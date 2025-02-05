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Удар "Градом" по пехоте и технике ВСУ обеспечил наступление штурмовиков - РИА Новости, 05.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/raschet-1997420414.html
Удар "Градом" по пехоте и технике ВСУ обеспечил наступление штурмовиков
Удар "Градом" по пехоте и технике ВСУ обеспечил наступление штурмовиков - РИА Новости, 05.02.2025
Удар "Градом" по пехоте и технике ВСУ обеспечил наступление штурмовиков
Расчет РСЗО "Град" группировки "Центр" нанес удар по пехоте и технике ВСУ, обеспечив наступление штурмовиков на красноармейском направлении, сообщили... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T05:12:00+03:00
2025-02-05T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 5 фев - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки "Центр" нанес удар по пехоте и технике ВСУ, обеспечив наступление штурмовиков на красноармейском направлении, сообщили журналистам в МО РФ. "Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы, а также основных огневых позиций противника, поддержав продвижение штурмовых групп на красноармейском направлении", - заявили в МО РФ. Сообщается, что контроль поражения цели, корректировку огня и передачу координат местоположения ВСУ осуществлял расчет БПЛА. "Артиллерийский удар обеспечил наступление штурмовых групп пехоты, поразив основные огневые точки противника", - заявили в оборонном ведомстве. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Удар "Градом" по пехоте и технике ВСУ обеспечил наступление штурмовиков

Удар "Градом" по пехоте и технике ВСУ обеспечил наступление штурмовиков в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 фев - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки "Центр" нанес удар по пехоте и технике ВСУ, обеспечив наступление штурмовиков на красноармейском направлении, сообщили журналистам в МО РФ.
"Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы, а также основных огневых позиций противника, поддержав продвижение штурмовых групп на красноармейском направлении", - заявили в МО РФ.
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Сообщается, что контроль поражения цели, корректировку огня и передачу координат местоположения ВСУ осуществлял расчет БПЛА.
"Артиллерийский удар обеспечил наступление штурмовых групп пехоты, поразив основные огневые точки противника", - заявили в оборонном ведомстве.
Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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