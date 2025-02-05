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Филиппо призвал устроить трибунал для фон дер Ляйен - РИА Новости, 05.02.2025
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18:12 05.02.2025 (обновлено: 18:13 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/ursula-1997587266.html
Филиппо призвал устроить трибунал для фон дер Ляйен
Филиппо призвал устроить трибунал для фон дер Ляйен - РИА Новости, 05.02.2025
Филиппо призвал устроить трибунал для фон дер Ляйен
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о "специальном трибунале" для России и... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T18:12:00+03:00
2025-02-05T18:13:00+03:00
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урсула фон дер ляйен
флориан филиппо
альберт бурла
еврокомиссия
евросоюз
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ПАРИЖ, 5 фев – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о "специальном трибунале" для России и призвал учредить его для самой главы ЕК на фоне скандалов с коррупцией в Евросоюзе. Ранее фон дер Ляйен обвинила РФ в якобы совершении преступления агрессии и сообщила, что для создания "специального трибунала" против России были заложены "правовые основы". "Урсула хочет создать "специальный трибунал" против России как раз в тот момент, когда мир становится возможным!.. Чего хотим мы, так это "специального трибунала" для Урсулы фон дер Ляйен и ЕС! Пфайзергейт, СМС, коррупция ЕС, кража нашего суверенитета, аннулирование результатов выборов и т.д. Несите ответственность!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X. Ранее в январе суд в Бельгии отклонил иск против главы Еврокомиссии по делу о возможных нарушениях при закупках вакцин в период пандемии. Иск был подан бельгийским лоббистом Фредериком Балданом, который утверждал, что действия фон дер Ляйен нанесли экономический ущерб Бельгии. В частности, он обвинял главу ЕК в уничтожении общественно важных документов, превышении полномочий и коррупции. В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Урсулу фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказалась предать ее гласности. В октябре 2022 года Офис генпрокурора ЕС сообщил, что расследует закупки вакцин против коронавируса, которые Европейская комиссия осуществляла централизовано от имени всех государств Евросоюза. Там подчеркивали, что обнародовали информацию о проведении расследования исключительно исходя из его "общественной значимости", однако не стали раскрывать какие-либо подробности дела. Во время пандемии коронавируса большую часть вакцин Евросоюз закупил у американо-германского консорциума BioNtech-Pfizer. Также Европейская комиссия подписала контракты на приобретение прививок от коронавируса с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, Novavax и Valneva. На эти закупки были выделены миллиарды евро. Точные цены доз прививок не сообщались под предлогом контрактных обязательств по неразглашению деталей. Также в ходе закупок и кампаний вакцинации страны ЕС столкнулись с отставанием от графика поставок, что привело в том числе к разбирательствам в суде. Депутаты Европарламента критиковали Еврокомиссию за непрозрачность при закупках вакцин.
https://ria.ru/20250205/ukraina-1997468751.html
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в мире, россия, бельгия, урсула фон дер ляйен, флориан филиппо, альберт бурла, еврокомиссия, евросоюз, патриот
В мире, Россия, Бельгия, Урсула фон дер Ляйен, Флориан Филиппо, Альберт Бурла, Еврокомиссия, Евросоюз, Патриот
Филиппо призвал устроить трибунал для фон дер Ляйен

Филиппо призвал устроить трибунал для Урсулы фон дер Ляйен

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 фев – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о "специальном трибунале" для России и призвал учредить его для самой главы ЕК на фоне скандалов с коррупцией в Евросоюзе.
Ранее фон дер Ляйен обвинила РФ в якобы совершении преступления агрессии и сообщила, что для создания "специального трибунала" против России были заложены "правовые основы".
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"Урсула хочет создать "специальный трибунал" против России как раз в тот момент, когда мир становится возможным!.. Чего хотим мы, так это "специального трибунала" для Урсулы фон дер Ляйен и ЕС! Пфайзергейт, СМС, коррупция ЕС, кража нашего суверенитета, аннулирование результатов выборов и т.д. Несите ответственность!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Ранее в январе суд в Бельгии отклонил иск против главы Еврокомиссии по делу о возможных нарушениях при закупках вакцин в период пандемии. Иск был подан бельгийским лоббистом Фредериком Балданом, который утверждал, что действия фон дер Ляйен нанесли экономический ущерб Бельгии. В частности, он обвинял главу ЕК в уничтожении общественно важных документов, превышении полномочий и коррупции.
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В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Урсулу фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказалась предать ее гласности.
В октябре 2022 года Офис генпрокурора ЕС сообщил, что расследует закупки вакцин против коронавируса, которые Европейская комиссия осуществляла централизовано от имени всех государств Евросоюза. Там подчеркивали, что обнародовали информацию о проведении расследования исключительно исходя из его "общественной значимости", однако не стали раскрывать какие-либо подробности дела.
Во время пандемии коронавируса большую часть вакцин Евросоюз закупил у американо-германского консорциума BioNtech-Pfizer. Также Европейская комиссия подписала контракты на приобретение прививок от коронавируса с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, Novavax и Valneva. На эти закупки были выделены миллиарды евро. Точные цены доз прививок не сообщались под предлогом контрактных обязательств по неразглашению деталей. Также в ходе закупок и кампаний вакцинации страны ЕС столкнулись с отставанием от графика поставок, что привело в том числе к разбирательствам в суде. Депутаты Европарламента критиковали Еврокомиссию за непрозрачность при закупках вакцин.
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