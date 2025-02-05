Рейтинг@Mail.ru
Названы последствия торговой войны США и Китая для России - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:50 05.02.2025 (обновлено: 02:19 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/voyna-1997408651.html
Названы последствия торговой войны США и Китая для России
Названы последствия торговой войны США и Китая для России - РИА Новости, 05.02.2025
Названы последствия торговой войны США и Китая для России
Новая торговая война между США и Китаем не выгодна для России, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T01:50:00+03:00
2025-02-05T02:19:00+03:00
экономика
китай
сша
совет федерации рф
андрей денисов
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861797557_0:13:3594:2035_1920x0_80_0_0_ad0b40423e494e2644f13c77baadceae.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Новая торговая война между США и Китаем не выгодна для России, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов в интервью телеканалу "Вместе-РФ"."Никому в мире, в том числе России, это новое противостояние между Вашингтоном и Пекином не выгодно, ведь оно затронет логистические цепочки по всему миру", — цитирует телеканал сенатора.По словам парламентария, после первого торгового противостояния шесть лет назад силы Пекина и Вашингтона изменились, и сейчас КНР готова дать более серьезный ответ на односторонние меры."Но Китай-то уже другой. Да и Америка другая. Китай уже значительно сильнее. Он уже отвечает, я бы сказал, более "громким голосом". &lt;...&gt; ", — отметил Денисов.Трамп на этой неделе подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в размере 25 процентов, а также на продукцию из Китая — десять процентов. При этом документ предусматривает возможность повысить эти показатели в случае ответных мер.В ответ на это Министерство коммерции КНР заявило, что Пекин подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и примет соответствующие контрмеры. МИД Китая, в свою очередь, отметил, что в торговой и тарифной войне нет победителей.Как писала газета The Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.
https://ria.ru/20250204/kitaj-1997259144.html
https://ria.ru/20250204/skandal-1997364245.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861797557_512:0:3243:2048_1920x0_80_0_0_787a53cdee3f2a592eead5a534487a2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, сша, совет федерации рф, андрей денисов, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Экономика, Китай, США, Совет Федерации РФ, Андрей Денисов, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Названы последствия торговой войны США и Китая для России

Сенатор Совфеда Денисов: торговая война США и КНР не выгодна для РФ

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкЛюди у Генерального Консульства Китайской Народной Республики во Владивостоке
Люди у Генерального Консульства Китайской Народной Республики во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Новая торговая война между США и Китаем не выгодна для России, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов в интервью телеканалу "Вместе-РФ".
"Никому в мире, в том числе России, это новое противостояние между Вашингтоном и Пекином не выгодно, ведь оно затронет логистические цепочки по всему миру", — цитирует телеканал сенатора.
Генеральное консульство КНР - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Китай назвал ответные меры на пошлины США справедливыми
Вчера, 11:01
По словам парламентария, после первого торгового противостояния шесть лет назад силы Пекина и Вашингтона изменились, и сейчас КНР готова дать более серьезный ответ на односторонние меры.
"Но Китай-то уже другой. Да и Америка другая. Китай уже значительно сильнее. Он уже отвечает, я бы сказал, более "громким голосом". <...> ", — отметил Денисов.
Трамп на этой неделе подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в размере 25 процентов, а также на продукцию из Китая — десять процентов. При этом документ предусматривает возможность повысить эти показатели в случае ответных мер.
В ответ на это Министерство коммерции КНР заявило, что Пекин подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и примет соответствующие контрмеры. МИД Китая, в свою очередь, отметил, что в торговой и тарифной войне нет победителей.
Как писала газета The Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В США назревает скандал из-за потерявшихся на Украине миллиардов, пишут СМИ
Вчера, 17:47
 
ЭкономикаКитайСШАСовет Федерации РФАндрей ДенисовВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала