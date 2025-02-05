В США оценили шансы Трампа добиться денуклеаризации России и Китая
Кимбалл: попытки Трампа добиться денуклеаризации РФ и Китая закончатся неудачей
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Возможные попытки президента США Дональда Трампа добиться соглашения о денуклеаризации с Россией и Китаем, вероятнее всего, закончатся неудачей, заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
“Дональд Трамп неоднократно говорил о переговорах о “денуклеаризации” с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином, но он не изложил стратегию, а его прошлые попытки привлечь Россию и Китай к “трехсторонним” переговорам в 2020 году не дали результатов, и если попытаться сделать это снова, то, скорее всего, закончатся неудачей”, - сообщил он агентству.
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По оценкам Кимбалла, следует приветствовать интерес Трампа и готовность главы российского государства президента достичь соглашения об ограничении и сокращении ядерных арсеналов Вашингтона и Москвы, однако “готовность и надежда сами по себе не являются эффективной стратегией сокращения ядерных вооружений”.
Глава ассоциации также указал на обязательства всех членов “Ядерной пятерки”, включая Китай, Францию и Великобританию, “вести переговоры в духе доброй воли об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению” в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.
Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран – СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.
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