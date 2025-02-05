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Муфтий Крганов: каждая женщина подобна медресе

Муфтий Крганов: каждая женщина подобна медресе - РИА Новости, 05.02.2025

Муфтий Крганов: каждая женщина подобна медресе

Ислам в России становится все более значимым фактором общественных дискуссий. В интервью РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T08:00:00+03:00

2025-02-05T08:00:00+03:00

2025-02-05T08:00:00+03:00

религия

общество

россия

москва

коммунарка (москва)

альбир крганов

русская православная церковь

мархи

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Ислам в России становится все более значимым фактором общественных дискуссий. В интервью РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов ответил на вопросы о строительстве в Москве мечетей и межрелигиозного духовного центра, работе мусульманских организаций над адаптацией мигрантов и предотвращением межэтнических и межрелигиозных конфликтов и о том, может ли женщина получить исламское образование.– Альбир хазрат, как развивается строительство межрелигиозного центра в московской Коммунарке? Сколько осталось строить комплекс? Какими деталями проекта вы уже можете поделиться?– На сегодняшний день религиозным организациям выделены земельные участки. Согласно российской традиции, наши мусульмане и, например, буддисты готовят там строительные площадки. Мы видим: когда строятся храмы, мечети или синагоги, строительство начинается с небольшого домика, куда могут приходить верующие, чтобы знакомиться с проектом. По такому известному алгоритму идем и мы. Установлено модульное помещение временного характера, где можно ознакомиться с общим проектом и принимать людей, интересующихся данным проектом. Строительные работы пока не ведутся, территории огорожены. Мы благодарим органы власти за подведение дороги, которая не только ведет к межрелигиозному центру, но и удобна для горожан, отдыхающих у пруда. Подключено освещение. Сейчас идет подготовительная работа по согласованию всех направлений проекта.Концепция межрелигиозного центра согласована уже давно, и изменений в ней нет. Обсуждаются разные варианты конфигурации площади: у кого-то из религиозных организаций два здания, кто-то объединил в одно. По функционалу это будет несколько объектов, включая образовательный кластер и кластер, посвященный медицине, в том числе реабилитации военнослужащих СВО и женской консультации. Планируется общежитие для студентов, что актуально из-за высокой стоимости аренды жилья в Москве, с которой сталкиваются студенты религиозных заведений. Также будет Центр исламской мысли, который объединит выставочные пространства для знакомства горожан с большой и уникальной историей российского ислама. Запланирован небольшой гостевой дом для технического и административного функционала в рамках проекта.– На каких стадиях готовности другие элементы комплекса – православный, буддийский, иудейский? Известны ли уже их названия, и кто будет в них настоятельствовать?– Еще в ноябре, во время встречи с его святейшеством патриархом Московским и всея Руси Кириллом, были представлены эскизы и проекты межрелигиозного центра, включая православный храм, которые тщательно разрабатывались МАРХИ. Буддийская организация уже установила временное помещение на территории и принимает там верующих буддистов, собираясь по выходным и буддийским праздникам. Подготовка их проекта находится в более активной стадии, и они работают над реализацией строительства. Иудейская организация также урегулировала некоторые рабочие вопросы и ведет работу на уровне документации с правительством Москвы.– Как к строительству относятся местные жители? Как, на ваш взгляд, нужно выбирать в Москве месте для строительства будущих мечетей, и нужно ли находиться в контакте с Московской епархией РПЦ, чтобы снимать конфликты?– Откровенно говоря, в крупных мегаполисах возникают вопросы со строительством, и это касается не только храмов неправославных религий, но и самих православных храмов. Вспомним ситуацию в Екатеринбурге, которая была использована определенными силами против РПЦ. Подобные истории встречаются по всей стране, в разных городах и регионах. Москва, как большой город, – не исключение, и здесь возникают вопросы. Необходимо учитывать, что идеологические центры, которые ведут информационную войну с нами извне, особенно из Украины, активно следят за такими вопросами, пытаясь добавить масло в огонь. Это видно, даже по ряду телеграм-каналов, выступающих зачинщиками против строительства межрелигиозного центра в Москве, часть которых связана с украинскими группами влияния и ЦИПСО. К сожалению, люди иногда поддаются провокациям, но разъяснительная работа необходима, и она ведется. Ни в коем случае нельзя допускать поляризации российского общества, особенно сегодня. Мы должны быть едины, стоя плечом к плечу, отстаивать и защищать наши общие единые интересы – интересы нашей Родины.Сегодня всем необходима "холодная голова", сдержанность, умеренность и рассудительность в своих высказываниях и действиях. Мы объясняем людям, что многие из возникших вопросов не соответствуют действительности, и это важно доводить вовремя. У нас сложились добрые взаимоотношения с Русской православной церковью, ее структурами на местах, батюшками и благочинными, а также национальными организациями. Это большая кропотливая работа, которую мы продолжаем.Большинство православных и русских людей также обращаются к властям и РПЦ, высказывая мнение, что в межрелигиозном центре должен быть православный храм. Это верное и поддерживаемое нами изначально решение. В преамбуле закона о свободе совести и религиозных организациях указано, что в России традиционными религиями считаются православие, ислам, иудаизм и буддизм, и в рамках данного проекта они должны быть представлены.– К этому вопросу примыкает тема соотношения коренных мусульман и мигрантов. Как различаются их менталитеты, ведь в большей части мигранты – это уже люди, у которых нет советского опыта жизни в одной стране с россиянами?– Вынужден согласиться, что после распада Советского Союза, который был инициирован подписанием документа в Беловежской пуще, произошла существенная ломка того, что мы строили вместе, развивая социализм и имея единые представления о государственности. Последние 30 лет доминировала идеология национальных государств, как в странах бывшего Союза, так и у нас. Это важно учитывать, ведь сегодняшняя молодежь, воспитанная за эти годы, уже не те, кто учился по единым учебникам и жил в едином идеологическом пространстве. Вместо этого мы видели формирование других идеалов и превосходств одних над другими, когда во времена СССР все было ясно и понятно для всех. И с проявлениями этой работы, включая усилия недружественных стран по отношению к России, в странах бывшего Советского Союза были заложены зерна недоверия, которые до сих пор оказывают влияние.В этих условиях Духовное собрание мусульман России и Московский муфтият работают над адаптацией мигрантов. Существует много проблем и вопросов в этой теме, но мы исходим из того, что миграционная политика не должна реализовываться в ущерб коренным гражданам нашей страны. При всем нашем уважении, если к нам приезжают гости, они должны уважать наши традиции, наш быт, наш порядок, который тут установлен. Ведь мы не устанавливаем у них наши порядки. То есть это как бы обязательно в приоритете. И данный Межрелигиозный центр, я бы хотел акцентировать внимание, в первую очередь, строится для коренных мусульман нашей страны.Перед нами стоят общие социальные проблемы, такие как вопросы абортов и разводов, которые касаются не только определенной части общества, но и мусульман. Нам необходимо работать с нашими мусульманами из разных регионов страны: Кавказа, Поволжья, Сибири, с татарами и башкирами, которые на протяжении многих веков проживают в нашей стране. Это наша обязанность перед Богом и уставная задача в окормлении граждан нашей страны, которая включает в себя и большую социальную работу, которая заложена в рамках проекта в Коммунарке.Мы неоднократно подчеркивали, что необходимо разделять мигрантов (откуда бы они ни были) и коренных жителей, граждан нашей страны в том числе в вопросах, касающихся ислама. Коренные жители, присутствовавшие с первых дней создания нашего государства, всегда играли важную роль, и память об этом важна. Если вспомнить историю, мы можем даже найти татарские фамилии, которые подписывали воззвание к Романовым, чтобы они пришли к власти в те времена. Мы здесь присутствуем всю жизнь, и это такая же наша земля и наша родная страна, другой у нас нет.– Какие у ДСМР есть нововведения и методы работы с приезжими, и в чем они нуждаются в духовном отношении?– Очень важна просветительская работа по профилактике экстремизма, национализма, неонацизма, как это мы видели, например, в Украине. Кто-то пытается возродить неоязычество и другие аспекты в идеологическом плане. Слово Божие, слово священных книг Корана и Сунны Пророка нужно доводить в доверительном ключе, разъясняя основы веры. Также важно рассказывать об истории государственно-исламских и христианско-мусульманских отношений в России. Эти примеры часто неизвестны или не изучаются, поэтому мы активно занимаемся их распространением среди граждан, приезжающих к нам. В наших мечетях и учебных заведениях проводится активная разъяснительная работа.Также несколько лет у нас работает Центр правовой защиты и социально-культурной адаптации мигрантов Росмигрант при Духовном собрании мусульман России, выполняя большую работу в этом направлении. В многих регионах страны её деятельность отмечена благодарностями общественных и государственных институтов. Мы видим, пусть скромную и небольшую, но очень важную долю нашего соучастия в сохранении мира, стабильности и взаимопонимания между народами в нашей стране.– Как вы относитесь к проектам законов о контроле за знанием русского языка у приезжих всех возрастов?– Любой культурный человек стремится к знаниям, и религия поддерживает это. Пророк Мухаммад говорил, что человек, владеющий языком, знает культуру народа. Хотя это не прямой перевод, смысл сохраняется. Для тех, кто приезжает к нам, знание русского языка обязательно. Любая страна требует знания государственного языка для того, чтобы социально ориентироваться, адаптироваться и решать возникающие вопросы. Это также важно и для воспитания своих детей, чтобы они могли адаптироваться в новом пространстве. Изучение русского языка приветствуется как в странах исхода, так и здесь, в России. Детей мигрантов также надо обучать русскому языку, сохраняя наши национальные традиции.В России проживает почти 200 народов, которые говорят на своих национальных языках, при этом общий русский язык нас объединяет. Мы все прекрасно говорим на русском языке и знаем свои национальные языки. Мы не видим в этом проблемы. Знание русского языка обогащает нас всех, и именно поэтому приезжие также должны его изучать, начиная еще в своей стране.– Расскажите об образовательных усилиях ДСМР, о Школе исламского блогера. Работает ли она, как в ней учат, и на кого она направлена?– Образование – это основа современного и нашего будущего ислама. Уделяется внимание школам при мечетях в нашей структуре. Муфтияты-партнеры проводят большую работу, особенно в Дагестане, Крыму, Севастополе, Башкирии, Республике Татарстан. Они выпускают большое количество студентов. В Чувашии есть медресе Гулистан. В Новосибирске строится крупное учебное заведение для Сибирского региона, в Кемерово и других регионах также эта работа не прекращается. Мы фокусируемся не только на богословии и теологии, но и на истории российского ислама. Это важное направление. Современные подходы к работе с молодежью также важны: это обучающие короткие уроки, записываемые нашими имамами, и Школа исламского блогера, реализованная в рамках проектов ДСМР в этом году.Школа исламского блогера – уникальный проект в своем роде, где специалисты обучают начинающих блогеров, как правильно оформлять контент с точки зрения ислама, не допуская ошибок в формулировках и определениях, как подать информацию так, чтобы не задеть чувств верующих людей. Ребята учатся создавать и развивать блоги, вести съемку, записывать подкасты и работать со звуком и светом, применять правильно новые технологии искусственного интеллекта и многое другое.Это все очень важные и уязвимые национальные и религиозные темы, к которым люди относятся трепетно. Поэтому необходимо обучать людей, включая блогеров и журналистов, чтобы они случайно, по незнанию, не оскорбили чувства миллионов верующих. В современных условиях это очень опасно, так как может быть моментально использовано против нас.В рамках Московского муфтията идет работа и по исламскому институту. Были определенные вопросы по лицензированию, но подготовительные курсы уже идут, и люди приходят, идет обучение в рамках нашего ВУЗа. Если говорить о планах, то 2025 год у нас – год исламского образования в России. Запланировано много интересных мероприятий и проектов в этом направлении, посвященных изучению религии, истории, традициям, культуры и прочее.– Может ли сейчас девушка или женщина научиться блогерству? И, в свою очередь, женщина – получить богословское образование в учебных заведениях ДСМР и приобрести необходимые квалификации, чтобы приступить к защите кандидатской в области исламской теологии? Как вы считаете, должно ли это быть возможно?– Это обязательно должно быть возможным. Женщины составляют более половины нашего общества и, в сущности, сами являются учебным заведением, как сказано: каждая женщина подобна медресе (духовное учебное заведение в исламе – ред.), через молоко матери воспитываются дети. И поэтому мы с глубоким уважением относимся к нашим сестрам и женщинам. Пророк Мухаммад уделял этому большое внимание.В прошедшем году мы провели масштабный фестиваль "Остабике — хранительница традиций", чтобы напомнить обществу о высокой роли женщины. И конечно, среди женщин должны быть блогеры и журналисты, а также развитые и знающие специалисты в разных направлениях, чтобы помогать мусульманкам в реализации их гражданских и религиозных прав. А если кто-то из женщин желает защитить диссертацию или получить более высокий статус, мы открыты и готовы помочь нашим сестрам.– Как, на ваш взгляд, духовенство должно говорить о многоженстве и защищать положение женщин в связанных с ним ситуациях?– Я бы отметил важный момент, о котором часто не говорят в публичном пространстве: о роли мужчин и их ответственности. Сегодня половая распущенность начинается у детей очень рано, и это большая проблема. Также существует проблема отношений, которые нигде не зарегистрированы. Каждый мужчина должен задуматься об этом, так как это большая моральная ответственность. Этот мужчина, возможно, и не знает, что где-то у него в очень тяжелом положении может находиться его ребенок. А это вернется таким негативным бумерангом и, как говорит современная молодежь, очень сильно повлияет на его "карму".Люди, задумывающиеся сразу об ответственности, заслуживают уважения. Важно помнить и об ответственности за семью. Это должно быть объяснено и разъяснено людям.Надо также учитывать и проблему абортов. В исламе есть на эту тему разъяснение: о легком отношении к другим девушкам. Предлагается вспомнить, что у этого человека есть дочери, сестры и матери. Хотел бы ты, чтобы кто-то относился к ним так же легкомысленно? Это вопрос духовных устоев нашего общества, и он связан с высоким уровнем разводов из-за легковесного отношения к созданию семьи. Это тоже очень большой вопрос. Всегда нужно помнить, что первая семья была создана в раю, и это свято.– Должен ли существовать единый и признанный всеми духовными управлениями орган, выносящий фетвы?– У нас единая страна, и логично, что Российская Федерация имеет единую законодательную базу, Конституцию и федеральные законы для всех 89 субъектов. Это относится, в принципе, как кияс (принцип аналогии, один из основных в исламском праве наряду с Кораном, Сунной и консенсусом авторитетных богословов – ред.), что мы смотрим на аналогию. Поэтому не может быть отдельных фетв для разных регионов, они должны быть едиными для всей страны. Это вопрос будущего, но о нем необходимо задумываться уже сейчас.Для мусульман в России, согласно Священному Корану и Сунне Пророка, фетвы должны быть адаптированы к условиям российских мусульман. Российские религиозные организации не должны пытаться тянуть одеяло на себя в этом вопросе. Это неправильно с точки зрения того, где мы находимся. Здесь важно уйти от своих каких-то структурных амбиций. Должно быть общее понимание в данном вопросе.Мне кажется, что правильным было бы создание органа по подготовке фетв при Болгарской исламской академии, так как это единственная академия в стране, занимающаяся богословскими религиозными вопросами. Это высший ВУЗ в иерархии наших учебных заведений. Будет логично, если при ней создадут такой совет, куда другие централизованные организации смогут направить своих представителей.

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Дарья Буймова

общество, россия, москва, коммунарка (москва), альбир крганов, русская православная церковь, мархи, религия, интервью