https://ria.ru/20250205/ursula-1997587266.html

Филиппо призвал устроить трибунал для фон дер Ляйен

Филиппо призвал устроить трибунал для фон дер Ляйен - РИА Новости, 05.02.2025

Филиппо призвал устроить трибунал для фон дер Ляйен

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о "специальном трибунале" для России и... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T18:12:00+03:00

2025-02-05T18:12:00+03:00

2025-02-05T18:13:00+03:00

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ПАРИЖ, 5 фев – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о "специальном трибунале" для России и призвал учредить его для самой главы ЕК на фоне скандалов с коррупцией в Евросоюзе. Ранее фон дер Ляйен обвинила РФ в якобы совершении преступления агрессии и сообщила, что для создания "специального трибунала" против России были заложены "правовые основы". "Урсула хочет создать "специальный трибунал" против России как раз в тот момент, когда мир становится возможным!.. Чего хотим мы, так это "специального трибунала" для Урсулы фон дер Ляйен и ЕС! Пфайзергейт, СМС, коррупция ЕС, кража нашего суверенитета, аннулирование результатов выборов и т.д. Несите ответственность!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X. Ранее в январе суд в Бельгии отклонил иск против главы Еврокомиссии по делу о возможных нарушениях при закупках вакцин в период пандемии. Иск был подан бельгийским лоббистом Фредериком Балданом, который утверждал, что действия фон дер Ляйен нанесли экономический ущерб Бельгии. В частности, он обвинял главу ЕК в уничтожении общественно важных документов, превышении полномочий и коррупции. В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Урсулу фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказалась предать ее гласности. В октябре 2022 года Офис генпрокурора ЕС сообщил, что расследует закупки вакцин против коронавируса, которые Европейская комиссия осуществляла централизовано от имени всех государств Евросоюза. Там подчеркивали, что обнародовали информацию о проведении расследования исключительно исходя из его "общественной значимости", однако не стали раскрывать какие-либо подробности дела. Во время пандемии коронавируса большую часть вакцин Евросоюз закупил у американо-германского консорциума BioNtech-Pfizer. Также Европейская комиссия подписала контракты на приобретение прививок от коронавируса с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, Novavax и Valneva. На эти закупки были выделены миллиарды евро. Точные цены доз прививок не сообщались под предлогом контрактных обязательств по неразглашению деталей. Также в ходе закупок и кампаний вакцинации страны ЕС столкнулись с отставанием от графика поставок, что привело в том числе к разбирательствам в суде. Депутаты Европарламента критиковали Еврокомиссию за непрозрачность при закупках вакцин.

https://ria.ru/20250205/ukraina-1997468751.html

https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997464414.html

https://ria.ru/20250205/raskol-1997514234.html

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в мире, россия, бельгия, урсула фон дер ляйен, флориан филиппо, альберт бурла, еврокомиссия, евросоюз, патриот