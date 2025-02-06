Лишь 30 процентов американцев считают указы Трампа конституционными
Опрос: только 30 процентов американцев считают указы Трампа конституционными
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне во время подготовки к инаугурации Дональда Трампа
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Лишь 30% американцев считают, что указы президента США Дональда Трампа являются конституционными, следует из совместного опроса журнала Economist и компании YouGov.
По результатам опроса, 30% опрошенных американцев назвали конституционными все или большинство указов Трампа, столько же выразили обратную точку зрения. Отмечается, что 49% респондентов не одобряют введение США пошлин на товары из Мексики и Канады, 54% американцев выступают против переименования Мексиканского залива в Залив Америки, и 56% опрошенных негативно относятся к намерению Трампа ликвидировать министерство образования в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств.
Опрос проводился со 2 по 4 февраля среди более 1,6 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около трёх процентных пунктов.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного республиканца-члена Палаты представителей США передавало, что отношение к указам Трампа среди конгрессменов-республиканцев сравнимо с отношением к Священному Писанию. Отмечалось, что Трампу удалось не только забрать себе полномочия, которые обычно находятся в ведении Конгресса США, такие как контроль за расходами госбюджета, но и уполномочить своего наиболее заметного советника, Илона Маска, увольнять сотрудников федеральных органов. Тем не менее, Блумберг указывал, что законодатели-республиканцы стремятся "не противоречить Трампу почти ни в чем", отмечает агентство.
В феврале президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
Ранее новый президент США Дональд Трамп своим указом распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки - согласно документу, министр внутренних дел США в течение 30 дней должен предпринять все "необходимые действия" для переименования.
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