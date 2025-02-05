https://ria.ru/20250205/rossiya-1997382312.html

Чемодан, вокзал, Брюссель: Россия ударила Евросоюз в неожиданное место

Чемодан, вокзал, Брюссель: Россия ударила Евросоюз в неожиданное место - РИА Новости, 05.02.2025

Чемодан, вокзал, Брюссель: Россия ударила Евросоюз в неожиданное место

За мировой новостной повесткой, где безоговорочное лидерство держит Дональд Трамп с новым блокбастером "Слон в лавке Судного дня", порой скрываются события,... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T08:00:00+03:00

2025-02-05T08:00:00+03:00

2025-02-05T11:12:00+03:00

аналитика

россия

казахстан

международные отношения

михаил мишустин

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За мировой новостной повесткой, где безоговорочное лидерство держит Дональд Трамп с новым блокбастером "Слон в лавке Судного дня", порой скрываются события, которые могут кардинально повлиять на международные расклады в неочевидных узловых точках.В конце января премьер-министр Михаил Мишустин совершил деловую поездку в Казахстан, но поскольку там не было объявлено о планах присоединения страны к России в качестве новой республики или о переносе Панамского канала в район Каспия, ее итоги на Западе оказались фактически незамеченными.И очень зря.В течение трех дней Михаил Мишустин провел рабочие встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Олжасом Бектеновым и коллегами по ЕАЭС в рамках заседания Евразийского межправительственного совета, а также принял участие в цифровом форуме Digital Almaty 2025.Главная цель визита — ускорение практической реализации стратегических договоренностей, достигнутых в конце прошлого года между президентами России и Казахстана. Формально, согласно "Совместному заявлению президента Российской Федерации и президента Республики Казахстан", это звучит как работа "по вопросам сопряжения интеграционных процессов" и "либерализации торговых отношений", а также "интенсификации торгово-экономических связей России и Казахстана, расширения промышленной кооперации". А теперь самый главный момент: "Достижение вопреки негативным глобальным трендам высоких показателей взаимного товарооборота подтверждает эффективность принимаемых на уровне правительств мер и решений".На непубличном уровне это означает следующее:Есть признаки того, что одним из первых кандидатов выйти в сад станет по иронии судьбы "волшебный сад", то есть Евросоюз.На данный момент ЕС занимает первое место как по инвестициям в Казахстан, так и по объему двусторонней торговли. Россия — на втором месте, по итогам 2024 года потеснив Китай на бронзовую ступеньку.Очевидно, что на фоне растущего взаимного притяжения РК и России амбиции и потенциал последней уже явно переросли серебро. Однако немаловажным фактором является то, что, в отличие от России, которая ратует за многополярность, Евросоюз (собственно, как и США) традиционно играет роль ревнивого Синей Бороды: либо я, либо никто, а если заводится другой — мы его санкциями.Понятно, что совершенно случайно, именно когда Михаил Мишустин был в Казахстане, проходящий мимо по великой Казахской степи специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан тоже решил зайти на огонек и заодно погрозить пальчиком. Посланник, набрав в грудь воздуха, заявил, что в рамках нового, 16-го пакета санкций ЕС могут быть введены ограничения в отношении казахстанских компаний, "если будут неопровержимые доказательства их вовлеченности в обход санкций", то есть за сотрудничество с Россией будем наказывать.По всей видимости, наши казахские партнеры нашли правильные слова и аргументы, после которых О'Салливан немножко переобулся и заявил, что его неправильно поняли и "ЕС не намерен вмешиваться в законные торговые отношения Казахстана с Россией".На что надеялись в ЕС — совершенно непонятно.Граница между Казахстаном и Россией — это самая протяженная и непрерывная сухопутная граница в мире. Мы — ближайшие союзники и партнеры, у которых даже система ПВО общая. Россия является одним из главных инвесторов в экономику Казахстана. Прямо сейчас на разных стадиях реализации находятся 30 масштабных проектов в энергетике, транспорте и промышленности (включая создание ядерного энергокластера и строительство международных транспортных коридоров). Укрепляется сотрудничество в области безопасности и военного строительства. Планы на следующий год — товарооборот минимум в 30 миллиардов долларов.При этом перспективы экономики Евросоюза на фоне пикирующей деиндустриализации и фактического превращения ЕС в колонию США не просто печальные, а трагические. По самым приблизительным расчетам западных экспертов, к 2050-му доля ЕС в мировой экономике может сократиться с 15 процентов до десяти, а рост ВВП в еврозоне еще раньше замедлится до уровня менее двух процентов в год, что значительно ниже минимальных темпов роста (три — три с половиной процента), необходимых, чтобы просто поддерживать уровень жизни и финансировать социальные программы, не говоря уже о зарубежных инвестициях.Товарооборот между Россией и Казахстаном за последние три года вырос в полтора раза, и при сохранении такой динамики присутствие ЕС в соседней республике достаточно скоро может остаться только в следовых количествах — для мультикультурности.Если ты забрел на чужую свадьбу и начал приставать к невесте, а тебе дали пинка — не обижайся: ты еще легко отделался.

https://ria.ru/20250103/tokaev-1992372625.html

https://ria.ru/20250121/plan-1994891923.html

https://ria.ru/20250130/pobeda-1996280037.html

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аналитика, россия, казахстан, международные отношения, михаил мишустин