https://ria.ru/20250206/alkogol-1997631577.html
Нарколог поддержала запрет продажи алкоголя молодежи до 21 года
Нарколог поддержала запрет продажи алкоголя молодежи до 21 года - РИА Новости, 06.02.2025
Нарколог поддержала запрет продажи алкоголя молодежи до 21 года
Употребление алкоголя в возрасте от 18 до 21 года может нанести непоправимый вред развитию мозга, поэтому запрет продажи спиртного молодежи можно только... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T02:11:00+03:00
2025-02-06T02:11:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Употребление алкоголя в возрасте от 18 до 21 года может нанести непоправимый вред развитию мозга, поэтому запрет продажи спиртного молодежи можно только поддержать, заявила РИА Новости директор Национального научного центра наркологии - филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любых алкогольных напитков, в том числе пива, молодежи до 21 года. "Повышение возраста продажи алкоголя до 21 года поддерживаем. Такое ограничение, в том числе согласно мировому опыту, основано на ряде причин, направленных на защиту здоровья самих молодых людей, их безопасности и благополучия", - сказала Клименко. Она уточнила, что возраст 18-21 год относится к завершению юношеского периода, когда значительно возрастает роль коры головного мозга в регуляции деятельности всех органов и поведения. Поведение становится более уравновешенным, психика более устойчива, пояснила специалист. Мозг молодого человека или девушки активно развивается и в 21, и в 25 лет, а алкоголь может серьезно нарушить этот процесс, подчеркнула Клименко. По ее словам, употребление алкоголя в этом возрасте может нанести непоправимый вред развитию мозга, особенно областям, отвечающим за принятие решений, планирование и контроль, эмоциональную регуляцию, что, в свою очередь, может привести к когнитивным нарушениям, проблемам с обучением и повышению риска развития психических расстройств. Снижение доступности алкоголя для молодых людей способствует формированию культуры здорового образа жизни и предотвращает раннее приобщение к вредным привычкам, отметила Клименко. Кроме того, вандализм и другие правонарушения у молодых людей тоже часто связаны с употреблением алкоголя, поэтому любые меры, ограничивающие продажу спиртного, позволят снизить уровень правонарушений, несчастных случаев и ДТП, добавила специалист.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Нарколог поддержала запрет продажи алкоголя молодежи до 21 года
Нарколог Клименко рассказала о последствиях употребления алкоголя до 21 года
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Употребление алкоголя в возрасте от 18 до 21 года может нанести непоправимый вред развитию мозга, поэтому запрет продажи спиртного молодежи можно только поддержать, заявила РИА Новости директор Национального научного центра наркологии - филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин
предложил запретить продажу любых алкогольных напитков, в том числе пива, молодежи до 21 года.
"Повышение возраста продажи алкоголя до 21 года поддерживаем. Такое ограничение, в том числе согласно мировому опыту, основано на ряде причин, направленных на защиту здоровья самих молодых людей, их безопасности и благополучия", - сказала Клименко.
Она уточнила, что возраст 18-21 год относится к завершению юношеского периода, когда значительно возрастает роль коры головного мозга в регуляции деятельности всех органов и поведения. Поведение становится более уравновешенным, психика более устойчива, пояснила специалист. Мозг молодого человека или девушки активно развивается и в 21, и в 25 лет, а алкоголь может серьезно нарушить этот процесс, подчеркнула Клименко.
По ее словам, употребление алкоголя в этом возрасте может нанести непоправимый вред развитию мозга, особенно областям, отвечающим за принятие решений, планирование и контроль, эмоциональную регуляцию, что, в свою очередь, может привести к когнитивным нарушениям, проблемам с обучением и повышению риска развития психических расстройств.
Снижение доступности алкоголя для молодых людей способствует формированию культуры здорового образа жизни и предотвращает раннее приобщение к вредным привычкам, отметила Клименко.
Кроме того, вандализм и другие правонарушения у молодых людей тоже часто связаны с употреблением алкоголя, поэтому любые меры, ограничивающие продажу спиртного, позволят снизить уровень правонарушений, несчастных случаев и ДТП, добавила специалист.