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Собака Рона из Калининграда вошла в финал "Лохматого Оскара" - РИА Новости, 05.02.2025
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15:49 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/sobaki-1997541355.html
Собака Рона из Калининграда вошла в финал "Лохматого Оскара"
Собака Рона из Калининграда вошла в финал "Лохматого Оскара" - РИА Новости, 05.02.2025
Собака Рона из Калининграда вошла в финал "Лохматого Оскара"
Первый тур "Народного голосования" за кандидатов международной премии "Мой ласковый и нужный зверь"("Лохматый Оскар") завершен, в финал вышли семь собак, кошек... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:49:00+03:00
2025-02-05T15:49:00+03:00
калининград
самара
уссурийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЛИНИНГРАД, 5 фев - РИА Новости. Первый тур "Народного голосования" за кандидатов международной премии "Мой ласковый и нужный зверь"("Лохматый Оскар") завершен, в финал вышли семь собак, кошек и бегемотиха, сообщают на своем сайте организаторы премии. Премия была учреждена в 2019 году, в ее жюри входят общественные деятели, политики, журналисты, эксперты из разных стран мира, а номинантами становятся животные, совершившие важные и достойные поступки. "В среду в 9.00 по калининградскому времени завершился первый тур "Народного голосования" за кандидатов шестого сезона Международной премии "Мой ласковый и нужный зверь"… Пятерка (в нашем случае семерка) финалистов в номинации "Братья наши" выглядит следующим образом: дворняга Победа из Самары, кошка Багира, собака – канистерапевт Рона из Калининграда, камчатская овчарка Ирбис, служебный пес Жаир из Уссурийска, бегемотиха Захарья из Казанского зоопарка и служебный кот Толик из Москвы", - написали организаторы. Отмечается, что в номинации "Братья наши" зафиксировано больше 34 тысяч голосов поддержки. Но впервые за историю интернет-выборов кандидаты, занявшие пятое и шестое места, получили одинаковое количество голосов. Занявший седьмое место претендент отстал от пятого-шестого места всего на один балл. Номинанта тоже решено допустить во второй тур. Еще одна номинация "Народного голосования" - "В ответе за тех..". Это люди, которые отличились в вопросах защиты и помощи животным. "Пятерка финалистов номинации "В ответе за тех…" выглядит следующим образом: фонд "Ковчег" из Ставрополя, школьница Варвара Гузнаева из Липецкой области, команда жителей Камчатки, волонтеров, спасателей МЧС и ГИМС, а также Роман Миржанов из Санкт-Петербурга и реабилитационный центр "ЗооБишкек" из Кыргызстана", - добавили организаторы. После завершения "Народного голосования" начнется голосование жюри. Церемония награждения победителей "Лохматого Оскара" состоится весной в городе Зеленоградске под Калининградом.
https://ria.ru/20241204/koshki-1987229800.html
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калининград, самара, уссурийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Калининград, Самара, Уссурийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Собака Рона из Калининграда вошла в финал "Лохматого Оскара"

Собака Рона вошла в финал "Лохматого Оскара" вместе с еще шестью собаками

© Фото : Международная премия "Мой ласковый и нужный зверь"Собака по кличке Рона
Собака по кличке Рона - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : Международная премия "Мой ласковый и нужный зверь"
Собака по кличке Рона. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 5 фев - РИА Новости. Первый тур "Народного голосования" за кандидатов международной премии "Мой ласковый и нужный зверь"("Лохматый Оскар") завершен, в финал вышли семь собак, кошек и бегемотиха, сообщают на своем сайте организаторы премии.
Премия была учреждена в 2019 году, в ее жюри входят общественные деятели, политики, журналисты, эксперты из разных стран мира, а номинантами становятся животные, совершившие важные и достойные поступки.
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"В среду в 9.00 по калининградскому времени завершился первый тур "Народного голосования" за кандидатов шестого сезона Международной премии "Мой ласковый и нужный зверь"… Пятерка (в нашем случае семерка) финалистов в номинации "Братья наши" выглядит следующим образом: дворняга Победа из Самары, кошка Багира, собака – канистерапевт Рона из Калининграда, камчатская овчарка Ирбис, служебный пес Жаир из Уссурийска, бегемотиха Захарья из Казанского зоопарка и служебный кот Толик из Москвы", - написали организаторы.
Отмечается, что в номинации "Братья наши" зафиксировано больше 34 тысяч голосов поддержки. Но впервые за историю интернет-выборов кандидаты, занявшие пятое и шестое места, получили одинаковое количество голосов. Занявший седьмое место претендент отстал от пятого-шестого места всего на один балл. Номинанта тоже решено допустить во второй тур. Еще одна номинация "Народного голосования" - "В ответе за тех..". Это люди, которые отличились в вопросах защиты и помощи животным.
"Пятерка финалистов номинации "В ответе за тех…" выглядит следующим образом: фонд "Ковчег" из Ставрополя, школьница Варвара Гузнаева из Липецкой области, команда жителей Камчатки, волонтеров, спасателей МЧС и ГИМС, а также Роман Миржанов из Санкт-Петербурга и реабилитационный центр "ЗооБишкек" из Кыргызстана", - добавили организаторы.
После завершения "Народного голосования" начнется голосование жюри. Церемония награждения победителей "Лохматого Оскара" состоится весной в городе Зеленоградске под Калининградом.
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