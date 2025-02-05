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В США оценили шансы Трампа добиться денуклеаризации России и Китая - РИА Новости, 05.02.2025
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08:39 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/usa-1997432016.html
В США оценили шансы Трампа добиться денуклеаризации России и Китая
В США оценили шансы Трампа добиться денуклеаризации России и Китая - РИА Новости, 05.02.2025
В США оценили шансы Трампа добиться денуклеаризации России и Китая
Возможные попытки президента США Дональда Трампа добиться соглашения о денуклеаризации с Россией и Китаем, вероятнее всего, закончатся неудачей, заявил РИА... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T08:39:00+03:00
2025-02-05T08:39:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Возможные попытки президента США Дональда Трампа добиться соглашения о денуклеаризации с Россией и Китаем, вероятнее всего, закончатся неудачей, заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл. “Дональд Трамп неоднократно говорил о переговорах о “денуклеаризации” с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином, но он не изложил стратегию, а его прошлые попытки привлечь Россию и Китай к “трехсторонним” переговорам в 2020 году не дали результатов, и если попытаться сделать это снова, то, скорее всего, закончатся неудачей”, - сообщил он агентству. По оценкам Кимбалла, следует приветствовать интерес Трампа и готовность главы российского государства президента достичь соглашения об ограничении и сокращении ядерных арсеналов Вашингтона и Москвы, однако “готовность и надежда сами по себе не являются эффективной стратегией сокращения ядерных вооружений”. Глава ассоциации также указал на обязательства всех членов “Ядерной пятерки”, включая Китай, Францию и Великобританию, “вести переговоры в духе доброй воли об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению” в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран – СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.
https://ria.ru/20241206/shantazh-1987613724.html
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в мире, китай, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин
В США оценили шансы Трампа добиться денуклеаризации России и Китая

Кимбалл: попытки Трампа добиться денуклеаризации РФ и Китая закончатся неудачей

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Возможные попытки президента США Дональда Трампа добиться соглашения о денуклеаризации с Россией и Китаем, вероятнее всего, закончатся неудачей, заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
Дональд Трамп неоднократно говорил о переговорах о “денуклеаризации” с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином, но он не изложил стратегию, а его прошлые попытки привлечь Россию и Китай к “трехсторонним” переговорам в 2020 году не дали результатов, и если попытаться сделать это снова, то, скорее всего, закончатся неудачей”, - сообщил он агентству.
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По оценкам Кимбалла, следует приветствовать интерес Трампа и готовность главы российского государства президента достичь соглашения об ограничении и сокращении ядерных арсеналов Вашингтона и Москвы, однако “готовность и надежда сами по себе не являются эффективной стратегией сокращения ядерных вооружений”.
Глава ассоциации также указал на обязательства всех членов “Ядерной пятерки”, включая Китай, Францию и Великобританию, “вести переговоры в духе доброй воли об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению” в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.
Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран – СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.
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