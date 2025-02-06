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Турецкая партия провела акцию протеста из-за заявлений Трампа - РИА Новости, 06.02.2025
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16:08 06.02.2025 (обновлено: 17:02 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/aktsiya-1997769992.html
Турецкая партия провела акцию протеста из-за заявлений Трампа
Турецкая партия провела акцию протеста из-за заявлений Трампа - РИА Новости, 06.02.2025
Турецкая партия провела акцию протеста из-за заявлений Трампа
Турецкая партия Vatan (Родина) провела перед посольством США в Анкаре акцию протеста после заявления президента США Дональда Трампа о намерении выселить... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:08:00+03:00
2025-02-06T17:02:00+03:00
в мире
сша
турция
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
палестина
сектор газа
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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Турецкая партия Vatan (Родина) провела перед посольством США в Анкаре акцию протеста после заявления президента США Дональда Трампа о намерении выселить палестинцев из сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом американский лидер назвал нынешний сектор Газа "площадкой под снос" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, среди которых назвал, в частности, Иорданию и Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию и пообещал посетить анклав лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах названия региона Западный берег реки Иордан на библейские Иудею и Самарию. "Планы США по Газе – часть большого проекта по созданию (Большого) Курдистана (как утверждает турецкий историк и публицист Мехмет Перинчек, у Вашингтона и Тель-Авива есть план по основанию "Большого Курдистана" на территории Турции, Сирии, Ирака и Ирана - ред.). Если мы воистину являемся друзьями Палестины, нам нужны конкретные шаги. Слезами горю не поможешь", - сказал в своем обращении замглавы турецкой партии Утку Рейхан. Политик призвал закрыть военные базы НАТО на территории Турции. После этого участники акции начали скандировать пропалестинские лозунги. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее назвал инициативу Трампа неприемлемой, напомнив, что изгнание палестинцев и стало причиной конфликта в регионе. Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20250206/gaza-1997741626.html
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турция
палестина
сектор газа
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в мире, сша, турция, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, палестина, сектор газа
В мире, США, Турция, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Палестина, Сектор Газа
Турецкая партия провела акцию протеста из-за заявлений Трампа

Турецкая партия Vatan провела акцию перед посольством США из-за заявлений Трампа

© Фото : Vatan Partisi AnkaraУчастники акции протеста перед посольством США в Анкаре, Турция
Участники акции протеста перед посольством США в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : Vatan Partisi Ankara
Участники акции протеста перед посольством США в Анкаре, Турция
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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Турецкая партия Vatan (Родина) провела перед посольством США в Анкаре акцию протеста после заявления президента США Дональда Трампа о намерении выселить палестинцев из сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом американский лидер назвал нынешний сектор Газа "площадкой под снос" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, среди которых назвал, в частности, Иорданию и Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию и пообещал посетить анклав лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах названия региона Западный берег реки Иордан на библейские Иудею и Самарию.
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"Планы США по Газе – часть большого проекта по созданию (Большого) Курдистана (как утверждает турецкий историк и публицист Мехмет Перинчек, у Вашингтона и Тель-Авива есть план по основанию "Большого Курдистана" на территории Турции, Сирии, Ирака и Ирана - ред.). Если мы воистину являемся друзьями Палестины, нам нужны конкретные шаги. Слезами горю не поможешь", - сказал в своем обращении замглавы турецкой партии Утку Рейхан.
Политик призвал закрыть военные базы НАТО на территории Турции. После этого участники акции начали скандировать пропалестинские лозунги.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее назвал инициативу Трампа неприемлемой, напомнив, что изгнание палестинцев и стало причиной конфликта в регионе.
Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.
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В миреСШАТурцияДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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