https://ria.ru/20250205/ukraina-1997607703.html

Роль USAID на Украине сводилась к столкновению с Россией, заявили в Раде

Роль USAID на Украине сводилась к столкновению с Россией, заявили в Раде - РИА Новости, 05.02.2025

Роль USAID на Украине сводилась к столкновению с Россией, заявили в Раде

Роль американского агентства по международному развитию (USAID) на Украине сводилась к тому, чтобы скорее столкнуть страну с Россией, убежден депутат Верховной... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T20:08:00+03:00

2025-02-05T20:08:00+03:00

2025-02-05T20:08:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

александр дубинский

агентство по международному развитию сша

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997250232_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_ee938d2e060d9a3e46d8fc4f311f19e4.jpg

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Роль американского агентства по международному развитию (USAID) на Украине сводилась к тому, чтобы скорее столкнуть страну с Россией, убежден депутат Верховной рады Александр Дубинский. Ранее украинский Институт массовой информации провел опрос, согласно которому 90% журналистов на Украине ожидают негативных последствий после прекращения американской помощи по грантовым программам USAID. В частности, около 60% сотрудников СМИ считают, что это приведет к закрытию СМИ, еще 30% ожидают, что это негативно скажется на их работе. "По сути, вся роль USAID и соросят (так на Украине называют получающих финансирование из фондов американского миллиардера Джорджа Сороса – ред.) в Украине сводилась к скорейшему столкновению с РФ путем оболванивания населения и убеждения, что мы победим", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, если 90% украинских СМИ финансировались USAID, значит они системно получали деньги для пропаганды войны. Ранее президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.

https://ria.ru/20250205/usaid-1997548107.html

https://ria.ru/20250204/usaid-1997388921.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, александр дубинский, агентство по международному развитию сша, верховная рада украины