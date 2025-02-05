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Роль USAID на Украине сводилась к столкновению с Россией, заявили в Раде - РИА Новости, 05.02.2025
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20:08 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/ukraina-1997607703.html
Роль USAID на Украине сводилась к столкновению с Россией, заявили в Раде
Роль USAID на Украине сводилась к столкновению с Россией, заявили в Раде - РИА Новости, 05.02.2025
Роль USAID на Украине сводилась к столкновению с Россией, заявили в Раде
Роль американского агентства по международному развитию (USAID) на Украине сводилась к тому, чтобы скорее столкнуть страну с Россией, убежден депутат Верховной... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T20:08:00+03:00
2025-02-05T20:08:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Роль американского агентства по международному развитию (USAID) на Украине сводилась к тому, чтобы скорее столкнуть страну с Россией, убежден депутат Верховной рады Александр Дубинский. Ранее украинский Институт массовой информации провел опрос, согласно которому 90% журналистов на Украине ожидают негативных последствий после прекращения американской помощи по грантовым программам USAID. В частности, около 60% сотрудников СМИ считают, что это приведет к закрытию СМИ, еще 30% ожидают, что это негативно скажется на их работе. "По сути, вся роль USAID и соросят (так на Украине называют получающих финансирование из фондов американского миллиардера Джорджа Сороса – ред.) в Украине сводилась к скорейшему столкновению с РФ путем оболванивания населения и убеждения, что мы победим", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, если 90% украинских СМИ финансировались USAID, значит они системно получали деньги для пропаганды войны. Ранее президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
https://ria.ru/20250205/usaid-1997548107.html
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в мире, украина, россия, сша, александр дубинский, агентство по международному развитию сша, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, США, Александр Дубинский, Агентство по международному развитию США, Верховная Рада Украины
Роль USAID на Украине сводилась к столкновению с Россией, заявили в Раде

Депутат Дубинский: роль USAID на Украине сводилась тому чтобы столкнуть ее с РФ

© AP Photo / Manuel Balce CenetaШтаб-квартира USAID
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Роль американского агентства по международному развитию (USAID) на Украине сводилась к тому, чтобы скорее столкнуть страну с Россией, убежден депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Ранее украинский Институт массовой информации провел опрос, согласно которому 90% журналистов на Украине ожидают негативных последствий после прекращения американской помощи по грантовым программам USAID. В частности, около 60% сотрудников СМИ считают, что это приведет к закрытию СМИ, еще 30% ожидают, что это негативно скажется на их работе.
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
USAID помогло Украине получить доступ к российским активам, сообщили СМИ
Вчера, 16:17
"По сути, вся роль USAID и соросят (так на Украине называют получающих финансирование из фондов американского миллиардера Джорджа Сороса – ред.) в Украине сводилась к скорейшему столкновению с РФ путем оболванивания населения и убеждения, что мы победим", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
По его словам, если 90% украинских СМИ финансировались USAID, значит они системно получали деньги для пропаганды войны.
Ранее президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
Вход в штаб-квартиру USAID - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
USAID отказывалось сообщать администрации США детали расхода госсредств
4 февраля, 20:19
 
В миреУкраинаРоссияСШААлександр ДубинскийАгентство по международному развитию СШАВерховная Рада Украины
 
 
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