Муфтий Крганов: каждая женщина подобна медресе
© Пресс-служба ДСМРГлава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
© Пресс-служба ДСМР
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов. Архивное фото
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Ислам в России становится все более значимым фактором общественных дискуссий. В интервью РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов ответил на вопросы о строительстве в Москве мечетей и межрелигиозного духовного центра, работе мусульманских организаций над адаптацией мигрантов и предотвращением межэтнических и межрелигиозных конфликтов и о том, может ли женщина получить исламское образование.
– Альбир хазрат, как развивается строительство межрелигиозного центра в московской Коммунарке? Сколько осталось строить комплекс? Какими деталями проекта вы уже можете поделиться?
– На сегодняшний день религиозным организациям выделены земельные участки. Согласно российской традиции, наши мусульмане и, например, буддисты готовят там строительные площадки. Мы видим: когда строятся храмы, мечети или синагоги, строительство начинается с небольшого домика, куда могут приходить верующие, чтобы знакомиться с проектом. По такому известному алгоритму идем и мы. Установлено модульное помещение временного характера, где можно ознакомиться с общим проектом и принимать людей, интересующихся данным проектом. Строительные работы пока не ведутся, территории огорожены. Мы благодарим органы власти за подведение дороги, которая не только ведет к межрелигиозному центру, но и удобна для горожан, отдыхающих у пруда. Подключено освещение. Сейчас идет подготовительная работа по согласованию всех направлений проекта.
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Концепция межрелигиозного центра согласована уже давно, и изменений в ней нет. Обсуждаются разные варианты конфигурации площади: у кого-то из религиозных организаций два здания, кто-то объединил в одно. По функционалу это будет несколько объектов, включая образовательный кластер и кластер, посвященный медицине, в том числе реабилитации военнослужащих СВО и женской консультации. Планируется общежитие для студентов, что актуально из-за высокой стоимости аренды жилья в Москве, с которой сталкиваются студенты религиозных заведений. Также будет Центр исламской мысли, который объединит выставочные пространства для знакомства горожан с большой и уникальной историей российского ислама. Запланирован небольшой гостевой дом для технического и административного функционала в рамках проекта.
– На каких стадиях готовности другие элементы комплекса – православный, буддийский, иудейский? Известны ли уже их названия, и кто будет в них настоятельствовать?
– Еще в ноябре, во время встречи с его святейшеством патриархом Московским и всея Руси Кириллом, были представлены эскизы и проекты межрелигиозного центра, включая православный храм, которые тщательно разрабатывались МАРХИ. Буддийская организация уже установила временное помещение на территории и принимает там верующих буддистов, собираясь по выходным и буддийским праздникам. Подготовка их проекта находится в более активной стадии, и они работают над реализацией строительства. Иудейская организация также урегулировала некоторые рабочие вопросы и ведет работу на уровне документации с правительством Москвы.
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– Как к строительству относятся местные жители? Как, на ваш взгляд, нужно выбирать в Москве месте для строительства будущих мечетей, и нужно ли находиться в контакте с Московской епархией РПЦ, чтобы снимать конфликты?
– Откровенно говоря, в крупных мегаполисах возникают вопросы со строительством, и это касается не только храмов неправославных религий, но и самих православных храмов. Вспомним ситуацию в Екатеринбурге, которая была использована определенными силами против РПЦ. Подобные истории встречаются по всей стране, в разных городах и регионах. Москва, как большой город, – не исключение, и здесь возникают вопросы. Необходимо учитывать, что идеологические центры, которые ведут информационную войну с нами извне, особенно из Украины, активно следят за такими вопросами, пытаясь добавить масло в огонь. Это видно, даже по ряду телеграм-каналов, выступающих зачинщиками против строительства межрелигиозного центра в Москве, часть которых связана с украинскими группами влияния и ЦИПСО. К сожалению, люди иногда поддаются провокациям, но разъяснительная работа необходима, и она ведется. Ни в коем случае нельзя допускать поляризации российского общества, особенно сегодня. Мы должны быть едины, стоя плечом к плечу, отстаивать и защищать наши общие единые интересы – интересы нашей Родины.
Сегодня всем необходима "холодная голова", сдержанность, умеренность и рассудительность в своих высказываниях и действиях. Мы объясняем людям, что многие из возникших вопросов не соответствуют действительности, и это важно доводить вовремя. У нас сложились добрые взаимоотношения с Русской православной церковью, ее структурами на местах, батюшками и благочинными, а также национальными организациями. Это большая кропотливая работа, которую мы продолжаем.
Большинство православных и русских людей также обращаются к властям и РПЦ, высказывая мнение, что в межрелигиозном центре должен быть православный храм. Это верное и поддерживаемое нами изначально решение. В преамбуле закона о свободе совести и религиозных организациях указано, что в России традиционными религиями считаются православие, ислам, иудаизм и буддизм, и в рамках данного проекта они должны быть представлены.
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– К этому вопросу примыкает тема соотношения коренных мусульман и мигрантов. Как различаются их менталитеты, ведь в большей части мигранты – это уже люди, у которых нет советского опыта жизни в одной стране с россиянами?
– Вынужден согласиться, что после распада Советского Союза, который был инициирован подписанием документа в Беловежской пуще, произошла существенная ломка того, что мы строили вместе, развивая социализм и имея единые представления о государственности. Последние 30 лет доминировала идеология национальных государств, как в странах бывшего Союза, так и у нас. Это важно учитывать, ведь сегодняшняя молодежь, воспитанная за эти годы, уже не те, кто учился по единым учебникам и жил в едином идеологическом пространстве. Вместо этого мы видели формирование других идеалов и превосходств одних над другими, когда во времена СССР все было ясно и понятно для всех. И с проявлениями этой работы, включая усилия недружественных стран по отношению к России, в странах бывшего Советского Союза были заложены зерна недоверия, которые до сих пор оказывают влияние.
В этих условиях Духовное собрание мусульман России и Московский муфтият работают над адаптацией мигрантов. Существует много проблем и вопросов в этой теме, но мы исходим из того, что миграционная политика не должна реализовываться в ущерб коренным гражданам нашей страны. При всем нашем уважении, если к нам приезжают гости, они должны уважать наши традиции, наш быт, наш порядок, который тут установлен. Ведь мы не устанавливаем у них наши порядки. То есть это как бы обязательно в приоритете. И данный Межрелигиозный центр, я бы хотел акцентировать внимание, в первую очередь, строится для коренных мусульман нашей страны.
Перед нами стоят общие социальные проблемы, такие как вопросы абортов и разводов, которые касаются не только определенной части общества, но и мусульман. Нам необходимо работать с нашими мусульманами из разных регионов страны: Кавказа, Поволжья, Сибири, с татарами и башкирами, которые на протяжении многих веков проживают в нашей стране. Это наша обязанность перед Богом и уставная задача в окормлении граждан нашей страны, которая включает в себя и большую социальную работу, которая заложена в рамках проекта в Коммунарке.
Мы неоднократно подчеркивали, что необходимо разделять мигрантов (откуда бы они ни были) и коренных жителей, граждан нашей страны в том числе в вопросах, касающихся ислама. Коренные жители, присутствовавшие с первых дней создания нашего государства, всегда играли важную роль, и память об этом важна. Если вспомнить историю, мы можем даже найти татарские фамилии, которые подписывали воззвание к Романовым, чтобы они пришли к власти в те времена. Мы здесь присутствуем всю жизнь, и это такая же наша земля и наша родная страна, другой у нас нет.
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– Какие у ДСМР есть нововведения и методы работы с приезжими, и в чем они нуждаются в духовном отношении?
– Очень важна просветительская работа по профилактике экстремизма, национализма, неонацизма, как это мы видели, например, в Украине. Кто-то пытается возродить неоязычество и другие аспекты в идеологическом плане. Слово Божие, слово священных книг Корана и Сунны Пророка нужно доводить в доверительном ключе, разъясняя основы веры. Также важно рассказывать об истории государственно-исламских и христианско-мусульманских отношений в России. Эти примеры часто неизвестны или не изучаются, поэтому мы активно занимаемся их распространением среди граждан, приезжающих к нам. В наших мечетях и учебных заведениях проводится активная разъяснительная работа.
Также несколько лет у нас работает Центр правовой защиты и социально-культурной адаптации мигрантов Росмигрант при Духовном собрании мусульман России, выполняя большую работу в этом направлении. В многих регионах страны её деятельность отмечена благодарностями общественных и государственных институтов. Мы видим, пусть скромную и небольшую, но очень важную долю нашего соучастия в сохранении мира, стабильности и взаимопонимания между народами в нашей стране.
– Как вы относитесь к проектам законов о контроле за знанием русского языка у приезжих всех возрастов?
– Любой культурный человек стремится к знаниям, и религия поддерживает это. Пророк Мухаммад говорил, что человек, владеющий языком, знает культуру народа. Хотя это не прямой перевод, смысл сохраняется. Для тех, кто приезжает к нам, знание русского языка обязательно. Любая страна требует знания государственного языка для того, чтобы социально ориентироваться, адаптироваться и решать возникающие вопросы. Это также важно и для воспитания своих детей, чтобы они могли адаптироваться в новом пространстве. Изучение русского языка приветствуется как в странах исхода, так и здесь, в России. Детей мигрантов также надо обучать русскому языку, сохраняя наши национальные традиции.
В России проживает почти 200 народов, которые говорят на своих национальных языках, при этом общий русский язык нас объединяет. Мы все прекрасно говорим на русском языке и знаем свои национальные языки. Мы не видим в этом проблемы. Знание русского языка обогащает нас всех, и именно поэтому приезжие также должны его изучать, начиная еще в своей стране.
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– Расскажите об образовательных усилиях ДСМР, о Школе исламского блогера. Работает ли она, как в ней учат, и на кого она направлена?
– Образование – это основа современного и нашего будущего ислама. Уделяется внимание школам при мечетях в нашей структуре. Муфтияты-партнеры проводят большую работу, особенно в Дагестане, Крыму, Севастополе, Башкирии, Республике Татарстан. Они выпускают большое количество студентов. В Чувашии есть медресе Гулистан. В Новосибирске строится крупное учебное заведение для Сибирского региона, в Кемерово и других регионах также эта работа не прекращается. Мы фокусируемся не только на богословии и теологии, но и на истории российского ислама. Это важное направление. Современные подходы к работе с молодежью также важны: это обучающие короткие уроки, записываемые нашими имамами, и Школа исламского блогера, реализованная в рамках проектов ДСМР в этом году.
Школа исламского блогера – уникальный проект в своем роде, где специалисты обучают начинающих блогеров, как правильно оформлять контент с точки зрения ислама, не допуская ошибок в формулировках и определениях, как подать информацию так, чтобы не задеть чувств верующих людей. Ребята учатся создавать и развивать блоги, вести съемку, записывать подкасты и работать со звуком и светом, применять правильно новые технологии искусственного интеллекта и многое другое.
Это все очень важные и уязвимые национальные и религиозные темы, к которым люди относятся трепетно. Поэтому необходимо обучать людей, включая блогеров и журналистов, чтобы они случайно, по незнанию, не оскорбили чувства миллионов верующих. В современных условиях это очень опасно, так как может быть моментально использовано против нас.
В рамках Московского муфтията идет работа и по исламскому институту. Были определенные вопросы по лицензированию, но подготовительные курсы уже идут, и люди приходят, идет обучение в рамках нашего ВУЗа. Если говорить о планах, то 2025 год у нас – год исламского образования в России. Запланировано много интересных мероприятий и проектов в этом направлении, посвященных изучению религии, истории, традициям, культуры и прочее.
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– Может ли сейчас девушка или женщина научиться блогерству? И, в свою очередь, женщина – получить богословское образование в учебных заведениях ДСМР и приобрести необходимые квалификации, чтобы приступить к защите кандидатской в области исламской теологии? Как вы считаете, должно ли это быть возможно?
– Это обязательно должно быть возможным. Женщины составляют более половины нашего общества и, в сущности, сами являются учебным заведением, как сказано: каждая женщина подобна медресе (духовное учебное заведение в исламе – ред.), через молоко матери воспитываются дети. И поэтому мы с глубоким уважением относимся к нашим сестрам и женщинам. Пророк Мухаммад уделял этому большое внимание.
В прошедшем году мы провели масштабный фестиваль "Остабике — хранительница традиций", чтобы напомнить обществу о высокой роли женщины. И конечно, среди женщин должны быть блогеры и журналисты, а также развитые и знающие специалисты в разных направлениях, чтобы помогать мусульманкам в реализации их гражданских и религиозных прав. А если кто-то из женщин желает защитить диссертацию или получить более высокий статус, мы открыты и готовы помочь нашим сестрам.
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– Как, на ваш взгляд, духовенство должно говорить о многоженстве и защищать положение женщин в связанных с ним ситуациях?
– Я бы отметил важный момент, о котором часто не говорят в публичном пространстве: о роли мужчин и их ответственности. Сегодня половая распущенность начинается у детей очень рано, и это большая проблема. Также существует проблема отношений, которые нигде не зарегистрированы. Каждый мужчина должен задуматься об этом, так как это большая моральная ответственность. Этот мужчина, возможно, и не знает, что где-то у него в очень тяжелом положении может находиться его ребенок. А это вернется таким негативным бумерангом и, как говорит современная молодежь, очень сильно повлияет на его "карму".
Люди, задумывающиеся сразу об ответственности, заслуживают уважения. Важно помнить и об ответственности за семью. Это должно быть объяснено и разъяснено людям.
Надо также учитывать и проблему абортов. В исламе есть на эту тему разъяснение: о легком отношении к другим девушкам. Предлагается вспомнить, что у этого человека есть дочери, сестры и матери. Хотел бы ты, чтобы кто-то относился к ним так же легкомысленно? Это вопрос духовных устоев нашего общества, и он связан с высоким уровнем разводов из-за легковесного отношения к созданию семьи. Это тоже очень большой вопрос. Всегда нужно помнить, что первая семья была создана в раю, и это свято.
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– Должен ли существовать единый и признанный всеми духовными управлениями орган, выносящий фетвы?
– У нас единая страна, и логично, что Российская Федерация имеет единую законодательную базу, Конституцию и федеральные законы для всех 89 субъектов. Это относится, в принципе, как кияс (принцип аналогии, один из основных в исламском праве наряду с Кораном, Сунной и консенсусом авторитетных богословов – ред.), что мы смотрим на аналогию. Поэтому не может быть отдельных фетв для разных регионов, они должны быть едиными для всей страны. Это вопрос будущего, но о нем необходимо задумываться уже сейчас.
Для мусульман в России, согласно Священному Корану и Сунне Пророка, фетвы должны быть адаптированы к условиям российских мусульман. Российские религиозные организации не должны пытаться тянуть одеяло на себя в этом вопросе. Это неправильно с точки зрения того, где мы находимся. Здесь важно уйти от своих каких-то структурных амбиций. Должно быть общее понимание в данном вопросе.
Мне кажется, что правильным было бы создание органа по подготовке фетв при Болгарской исламской академии, так как это единственная академия в стране, занимающаяся богословскими религиозными вопросами. Это высший ВУЗ в иерархии наших учебных заведений. Будет логично, если при ней создадут такой совет, куда другие централизованные организации смогут направить своих представителей.
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