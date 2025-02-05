В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Сумской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Ранее в среду тревогу в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях уже объявляли, спустя некоторое время она была отменена.
По состоянию на 13.59 мск тревога около десяти минут звучит в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях, В Днепропетровской сигнал тревогу был объявлен ва 13.40. Кроме того, тревога объявлена в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.
По данным ресурса, тревога звучит около трех часов в Харьковской и Сумской областях.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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