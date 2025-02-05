Рейтинг@Mail.ru
У здания ТЦК в Каменце-Подольском прогремел взрыв - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 05.02.2025 (обновлено: 15:18 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/ukraina-1997529655.html
У здания ТЦК в Каменце-Подольском прогремел взрыв
У здания ТЦК в Каменце-Подольском прогремел взрыв - РИА Новости, 05.02.2025
У здания ТЦК в Каменце-Подольском прогремел взрыв
Взрыв прогремел в среду возле военкомата в городе Каменец-Подольский на западе Украины, один человек погиб, четверо ранены, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:09:00+03:00
2025-02-05T15:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
каменец-подольский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997531134_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_375ac2b2315c6ecb07724a4f98735ab5.jpg
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел в среду возле военкомата в городе Каменец-Подольский на западе Украины, один человек погиб, четверо ранены, сообщает телеканал "Общественное". "В Каменце-Подольском прогремел взрыв возле здания ТЦК (военкомата - ред.). Предварительно, погиб мужчина, четыре человека ранены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Управление полиции Днепропетровской области 2 февраля сообщало, что возле военкомата в Павлограде прогремел взрыв. По предварительным данным был ранен военнослужащий ВСУ. Агентство РБК-Украина со ссылкой на областное управление СБУ 3 февраля сообщало, что сотрудники СБУ задержали двух человек, которые, вероятно, пытались пронести взрывчатку в здание полиции в Ровненской области на западе Украины. Ранее украинская полиция сообщала о взрыве в областном военкомате в Ровно, по меньшей мере один человек погиб, шестеро получили ранения. В национальной полиции Украины 23 января сообщали, что злоумышленники в Житомире намеревались взорвать наряд полиции, совершив ложный вызов из заминированной квартиры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
каменец-подольский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997531134_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fdbc49245fc403776b5118f046ea124e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, каменец-подольский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Каменец-Подольский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
У здания ТЦК в Каменце-Подольском прогремел взрыв

У военкомата в Каменце-Подольском на западе Украины прогремел взрыв

© Фото : Нацполиция УкраиныМесто взрыва у здания ТЦК в Каменце-Подольском. 5 февраля 2025
Место взрыва у здания ТЦК в Каменце-Подольском. 5 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : Нацполиция Украины
Место взрыва у здания ТЦК в Каменце-Подольском. 5 февраля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел в среду возле военкомата в городе Каменец-Подольский на западе Украины, один человек погиб, четверо ранены, сообщает телеканал "Общественное".
Каменце-Подольском прогремел взрыв возле здания ТЦК (военкомата - ред.). Предварительно, погиб мужчина, четыре человека ранены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Управление полиции Днепропетровской области 2 февраля сообщало, что возле военкомата в Павлограде прогремел взрыв. По предварительным данным был ранен военнослужащий ВСУ. Агентство РБК-Украина со ссылкой на областное управление СБУ 3 февраля сообщало, что сотрудники СБУ задержали двух человек, которые, вероятно, пытались пронести взрывчатку в здание полиции в Ровненской области на западе Украины. Ранее украинская полиция сообщала о взрыве в областном военкомате в Ровно, по меньшей мере один человек погиб, шестеро получили ранения. В национальной полиции Украины 23 января сообщали, что злоумышленники в Житомире намеревались взорвать наряд полиции, совершив ложный вызов из заминированной квартиры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКаменец-ПодольскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала