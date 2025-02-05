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У здания ТЦК в Каменце-Подольском прогремел взрыв

У здания ТЦК в Каменце-Подольском прогремел взрыв - РИА Новости, 05.02.2025

У здания ТЦК в Каменце-Подольском прогремел взрыв

Взрыв прогремел в среду возле военкомата в городе Каменец-Подольский на западе Украины, один человек погиб, четверо ранены, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.02.2025

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел в среду возле военкомата в городе Каменец-Подольский на западе Украины, один человек погиб, четверо ранены, сообщает телеканал "Общественное". "В Каменце-Подольском прогремел взрыв возле здания ТЦК (военкомата - ред.). Предварительно, погиб мужчина, четыре человека ранены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Управление полиции Днепропетровской области 2 февраля сообщало, что возле военкомата в Павлограде прогремел взрыв. По предварительным данным был ранен военнослужащий ВСУ. Агентство РБК-Украина со ссылкой на областное управление СБУ 3 февраля сообщало, что сотрудники СБУ задержали двух человек, которые, вероятно, пытались пронести взрывчатку в здание полиции в Ровненской области на западе Украины. Ранее украинская полиция сообщала о взрыве в областном военкомате в Ровно, по меньшей мере один человек погиб, шестеро получили ранения. В национальной полиции Украины 23 января сообщали, что злоумышленники в Житомире намеревались взорвать наряд полиции, совершив ложный вызов из заминированной квартиры.

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