https://ria.ru/20250206/amerikantsy-1997623171.html

Лишь 30 процентов американцев считают указы Трампа конституционными

Лишь 30 процентов американцев считают указы Трампа конституционными - РИА Новости, 06.02.2025

Лишь 30 процентов американцев считают указы Трампа конституционными

Лишь 30% американцев считают, что указы президента США Дональда Трампа являются конституционными, следует из совместного опроса журнала Economist и компании... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T00:15:00+03:00

2025-02-06T00:15:00+03:00

2025-02-06T00:15:00+03:00

сша

мексика

канада

дональд трамп

илон маск

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Лишь 30% американцев считают, что указы президента США Дональда Трампа являются конституционными, следует из совместного опроса журнала Economist и компании YouGov. По результатам опроса, 30% опрошенных американцев назвали конституционными все или большинство указов Трампа, столько же выразили обратную точку зрения. Отмечается, что 49% респондентов не одобряют введение США пошлин на товары из Мексики и Канады, 54% американцев выступают против переименования Мексиканского залива в Залив Америки, и 56% опрошенных негативно относятся к намерению Трампа ликвидировать министерство образования в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств. Опрос проводился со 2 по 4 февраля среди более 1,6 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около трёх процентных пунктов. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного республиканца-члена Палаты представителей США передавало, что отношение к указам Трампа среди конгрессменов-республиканцев сравнимо с отношением к Священному Писанию. Отмечалось, что Трампу удалось не только забрать себе полномочия, которые обычно находятся в ведении Конгресса США, такие как контроль за расходами госбюджета, но и уполномочить своего наиболее заметного советника, Илона Маска, увольнять сотрудников федеральных органов. Тем не менее, Блумберг указывал, что законодатели-республиканцы стремятся "не противоречить Трампу почти ни в чем", отмечает агентство. В феврале президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. Ранее новый президент США Дональд Трамп своим указом распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки - согласно документу, министр внутренних дел США в течение 30 дней должен предпринять все "необходимые действия" для переименования.

https://ria.ru/20250129/tramp-1996028104.html

https://ria.ru/20250129/tramp-1996024876.html

сша

мексика

канада

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, мексика, канада, дональд трамп, илон маск, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире