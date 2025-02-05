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Мать украинского военного заявила, что ее сына запытали в воинской части - РИА Новости, 05.02.2025
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13:32 05.02.2025 (обновлено: 14:06 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/zaporozhe-1997495984.html
Мать украинского военного заявила, что ее сына запытали в воинской части
Мать украинского военного заявила, что ее сына запытали в воинской части - РИА Новости, 05.02.2025
Мать украинского военного заявила, что ее сына запытали в воинской части
Мать украинца, насильно мобилизованного в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, подозревает, что ее сына запытали до смерти в воинской части, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:32:00+03:00
2025-02-05T14:06:00+03:00
украина
запорожье
днепропетровская область
вооруженные силы украины
владимир зеленский
днепропетровск
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Мать украинца, насильно мобилизованного в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, подозревает, что ее сына запытали до смерти в воинской части, пишет "Страна.ua"."Адвокат из Запорожья Людмила Петрова сообщает о смерти своего сына вскоре после насильственной мобилизации ТЦК (военкоматом. — Прим. ред.) и заявляет об избиениях и пытках", — говорится в публикации.Петрова рассказала, что ее сына задержали 27 января, а 3 февраля он умер. На следующее утро после мобилизации молодого человека без прохождения военно-врачебной комиссии привезли в воинскую часть в Новомосковск Днепропетровской области.Позднее, как ей стало известно, мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами. Кроме того, его направили в психбольницу в Днепропетровск "с наркотическим отравлением". Вскоре врачи опровергли, что в его организме были следы употребления наркотиков."С 31 января он находился в реанимации на аппарате ИВЛ. У него отказали почки, &lt;...&gt; на теле были многочисленные синяки &lt;...&gt;. Считаю, что к нему применяли пытки", — приводит издание слова Петровой. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
https://ria.ru/20250104/mobilizatsiya-1992535064.html
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запорожье
днепропетровская область
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украина, запорожье, днепропетровская область, вооруженные силы украины, владимир зеленский, днепропетровск
Украина, Запорожье, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Днепропетровск
Мать украинского военного заявила, что ее сына запытали в воинской части

Мать мобилизованного в Запорожье заявила, что ее сына запытали в воинской части

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Мать украинца, насильно мобилизованного в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, подозревает, что ее сына запытали до смерти в воинской части, пишет "Страна.ua".
"Адвокат из Запорожья Людмила Петрова сообщает о смерти своего сына вскоре после насильственной мобилизации ТЦК (военкоматом. — Прим. ред.) и заявляет об избиениях и пытках", — говорится в публикации.
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Петрова рассказала, что ее сына задержали 27 января, а 3 февраля он умер. На следующее утро после мобилизации молодого человека без прохождения военно-врачебной комиссии привезли в воинскую часть в Новомосковск Днепропетровской области.
Позднее, как ей стало известно, мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами. Кроме того, его направили в психбольницу в Днепропетровск "с наркотическим отравлением". Вскоре врачи опровергли, что в его организме были следы употребления наркотиков.
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"С 31 января он находился в реанимации на аппарате ИВЛ. У него отказали почки, <...> на теле были многочисленные синяки <...>. Считаю, что к нему применяли пытки", — приводит издание слова Петровой.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
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