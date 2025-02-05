https://ria.ru/20250205/usa-1997432016.html

В США оценили шансы Трампа добиться денуклеаризации России и Китая

В США оценили шансы Трампа добиться денуклеаризации России и Китая - РИА Новости, 05.02.2025

В США оценили шансы Трампа добиться денуклеаризации России и Китая

Возможные попытки президента США Дональда Трампа добиться соглашения о денуклеаризации с Россией и Китаем, вероятнее всего, закончатся неудачей, заявил РИА... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T08:39:00+03:00

2025-02-05T08:39:00+03:00

2025-02-05T08:39:00+03:00

в мире

китай

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Возможные попытки президента США Дональда Трампа добиться соглашения о денуклеаризации с Россией и Китаем, вероятнее всего, закончатся неудачей, заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл. “Дональд Трамп неоднократно говорил о переговорах о “денуклеаризации” с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином, но он не изложил стратегию, а его прошлые попытки привлечь Россию и Китай к “трехсторонним” переговорам в 2020 году не дали результатов, и если попытаться сделать это снова, то, скорее всего, закончатся неудачей”, - сообщил он агентству. По оценкам Кимбалла, следует приветствовать интерес Трампа и готовность главы российского государства президента достичь соглашения об ограничении и сокращении ядерных арсеналов Вашингтона и Москвы, однако “готовность и надежда сами по себе не являются эффективной стратегией сокращения ядерных вооружений”. Глава ассоциации также указал на обязательства всех членов “Ядерной пятерки”, включая Китай, Францию и Великобританию, “вести переговоры в духе доброй воли об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению” в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран – СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.

https://ria.ru/20241206/shantazh-1987613724.html

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин