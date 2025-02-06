https://ria.ru/20250206/abkhaziya-1997753094.html

Российская "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум, заявил Старовойт

Российская "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум, заявил Старовойт - РИА Новости, 06.02.2025

Российская "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум, заявил Старовойт

Российская "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум, еще как минимум две другие компании проявили интерес к направлению, сказал министр транспорта РФ Роман Старовойт на... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:17:00+03:00

2025-02-06T15:17:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российская "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум, еще как минимум две другие компании проявили интерес к направлению, сказал министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с известным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба. "Это дополнительная возможность, конечно, для россиян посетить дружелюбную Республику Абхазия. И, конечно, это очень будет важно для развития Абхазии, для экономического потенциала. Здесь взаимный интерес", - отметил министр. Тестовый полет в отреставрированный аэропорт имени В. Г. Ардзинба состоится уже завтра. Открытие регулярного авиасообщения ожидается к началу туристического сезона.

https://ria.ru/20250206/spros-1997720759.html

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