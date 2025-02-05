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ВС России заняли важный опорник ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 05.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:08 05.02.2025 (обновлено: 06:47 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/spetsoperatsiya-1997422824.html
ВС России заняли важный опорник ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко
ВС России заняли важный опорник ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 05.02.2025
ВС России заняли важный опорник ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко
Российские силы в ходе боев в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области уничтожили несколько огневых точек, орудие и расчет зенитной пулеметной... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T06:08:00+03:00
2025-02-05T06:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 5 фев - РИА Новости. Российские силы в ходе боев в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области уничтожили несколько огневых точек, орудие и расчет зенитной пулеметной установки украинских войск, а также заняли важный опорный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе боестолкновения в районе населенного пункта Зеленый Гай ВС РФ уничтожили три огневые точки, передвижное огневое средство и расчет ЗПУ-2 противника. При артиллерийской поддержке нашим передовым подразделениям удалось занять опорный пункт вооруженных формирований Украины, расположенный на возвышенности", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. Эксперт уточнил, что занятый ВС РФ украинский опорный пункт является тактически важным, так как находится на возвышенности. Он позволял противнику контролировать большую часть населенного пункта. Накануне МО РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в районе ряда населенных пунктов ЛНР, ДНР и Харьковской области, в том числе Зеленого Гая. Потери противника составили свыше 290 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, и 14 автомобилей.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России заняли важный опорник ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко

Марочко: ВС России заняли важный опорный пункт ВСУ в районе Зеленого Гая

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С"
Боевая работа САУ Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С". Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 5 фев - РИА Новости. Российские силы в ходе боев в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области уничтожили несколько огневых точек, орудие и расчет зенитной пулеметной установки украинских войск, а также заняли важный опорный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе боестолкновения в районе населенного пункта Зеленый Гай ВС РФ уничтожили три огневые точки, передвижное огневое средство и расчет ЗПУ-2 противника. При артиллерийской поддержке нашим передовым подразделениям удалось занять опорный пункт вооруженных формирований Украины, расположенный на возвышенности", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
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Вчера, 11:23
Эксперт уточнил, что занятый ВС РФ украинский опорный пункт является тактически важным, так как находится на возвышенности. Он позволял противнику контролировать большую часть населенного пункта.
Накануне МО РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в районе ряда населенных пунктов ЛНР, ДНР и Харьковской области, в том числе Зеленого Гая. Потери противника составили свыше 290 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, и 14 автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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