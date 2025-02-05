Удар "Градом" по пехоте и технике ВСУ обеспечил наступление штурмовиков
Удар "Градом" по пехоте и технике ВСУ обеспечил наступление штурмовиков в ДНР
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 фев - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки "Центр" нанес удар по пехоте и технике ВСУ, обеспечив наступление штурмовиков на красноармейском направлении, сообщили журналистам в МО РФ.
"Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы, а также основных огневых позиций противника, поддержав продвижение штурмовых групп на красноармейском направлении", - заявили в МО РФ.
Сообщается, что контроль поражения цели, корректировку огня и передачу координат местоположения ВСУ осуществлял расчет БПЛА.
"Артиллерийский удар обеспечил наступление штурмовых групп пехоты, поразив основные огневые точки противника", - заявили в оборонном ведомстве.
Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
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