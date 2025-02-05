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ВТБ будет сотрудничать с Республикой Мордовия - РИА Новости, 05.02.2025
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17:18 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/vtb-1997567565.html
ВТБ будет сотрудничать с Республикой Мордовия
ВТБ будет сотрудничать с Республикой Мордовия - РИА Новости, 05.02.2025
ВТБ будет сотрудничать с Республикой Мордовия
ВТБ и Республика Мордовия в среду заключили соглашение о сотрудничестве, в документе свои подписи поставили заместитель президента – председателя правления ВТБ... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:18:00+03:00
2025-02-05T17:18:00+03:00
втб (банк)
артем здунов
денис бортников
республика мордовия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ВТБ и Республика Мордовия в среду заключили соглашение о сотрудничестве, в документе свои подписи поставили заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и глава Республики Мордовия Артем Здунов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Банк и республика договорились о развитии сотрудничества в Мордовии. Среди основных направлений - развитие современных банковских технологий и инфраструктуры, реализация совместных инвестиционных программ, поддержка инновационного развития промышленного комплекса и приоритетных региональных проектов. Как уточняется в сообщении пресс-службы, совместная работа банка и властей республики будет направлена на развитие системы кредитования всех сегментов клиентов, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки. Помимо этого, стороны приняли решение о том, что в регионе пройдет конкурс стартапов "Бизнес Баттл". Мероприятие будет направлено на участие в нем местного предпринимательства. Участники смогут представить свой проект на любом этапе реализации, пройти несколько этапов акселерации под руководством опытных наставников - авторитетных и успешных предпринимателей региона и побороться за главные призы от партнеров конкурса. По словам Бортникова, заключенное соглашение определяет главные направления совместной работы банка с этим регионом. Кроме того, документ станет базой для новых проектов, ориентированных на решение приоритетных задач. "Мы нацелены на всестороннюю поддержку регионального бизнеса и населения и заинтересованы в дальнейшем развитии экономического потенциала региона, где банк работает более 17 лет. Одним из важных практических шагов на пути к этой цели − запуск в регионе конкурса для предпринимателей и стартапов "Бизнес Баттл"", − цитирует пресс-служба Бортникова. По его словам, банк стал участвовать в жизни республики еще до того, как было подписано соглашение. Так, четыре года назад кредитная организация начала выпускать социальную карту Республики Мордовия. Сейчас этим продуктом пользуются более 95 тысяч жителей региона. "ВТБ – наш крупный финансовый партнер, очень важный и надежный для республики. Совместно мы уже реализуем ряд значимых проектов, которые напрямую затрагивают жителей нашего региона. Один из них – это единая социальная карта, которая работает очень успешно. Спасибо, что поддерживаете наш Фонд поддержки предпринимательства – это важно для малого и среднего бизнеса региона. Уверен, соглашение о взаимном сотрудничестве станет настоящим рывком для развития новых направлений взаимодействия", – сказал Здунов, его слова приводятся на сайте правительства республики. "Бизнес Баттл" нацелен на поддержку малого и среднего бизнеса в регионе, поиск перспективных стартапов, привлечение внимания к предпринимательству и развитие наставничества. По ходу проекта участники учатся анализу рынка, составлению маркетинговых стратегий, бизнес-планов и финансовых моделей. Финалисты презентуют свои проекты перед потенциальными инвесторами, после чего наставники, которыми выступают ведущие предприниматели региона, выбирают победителей общим голосованием. Ранее конкурс был организован в Калининградской области, где проходил шесть лет. За эти годы было получено свыше 600 заявок от местных бизнесменов, а финалистами стали более 30 проектов, получив денежные и другие призы от партнеров "Бизнес Баттла". Организатором проекта выступает медиагруппа "Западная пресса", ВТБ — генеральным спонсором.
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втб (банк), артем здунов, денис бортников, республика мордовия
ВТБ (банк), Артем Здунов, Денис Бортников, Республика Мордовия
ВТБ будет сотрудничать с Республикой Мордовия

ВТБ развивает сотрудничество с Республикой Мордовия

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "VTB" на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд компании VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд компании "VTB" на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ВТБ и Республика Мордовия в среду заключили соглашение о сотрудничестве, в документе свои подписи поставили заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и глава Республики Мордовия Артем Здунов, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Банк и республика договорились о развитии сотрудничества в Мордовии. Среди основных направлений - развитие современных банковских технологий и инфраструктуры, реализация совместных инвестиционных программ, поддержка инновационного развития промышленного комплекса и приоритетных региональных проектов.
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Как уточняется в сообщении пресс-службы, совместная работа банка и властей республики будет направлена на развитие системы кредитования всех сегментов клиентов, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки.
Помимо этого, стороны приняли решение о том, что в регионе пройдет конкурс стартапов "Бизнес Баттл". Мероприятие будет направлено на участие в нем местного предпринимательства. Участники смогут представить свой проект на любом этапе реализации, пройти несколько этапов акселерации под руководством опытных наставников - авторитетных и успешных предпринимателей региона и побороться за главные призы от партнеров конкурса.
По словам Бортникова, заключенное соглашение определяет главные направления совместной работы банка с этим регионом. Кроме того, документ станет базой для новых проектов, ориентированных на решение приоритетных задач.
"Мы нацелены на всестороннюю поддержку регионального бизнеса и населения и заинтересованы в дальнейшем развитии экономического потенциала региона, где банк работает более 17 лет. Одним из важных практических шагов на пути к этой цели − запуск в регионе конкурса для предпринимателей и стартапов "Бизнес Баттл"", − цитирует пресс-служба Бортникова.
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По его словам, банк стал участвовать в жизни республики еще до того, как было подписано соглашение. Так, четыре года назад кредитная организация начала выпускать социальную карту Республики Мордовия. Сейчас этим продуктом пользуются более 95 тысяч жителей региона.
"ВТБ – наш крупный финансовый партнер, очень важный и надежный для республики. Совместно мы уже реализуем ряд значимых проектов, которые напрямую затрагивают жителей нашего региона. Один из них – это единая социальная карта, которая работает очень успешно. Спасибо, что поддерживаете наш Фонд поддержки предпринимательства – это важно для малого и среднего бизнеса региона. Уверен, соглашение о взаимном сотрудничестве станет настоящим рывком для развития новых направлений взаимодействия", – сказал Здунов, его слова приводятся на сайте правительства республики.
"Бизнес Баттл" нацелен на поддержку малого и среднего бизнеса в регионе, поиск перспективных стартапов, привлечение внимания к предпринимательству и развитие наставничества. По ходу проекта участники учатся анализу рынка, составлению маркетинговых стратегий, бизнес-планов и финансовых моделей. Финалисты презентуют свои проекты перед потенциальными инвесторами, после чего наставники, которыми выступают ведущие предприниматели региона, выбирают победителей общим голосованием.
Ранее конкурс был организован в Калининградской области, где проходил шесть лет. За эти годы было получено свыше 600 заявок от местных бизнесменов, а финалистами стали более 30 проектов, получив денежные и другие призы от партнеров "Бизнес Баттла". Организатором проекта выступает медиагруппа "Западная пресса", ВТБ — генеральным спонсором.
 
ВТБ (банк)Артем ЗдуновДенис БортниковРеспублика Мордовия
 
 
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