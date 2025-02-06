https://ria.ru/20250206/alkogol-1997631577.html

Нарколог поддержала запрет продажи алкоголя молодежи до 21 года

Нарколог поддержала запрет продажи алкоголя молодежи до 21 года - РИА Новости, 06.02.2025

Нарколог поддержала запрет продажи алкоголя молодежи до 21 года

Употребление алкоголя в возрасте от 18 до 21 года может нанести непоправимый вред развитию мозга, поэтому запрет продажи спиртного молодежи можно только... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T02:11:00+03:00

2025-02-06T02:11:00+03:00

2025-02-06T02:11:00+03:00

общество

россия

александр бастрыкин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Употребление алкоголя в возрасте от 18 до 21 года может нанести непоправимый вред развитию мозга, поэтому запрет продажи спиртного молодежи можно только поддержать, заявила РИА Новости директор Национального научного центра наркологии - филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любых алкогольных напитков, в том числе пива, молодежи до 21 года. "Повышение возраста продажи алкоголя до 21 года поддерживаем. Такое ограничение, в том числе согласно мировому опыту, основано на ряде причин, направленных на защиту здоровья самих молодых людей, их безопасности и благополучия", - сказала Клименко. Она уточнила, что возраст 18-21 год относится к завершению юношеского периода, когда значительно возрастает роль коры головного мозга в регуляции деятельности всех органов и поведения. Поведение становится более уравновешенным, психика более устойчива, пояснила специалист. Мозг молодого человека или девушки активно развивается и в 21, и в 25 лет, а алкоголь может серьезно нарушить этот процесс, подчеркнула Клименко. По ее словам, употребление алкоголя в этом возрасте может нанести непоправимый вред развитию мозга, особенно областям, отвечающим за принятие решений, планирование и контроль, эмоциональную регуляцию, что, в свою очередь, может привести к когнитивным нарушениям, проблемам с обучением и повышению риска развития психических расстройств. Снижение доступности алкоголя для молодых людей способствует формированию культуры здорового образа жизни и предотвращает раннее приобщение к вредным привычкам, отметила Клименко. Кроме того, вандализм и другие правонарушения у молодых людей тоже часто связаны с употреблением алкоголя, поэтому любые меры, ограничивающие продажу спиртного, позволят снизить уровень правонарушений, несчастных случаев и ДТП, добавила специалист.

https://ria.ru/20250205/gosduma-1997526040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)