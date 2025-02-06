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В России предложили объявить амнистию к юбилею Победы - РИА Новости, 06.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
07:24 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/amnistiya-1997645464.html
В России предложили объявить амнистию к юбилею Победы
В России предложили объявить амнистию к юбилею Победы - РИА Новости, 06.02.2025
В России предложили объявить амнистию к юбилею Победы
Российскому парламенту предложили объявить амнистию для осужденных по "экономическим" статьям к юбилею Победы, что позволит поддержать развитие России в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T07:24:00+03:00
2025-02-06T07:24:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
валентина матвиенко
вячеслав володин
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российскому парламенту предложили объявить амнистию для осужденных по "экономическим" статьям к юбилею Победы, что позволит поддержать развитие России в условиях внешнего давления, с таким предложением выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти". "Сегодня наше государство существует в условиях масштабного геополитического и санкционного давления со стороны США, ЕС и ряда других стран. Целью подобных действий является ослабление экономики Российской Федерации и исключение нашего государства из глобальных цепочек создания стоимости", - говорится в обращении ассоциации на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Таким образом, в среднесрочной перспективе "мы будем на постоянной основе сталкиваться с вызовами, связанными с необходимостью поддержания жизнеспособности отечественной финансово-экономической системы", отмечается в письме. Эксперты подчеркивают, что ключевым фактором, определяющим степень устойчивости и перспективы развития экономики, является наличие необходимых трудовых ресурсов. "Вместе с тем уровень активного населения в России за последний 10 лет практически не изменился и составляет 69%. В этой связи с учетом объективных демографических сложностей может сложиться ситуация, при которой реализация масштабных экономических преобразований и программ развития будет невозможна из-за отсутствия необходимых трудовых ресурсов", - говорится в документе за подписью главы ассоциации Рахмана Янсукова. В организации уточнили, что количество осужденных за экономические преступления граждан России увеличивается ежегодно примерно в 1,5 раза и только за 2022 год составило почти 11 тысяч человек. "Представляется, что среди указанной категории граждан есть те, чье нахождение на свободе принесло бы намного больше пользы отечественной экономике: предпринимательская активность и профессиональные навыки данных лиц позволили бы создать дополнительные рабочие места и увеличить качество и уровень жизни россиян", - считают эксперты. О смягчении наказания для преступивших закон предпринимателей, а также необходимости более тщательного досудебного расследования неоднократно высказывались и в руководстве России, говорится в обращении. Амнистия для предпринимателей "В 2025 году вся Россия будет отдавать честь войнам, победившим в Великой Отечественной войне, и праздновать 80-летие Великой Победы. Данная дата имеет глубокий внутренний подтекст, символизируя единство поколений русских воинов – победителей, а также гуманизм и непоколебимость граждан нашей великой страны", - подчеркивается в документе. Учитывая вышеизложенное, а также сложную геополитическую обстановку и особую социальную значимость вопроса, "предлагаем провести в 2025 году амнистию в отношении осужденных по "экономическим" статьям Уголовного кодекса Российской Федерации", отмечают в организации. В части определения конкретных критериев амнистирования представляется целесообразным руководствоваться практикой 2015 года, когда помилование затронуло более 10 тысяч предпринимателей, полагают эксперты. По мнению бизнес-патриотов, данная мера имеет колоссальный созидательный потенциал. "В условиях глобальной напряженности амнистия к 80-летию Победы позволит четко обозначить позицию государства в части приоритета на гуманизацию уголовной системы, объединить российское общество и улучшить социальный климат", - считают в "Аванти". Законодательная база Представители ассоциации просят парламентариев рассмотреть вопрос о необходимости разработки соответствующей законодательной базы и готовы сами подключиться к этой работе. "Данная инициатива соответствует принципам демократического правового государства, а также является логическим продолжение деятельности руководства России по созданию благоприятных условий ведения бизнеса", - отмечают в организации.
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россия, валентина матвиенко, вячеслав володин, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
В России предложили объявить амнистию к юбилею Победы

Предприниматели предложили объявить амнистию для осужденных к юбилею Победы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российскому парламенту предложили объявить амнистию для осужденных по "экономическим" статьям к юбилею Победы, что позволит поддержать развитие России в условиях внешнего давления, с таким предложением выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти".
"Сегодня наше государство существует в условиях масштабного геополитического и санкционного давления со стороны США, ЕС и ряда других стран. Целью подобных действий является ослабление экономики Российской Федерации и исключение нашего государства из глобальных цепочек создания стоимости", - говорится в обращении ассоциации на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
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Таким образом, в среднесрочной перспективе "мы будем на постоянной основе сталкиваться с вызовами, связанными с необходимостью поддержания жизнеспособности отечественной финансово-экономической системы", отмечается в письме.
Эксперты подчеркивают, что ключевым фактором, определяющим степень устойчивости и перспективы развития экономики, является наличие необходимых трудовых ресурсов. "Вместе с тем уровень активного населения в России за последний 10 лет практически не изменился и составляет 69%. В этой связи с учетом объективных демографических сложностей может сложиться ситуация, при которой реализация масштабных экономических преобразований и программ развития будет невозможна из-за отсутствия необходимых трудовых ресурсов", - говорится в документе за подписью главы ассоциации Рахмана Янсукова.
В организации уточнили, что количество осужденных за экономические преступления граждан России увеличивается ежегодно примерно в 1,5 раза и только за 2022 год составило почти 11 тысяч человек. "Представляется, что среди указанной категории граждан есть те, чье нахождение на свободе принесло бы намного больше пользы отечественной экономике: предпринимательская активность и профессиональные навыки данных лиц позволили бы создать дополнительные рабочие места и увеличить качество и уровень жизни россиян", - считают эксперты.
О смягчении наказания для преступивших закон предпринимателей, а также необходимости более тщательного досудебного расследования неоднократно высказывались и в руководстве России, говорится в обращении.
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Амнистия для предпринимателей

"В 2025 году вся Россия будет отдавать честь войнам, победившим в Великой Отечественной войне, и праздновать 80-летие Великой Победы. Данная дата имеет глубокий внутренний подтекст, символизируя единство поколений русских воинов – победителей, а также гуманизм и непоколебимость граждан нашей великой страны", - подчеркивается в документе.
Учитывая вышеизложенное, а также сложную геополитическую обстановку и особую социальную значимость вопроса, "предлагаем провести в 2025 году амнистию в отношении осужденных по "экономическим" статьям Уголовного кодекса Российской Федерации", отмечают в организации. В части определения конкретных критериев амнистирования представляется целесообразным руководствоваться практикой 2015 года, когда помилование затронуло более 10 тысяч предпринимателей, полагают эксперты.
По мнению бизнес-патриотов, данная мера имеет колоссальный созидательный потенциал. "В условиях глобальной напряженности амнистия к 80-летию Победы позволит четко обозначить позицию государства в части приоритета на гуманизацию уголовной системы, объединить российское общество и улучшить социальный климат", - считают в "Аванти".

Законодательная база

Представители ассоциации просят парламентариев рассмотреть вопрос о необходимости разработки соответствующей законодательной базы и готовы сами подключиться к этой работе.
"Данная инициатива соответствует принципам демократического правового государства, а также является логическим продолжение деятельности руководства России по созданию благоприятных условий ведения бизнеса", - отмечают в организации.
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