https://ria.ru/20250206/abkhaziya-1997760155.html

Возможности пункта пропуска между Россией и Абхазией увеличат

Возможности пункта пропуска между Россией и Абхазией увеличат - РИА Новости, 06.02.2025

Возможности пункта пропуска между Россией и Абхазией увеличат

Возможности пункта пропуска между Россией и Абхазией увеличат в полтора раза, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с известным политическим... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:32:00+03:00

2025-02-06T15:32:00+03:00

2025-02-06T17:00:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Возможности пункта пропуска между Россией и Абхазией увеличат в полтора раза, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с известным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба. "На сегодняшний день действует один погранпереход - мост через реку Псоу. У нас есть соглашение по ремонту и текущему содержанию этого объекта. Мы рассчитываем, что совместными усилиями мы реализуем все достигнутые договоренности. Хочу вам сказать, что мы планомерно наращиваем пропускную возможность этого пункта пропуска, потому что мы видим, каждый год растёт пассажиропоток. Поэтому рассчитываем до полутора раз увеличить емкость пункта пропуска с тем, чтобы все таможенные и пограничные формальности проходили удобно для туристов", - сказал Старовойт. Министр отметил, что реконструкция погранперехода направлена на улучшение качества жизни как россиян, так и граждан Республики Абхазия.Минтранс РФ в свою очередь сообщил, что рассмотрен вопрос реконструкции моста через реку Псоу между Россией и Абхазией. Также ведется реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу "Адлер", после завершения которой пропускная способность превысит 14 тысяч транспортных средств и 80 тысяч человек в сутки. Всего в 2024 году через АПП "Адлер" пропущено более 2,8 миллиона транспортных средств и почти 13 миллионов человек.

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