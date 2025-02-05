https://ria.ru/20250205/raschet-1997420414.html

Удар "Градом" по пехоте и технике ВСУ обеспечил наступление штурмовиков

Удар "Градом" по пехоте и технике ВСУ обеспечил наступление штурмовиков - РИА Новости, 05.02.2025

Удар "Градом" по пехоте и технике ВСУ обеспечил наступление штурмовиков

Расчет РСЗО "Град" группировки "Центр" нанес удар по пехоте и технике ВСУ, обеспечив наступление штурмовиков на красноармейском направлении, сообщили... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T05:12:00+03:00

2025-02-05T05:12:00+03:00

2025-02-05T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

красноармейск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 5 фев - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки "Центр" нанес удар по пехоте и технике ВСУ, обеспечив наступление штурмовиков на красноармейском направлении, сообщили журналистам в МО РФ. "Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы, а также основных огневых позиций противника, поддержав продвижение штурмовых групп на красноармейском направлении", - заявили в МО РФ. Сообщается, что контроль поражения цели, корректировку огня и передачу координат местоположения ВСУ осуществлял расчет БПЛА. "Артиллерийский удар обеспечил наступление штурмовых групп пехоты, поразив основные огневые точки противника", - заявили в оборонном ведомстве. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

красноармейск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность