Мать украинского военного заявила, что ее сына запытали в воинской части
Мать мобилизованного в Запорожье заявила, что ее сына запытали в воинской части
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Мать украинца, насильно мобилизованного в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, подозревает, что ее сына запытали до смерти в воинской части, пишет "Страна.ua".
"Адвокат из Запорожья Людмила Петрова сообщает о смерти своего сына вскоре после насильственной мобилизации ТЦК (военкоматом. — Прим. ред.) и заявляет об избиениях и пытках", — говорится в публикации.
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Петрова рассказала, что ее сына задержали 27 января, а 3 февраля он умер. На следующее утро после мобилизации молодого человека без прохождения военно-врачебной комиссии привезли в воинскую часть в Новомосковск Днепропетровской области.
Позднее, как ей стало известно, мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами. Кроме того, его направили в психбольницу в Днепропетровск "с наркотическим отравлением". Вскоре врачи опровергли, что в его организме были следы употребления наркотиков.
"С 31 января он находился в реанимации на аппарате ИВЛ. У него отказали почки, <...> на теле были многочисленные синяки <...>. Считаю, что к нему применяли пытки", — приводит издание слова Петровой.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
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