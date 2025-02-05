https://ria.ru/20250205/spetsoperatsiya-1997422824.html

ВС России заняли важный опорник ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко

ВС России заняли важный опорник ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 05.02.2025

ВС России заняли важный опорник ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко

Российские силы в ходе боев в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области уничтожили несколько огневых точек, орудие и расчет зенитной пулеметной... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T06:08:00+03:00

2025-02-05T06:08:00+03:00

2025-02-05T06:47:00+03:00

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вооруженные силы украины

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 5 фев - РИА Новости. Российские силы в ходе боев в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области уничтожили несколько огневых точек, орудие и расчет зенитной пулеметной установки украинских войск, а также заняли важный опорный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе боестолкновения в районе населенного пункта Зеленый Гай ВС РФ уничтожили три огневые точки, передвижное огневое средство и расчет ЗПУ-2 противника. При артиллерийской поддержке нашим передовым подразделениям удалось занять опорный пункт вооруженных формирований Украины, расположенный на возвышенности", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. Эксперт уточнил, что занятый ВС РФ украинский опорный пункт является тактически важным, так как находится на возвышенности. Он позволял противнику контролировать большую часть населенного пункта. Накануне МО РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в районе ряда населенных пунктов ЛНР, ДНР и Харьковской области, в том числе Зеленого Гая. Потери противника составили свыше 290 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, и 14 автомобилей.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность