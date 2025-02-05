https://ria.ru/20250205/voyna-1997408651.html

Названы последствия торговой войны США и Китая для России

Названы последствия торговой войны США и Китая для России - РИА Новости, 05.02.2025

Названы последствия торговой войны США и Китая для России

Новая торговая война между США и Китаем не выгодна для России, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T01:50:00+03:00

2025-02-05T01:50:00+03:00

2025-02-05T02:19:00+03:00

экономика

китай

сша

совет федерации рф

андрей денисов

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Новая торговая война между США и Китаем не выгодна для России, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов в интервью телеканалу "Вместе-РФ"."Никому в мире, в том числе России, это новое противостояние между Вашингтоном и Пекином не выгодно, ведь оно затронет логистические цепочки по всему миру", — цитирует телеканал сенатора.По словам парламентария, после первого торгового противостояния шесть лет назад силы Пекина и Вашингтона изменились, и сейчас КНР готова дать более серьезный ответ на односторонние меры."Но Китай-то уже другой. Да и Америка другая. Китай уже значительно сильнее. Он уже отвечает, я бы сказал, более "громким голосом". <...> ", — отметил Денисов.Трамп на этой неделе подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в размере 25 процентов, а также на продукцию из Китая — десять процентов. При этом документ предусматривает возможность повысить эти показатели в случае ответных мер.В ответ на это Министерство коммерции КНР заявило, что Пекин подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и примет соответствующие контрмеры. МИД Китая, в свою очередь, отметил, что в торговой и тарифной войне нет победителей.Как писала газета The Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.

https://ria.ru/20250204/kitaj-1997259144.html

https://ria.ru/20250204/skandal-1997364245.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, сша, совет федерации рф, андрей денисов, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады