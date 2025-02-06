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Российская "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум, заявил Старовойт - РИА Новости, 06.02.2025
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15:17 06.02.2025 (обновлено: 16:20 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/abkhaziya-1997753094.html
Российская "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум, заявил Старовойт
Российская "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум, заявил Старовойт - РИА Новости, 06.02.2025
Российская "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум, заявил Старовойт
Российская "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум, еще как минимум две другие компании проявили интерес к направлению, сказал министр транспорта РФ Роман Старовойт на... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:17:00+03:00
2025-02-06T16:20:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российская "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум, еще как минимум две другие компании проявили интерес к направлению, сказал министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с известным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба. "Это дополнительная возможность, конечно, для россиян посетить дружелюбную Республику Абхазия. И, конечно, это очень будет важно для развития Абхазии, для экономического потенциала. Здесь взаимный интерес", - отметил министр. Тестовый полет в отреставрированный аэропорт имени В. Г. Ардзинба состоится уже завтра. Открытие регулярного авиасообщения ожидается к началу туристического сезона.
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абхазия, сухум, россия, роман старовойт, в мире, министерство транспорта рф (минтранс россии), туризм, новости - туризм
Абхазия, Сухум, Россия, Роман Старовойт, В мире, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Туризм, Новости - Туризм
Российская "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум, заявил Старовойт

Старовойт: "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум, интерес проявили еще две компании

© Sputnik / Томас ТхайцукСухумский аэропорт
Сухумский аэропорт - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумский аэропорт
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российская "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум, еще как минимум две другие компании проявили интерес к направлению, сказал министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с известным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба.
"Это дополнительная возможность, конечно, для россиян посетить дружелюбную Республику Абхазия. И, конечно, это очень будет важно для развития Абхазии, для экономического потенциала. Здесь взаимный интерес", - отметил министр.
Тестовый полет в отреставрированный аэропорт имени В. Г. Ардзинба состоится уже завтра. Открытие регулярного авиасообщения ожидается к началу туристического сезона.
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АбхазияСухумРоссияРоман СтаровойтВ миреМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)ТуризмНовости - Туризм
 
 
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