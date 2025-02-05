https://ria.ru/20250205/ukraina-1997431015.html
Муфтий высказался о противниках строительства центра религий в Коммунарке
Муфтий высказался о противниках строительства центра религий в Коммунарке - РИА Новости, 05.02.2025
Муфтий высказался о противниках строительства центра религий в Коммунарке
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов сказал в интервью РИА Новости, что часть противников... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T08:29:00+03:00
2025-02-05T08:29:00+03:00
2025-02-05T08:29:00+03:00
альбир крганов
коммунарка (москва)
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов сказал в интервью РИА Новости, что часть противников строительства межрелигиозного центра в Коммунарке связана с украинскими спецслужбами. Ранее сообщалось, что Межрелигиозный центр четырех традиционных конфессий в Коммунарке займет 6 гектаров, и его целью будет объединение традиционных религий России на одной территории. "Идеологические центры, которые ведут информационную войну с нами извне, особенно с Украины, активно следят за такими вопросами, пытаясь добавить масло в огонь. Это видно, даже по ряду Telegram-каналов, выступающих зачинщиками против строительства межрелигиозного центра в Москве, часть которых связана с украинскими группами влияния и ЦИПСО", – сказал муфтий РИА Новости, отвечая на вопрос, как к строительству относятся местные жители. Духовное собрание мусульман России и Московский муфтият работают над адаптацией мигрантов, добавил он, отметив важность просветительской работы в обществе над искоренением экстремизма, национализма и неонацизма. "Существует много проблем и вопросов в этой теме, но мы исходим из того, что миграционная политика не должна реализовываться в ущерб коренным гражданам нашей страны. При всем нашем уважении, если к нам приезжают гости, они должны уважать наши традиции, наш быт, наш порядок, который тут установлен. Ведь мы не устанавливаем у них наши порядки. То есть это как бы обязательно в приоритете. И данный Межрелигиозный центр, я бы хотел акцентировать внимание, в первую очередь, строится для коренных мусульман нашей страны", – заключил он. Крганов добавил, что в планирующемся Межрелигиозном центре четырех традиционных конфессий в Коммунарке будет общежитие для студентов духовных учебных заведений, а также медицинский центр. "Концепция межрелигиозного центра согласована уже давно и изменений в ней нет. Обсуждаются разные варианты конфигурации площади: у кого-то из религиозных организаций два здания, кто-то объединил в одно. По функционалу это будет несколько объектов, включая образовательный кластер и кластер, посвященный медицине, в том числе реабилитации военнослужащих СВО и женской консультации. Планируется общежитие для студентов, что актуально из-за высокой стоимости аренды жилья в Москве, с которой сталкиваются студенты религиозных заведений", – сказал муфтий РИА Новости. Он отметил, что в комплексе запланирована также постройка Центра исламской мысли. "Будет Центр исламской мысли, который объединит выставочные пространства для знакомства горожан с большой и уникальной историей российского ислама. Запланирован небольшой гостевой дом для технического и административного функционала в рамках проекта", – добавил Крганов. Читайте полный текст интервью Альбира Крганова >>
https://ria.ru/20241128/migranty-1986179331.html
https://ria.ru/20241028/muftiy-1980595718.html
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альбир крганов, коммунарка (москва), украина, общество
Альбир Крганов, Коммунарка (Москва), Украина, Общество
Муфтий высказался о противниках строительства центра религий в Коммунарке
Муфтий Крганов: противники центра религий в Коммунарке инспирированы Украиной
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов сказал в интервью РИА Новости, что часть противников строительства межрелигиозного центра в Коммунарке связана с украинскими спецслужбами.
Ранее сообщалось, что Межрелигиозный центр четырех традиционных конфессий в Коммунарке займет 6 гектаров, и его целью будет объединение традиционных религий России на одной территории.
"Идеологические центры, которые ведут информационную войну с нами извне, особенно с Украины, активно следят за такими вопросами, пытаясь добавить масло в огонь. Это видно, даже по ряду Telegram-каналов, выступающих зачинщиками против строительства межрелигиозного центра в Москве, часть которых связана с украинскими группами влияния и ЦИПСО", – сказал муфтий РИА Новости, отвечая на вопрос, как к строительству относятся местные жители.
Духовное собрание мусульман России и Московский муфтият работают над адаптацией мигрантов, добавил он, отметив важность просветительской работы в обществе над искоренением экстремизма, национализма и неонацизма.
"Существует много проблем и вопросов в этой теме, но мы исходим из того, что миграционная политика не должна реализовываться в ущерб коренным гражданам нашей страны. При всем нашем уважении, если к нам приезжают гости, они должны уважать наши традиции, наш быт, наш порядок, который тут установлен. Ведь мы не устанавливаем у них наши порядки. То есть это как бы обязательно в приоритете. И данный Межрелигиозный центр, я бы хотел акцентировать внимание, в первую очередь, строится для коренных мусульман нашей страны", – заключил он.
Крганов
добавил, что в планирующемся Межрелигиозном центре четырех традиционных конфессий в Коммунарке будет общежитие для студентов духовных учебных заведений, а также медицинский центр.
"Концепция межрелигиозного центра согласована уже давно и изменений в ней нет. Обсуждаются разные варианты конфигурации площади: у кого-то из религиозных организаций два здания, кто-то объединил в одно. По функционалу это будет несколько объектов, включая образовательный кластер и кластер, посвященный медицине, в том числе реабилитации военнослужащих СВО и женской консультации. Планируется общежитие для студентов, что актуально из-за высокой стоимости аренды жилья в Москве, с которой сталкиваются студенты религиозных заведений", – сказал муфтий РИА Новости.
Он отметил, что в комплексе запланирована также постройка Центра исламской мысли.
"Будет Центр исламской мысли, который объединит выставочные пространства для знакомства горожан с большой и уникальной историей российского ислама. Запланирован небольшой гостевой дом для технического и административного функционала в рамках проекта", – добавил Крганов.