. В первый раз публичная дискуссия о высылке посла России возникла через год после моего приезда сюда и потом регулярно возобновлялась по разным поводам. Уже давно привык не обращать на это внимания.– Осуществляются ли попытки вербовки российских дипломатов в Польше? Насколько активны польские спецслужбы в этом направлении?– Единичные такие случаи были, но, видимо, их безрезультатность не располагает наших непартнеров к новым подходам.– Как бы вы оценили продолжающуюся милитаризацию Польши, небывалые закупки вооружения, увеличение численного состава армии? Это реальный страх нападения со стороны России? Отмывание европейских денег? Попытки переключить внимание общества с реальных проблем?– На публику эти приготовления, естественно, оправдываются "российской угрозой". Какие там еще мотивы – гадать не хочу. В любом случае эти траты бессмысленны: если для защиты от нас, то мы на Польшу нападать не собираемся, нам это ни к чему; если для нападения на Россию или Белоруссию или для участия в боевых действиях против России в зоне СВО, то это прямой путь к самоубийству.– Насколько серьезно в Польше отнеслись к информации о запуске Россией ракеты "Орешник"?– Сделали вид, что то ли не поняли, о каком оружии идет речь, то ли не обратили внимания. Но уверен, что и политическое, и военное руководство Польши вполне осознает, какие последствия имеет появление в российском арсенале неядерного вооружения такой мощности, от которого нет защиты.– Польские правоохранительные органы практически еженедельно сообщают об очередных российских "шпионах и диверсантах". Информируют ли польские власти российские консульские учреждения о подобных задержаниях? Допускают ли консулов к задержанным россиянам?– Если задерживается гражданин России, польские власти в соответствии с двусторонней консульской конвенцией нас об этом информируют. Встреча с консулом разрешается, если об этом просит задержанный. Что касается "разоблачения" якобы российских шпионов и диверсантов, подавляющее большинство из которых гражданами России не являются, польская сторона практически никогда не обнародует доказательства вменяемых им деяний.– Если не ошибаюсь, то активная фаза войны с памятниками российским воинам продолжается в Польше уже более семи лет. Сколько памятников, захоронений, других мест памяти было снесено? Сколько из них осталось и имеет шансы быть нетронутыми?– Не семь, а более десяти лет – с весны 2014 года. До того в списке памятников советским воинам-освободителям вне воинских захоронений их было 561, сейчас осталось, дай Бог, несколько десятков, и никакой защитой они, конечно, не пользуются. Наоборот, по "закону о декоммунизации" подлежат "устранению из общественного пространства". На захоронениях зачастую переписывают мемориальные таблицы – чтобы там не было речи про освобождение Польши Красной Армией и благодарность Советскому Союзу, регулярно мы узнаем и об очередных случаях осквернения могил советских воинов.– Польское руководство неоднократно объявляло, что воздушное пространство республики нарушили российские дроны и ракеты. Имели ли эти истории продолжение? Были ли представлены какие-либо доказательства, факты?– Ни разу каких-либо доказательств нам так и не предъявили.– Каков в настоящее время торговый баланс России с Польшей? По каким позициям продолжается товарооборот?– По сравнению с пиком 2013 года – 27 миллиардов долларов – объем нашей двусторонней торговли сократился раз в восемь. Ее номенклатура сейчас существенного значения не имеет ни для нас, ни для польской стороны.– До сих пор на слуху изъятие нескольких объектов недвижимости, находящихся в российской собственности, – база отдыха в Скубянке, здание школы на улице Келецкой в Варшаве, жилой дом на улице Собеского. Предпринимаются ли попытки изъять очередные объекты? Насколько они активны?– Есть еще несколько объектов, которые польская сторона отказывается признавать нашей собственностью. Какие у нее планы на их счет, нам пока не известно.
https://ria.ru/20250205/vooruzhenie-1997551843.html
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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интервью, интервью - авторы, россия, польша, сергей андреев
Интервью, Интервью - Авторы, Россия, Польша, Сергей Андреев

Сергей Андреев: Россия не будет подстраиваться под польское видение истории

© Фото : посольство РФ в ПольшеЧрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : посольство РФ в Польше
Чрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев
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Год нахождения у власти нового правительства Польши не изменил ни резкой антироссийской официальной риторики, ни шпиономании, ни продолжающейся милитаризации страны невиданных до этого масштабов. О нынешней ситуации в преддверии Дня дипломатического работника в интервью РИА Новости рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев.
– Год назад в Польше произошла смена власти. Отразилось ли это каким-либо образом на отношениях с Россией, отношении к России? Изменился ли каким-то образом стиль поведения польских партнеров?
– Существенных изменений нет – ни по форме, ни по содержанию.
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс Деривация-ПВО на базе БМП-3 - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
"Удар по НАТО". В Польше забили тревогу из-за военных возможностей России
5 февраля, 16:34
Можно ли говорить о том, что нынешнее польское руководство официально признало отсутствие вины российский стороны в смоленской авиакатастрофе 2010 года? Были ли какие-то контакты по данному вопросу? Запрашивало ли польское следствие какую-либо информацию? Следует ли ожидать, что все начнется сначала сразу после очередной смены власти?
– Теория заговора и покушения, которую продвигали прежние польские власти, польской прокуратурой признана необоснованной, в этой части сняты подозрения в отношении как тогдашнего правительства Польши во главе с Дональдом Туском, так и российских властей. Однако польская прокуратура не отказывается от обвинения трех российских авиадиспетчеров, дежуривших в смоленском аэропорту, в "умышленном доведении до катастрофы". Российское следствие считает эти обвинения лишенными оснований. Грозятся предъявить обвинения российским патологоанатомам, проводившим исследование останков жертв авиакатастрофы, тоже, по нашему убеждению, совершенно необоснованные. О каких-либо контактах между российскими и польскими следственными органами за последнее время мне не известно. О том, что будет, если и когда власть в Польше переменится, сейчас говорить рано.
– Что с обломками самолета, которые предыдущие польские власти постоянно требовали им вернуть? Можно ли будет это сделать после официального завершения польского расследования?
– Польская сторона продолжает настаивать на возвращении ей обломков самолета, разбившегося в Смоленске. Наша позиция остается неизменной: до завершения всех процессуальных действий, связанных с расследованием в России, обломки как вещественные доказательства по делу должны оставаться в распоряжении российских следственных органов.
На месте авиакатастрофы под Смоленском - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Экспертизы не подтвердили взрыв на борту Ту-154 Леха Качиньского
25 апреля 2024, 19:37
– В свое время была создана российско-польская Группа по сложным вопросам, которая даже приступила к работе, издала довольно объемный сборник статей. Что с ней сейчас? Она окончательно похоронена?
– Такой группы больше нет. При том подходе к вопросам нашей общей истории, который демонстрируют польские власти, не видим смысла эти вопросы с ними обсуждать. У нас свое видение истории нашей страны, и мы не собираемся его под кого-то подстраивать.
– Насколько болезненным для граждан России и заинтересованных граждан Польши оказалось закрытие генерального консульства РФ в Познани? Удалось ли перераспределить нагрузку на другие консульские учреждения? По каким в основном вопросам обращаются россияне в российские консульства?
– Определенные неудобства возникают, естественно, у российских и польских граждан, живущих в близлежащих к Познани регионах, им приходится обращаться в посольство в Варшаве или генконсульства в Гданьске и Кракове. Обращения в консульские учреждения, как правило, связаны с оформлением виз и различных документов.
– Как вы лично реагируете на постоянные дискуссии о необходимости выслать из Польши посла России и тот факт, что польские власти еще этого не сделали?
– Я в Польше работаю уже больше десяти лет. В первый раз публичная дискуссия о высылке посла России возникла через год после моего приезда сюда и потом регулярно возобновлялась по разным поводам. Уже давно привык не обращать на это внимания.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Песков пригрозил Польше ответом на изъятие российской недвижимости
4 февраля, 12:17
– Осуществляются ли попытки вербовки российских дипломатов в Польше? Насколько активны польские спецслужбы в этом направлении?
– Единичные такие случаи были, но, видимо, их безрезультатность не располагает наших непартнеров к новым подходам.
– Как бы вы оценили продолжающуюся милитаризацию Польши, небывалые закупки вооружения, увеличение численного состава армии? Это реальный страх нападения со стороны России? Отмывание европейских денег? Попытки переключить внимание общества с реальных проблем?
– На публику эти приготовления, естественно, оправдываются "российской угрозой". Какие там еще мотивы – гадать не хочу. В любом случае эти траты бессмысленны: если для защиты от нас, то мы на Польшу нападать не собираемся, нам это ни к чему; если для нападения на Россию или Белоруссию или для участия в боевых действиях против России в зоне СВО, то это прямой путь к самоубийству.
– Насколько серьезно в Польше отнеслись к информации о запуске Россией ракеты "Орешник"?
– Сделали вид, что то ли не поняли, о каком оружии идет речь, то ли не обратили внимания. Но уверен, что и политическое, и военное руководство Польши вполне осознает, какие последствия имеет появление в российском арсенале неядерного вооружения такой мощности, от которого нет защиты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Западу лучше поверить Путину
23 ноября 2024, 08:00
– Польские правоохранительные органы практически еженедельно сообщают об очередных российских "шпионах и диверсантах". Информируют ли польские власти российские консульские учреждения о подобных задержаниях? Допускают ли консулов к задержанным россиянам?
– Если задерживается гражданин России, польские власти в соответствии с двусторонней консульской конвенцией нас об этом информируют. Встреча с консулом разрешается, если об этом просит задержанный. Что касается "разоблачения" якобы российских шпионов и диверсантов, подавляющее большинство из которых гражданами России не являются, польская сторона практически никогда не обнародует доказательства вменяемых им деяний.
– Если не ошибаюсь, то активная фаза войны с памятниками российским воинам продолжается в Польше уже более семи лет. Сколько памятников, захоронений, других мест памяти было снесено? Сколько из них осталось и имеет шансы быть нетронутыми?
– Не семь, а более десяти лет – с весны 2014 года. До того в списке памятников советским воинам-освободителям вне воинских захоронений их было 561, сейчас осталось, дай Бог, несколько десятков, и никакой защитой они, конечно, не пользуются. Наоборот, по "закону о декоммунизации" подлежат "устранению из общественного пространства". На захоронениях зачастую переписывают мемориальные таблицы – чтобы там не было речи про освобождение Польши Красной Армией и благодарность Советскому Союзу, регулярно мы узнаем и об очередных случаях осквернения могил советских воинов.
Варшава - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Глава МИД Польши сожалеет о невозможности сноса сталинской высотки
21 августа 2024, 17:50
– Польское руководство неоднократно объявляло, что воздушное пространство республики нарушили российские дроны и ракеты. Имели ли эти истории продолжение? Были ли представлены какие-либо доказательства, факты?
– Ни разу каких-либо доказательств нам так и не предъявили.
– Каков в настоящее время торговый баланс России с Польшей? По каким позициям продолжается товарооборот?
– По сравнению с пиком 2013 года – 27 миллиардов долларов – объем нашей двусторонней торговли сократился раз в восемь. Ее номенклатура сейчас существенного значения не имеет ни для нас, ни для польской стороны.
Солдаты Сил специальных операций Польши во время учений - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Министр обороны Польши заявил об огромной дыре в бюджете
16 августа 2024, 12:42
– До сих пор на слуху изъятие нескольких объектов недвижимости, находящихся в российской собственности, – база отдыха в Скубянке, здание школы на улице Келецкой в Варшаве, жилой дом на улице Собеского. Предпринимаются ли попытки изъять очередные объекты? Насколько они активны?
– Есть еще несколько объектов, которые польская сторона отказывается признавать нашей собственностью. Какие у нее планы на их счет, нам пока не известно.
 
ИнтервьюИнтервью - АвторыРоссияПольшаСергей Андреев
 
 
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