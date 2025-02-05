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Путин утвердил состав президиума Госсовета - РИА Новости, 05.02.2025
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14:30 05.02.2025 (обновлено: 15:33 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/putin-1997517103.html
Путин утвердил состав президиума Госсовета
Путин утвердил состав президиума Госсовета - РИА Новости, 05.02.2025
Путин утвердил состав президиума Госсовета
Президент Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава президиума Государственного совета России, следует из документа на сайте официального... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:30:00+03:00
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россия
владимир путин
михаил мишустин
сергей кириенко
алексей дюмин
республика саха (якутия)
красноярский край
политика
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава президиума Государственного совета России, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с частью второй статьи десятой Федерального закона от 8 декабря 2020 года № 394-ФЗ "О Государственном Совете Российской Федерации": 1. Утвердить прилагаемый состав Президиума Государственного совета Российской Федерации", — говорится в тексте.В него вошли:Вице-премьера Юрия Трутнева и несколько других руководителей регионов в обновленный состав президиума Госсовета не включили. В частности, это касается губернаторов Белгородской, Курганской, Амурской и Кировской областей, а также глав Краснодарского края, Ингушетии, ДНР и администрации Мурманска.
https://ria.ru/20250116/putin-1994081424.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей кириенко, алексей дюмин, республика саха (якутия), красноярский край, политика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Кириенко, Алексей Дюмин, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Политика
Путин утвердил состав президиума Госсовета

Путин подписал распоряжение об утверждении состава президиума Госсовета

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава президиума Государственного совета России, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с частью второй статьи десятой Федерального закона от 8 декабря 2020 года № 394-ФЗ "О Государственном Совете Российской Федерации": 1. Утвердить прилагаемый состав Президиума Государственного совета Российской Федерации", — говорится в тексте.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в России
16 января, 20:40
В него вошли:
  • премьер-министр Михаил Мишустин;
  • помощник президента Алексей Дюмин;
  • первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко;
  • замглавы администрации президента Максим Орешкин;
  • начальник управления президента по вопросам формирования и деятельности Госсовета Владимир Симоненко;
  • губернаторы Ставропольского, Приморского и Красноярского краев;
  • главы ЯНАО, Татарстана, Республики Саха, Бурятии;
  • губернаторы Московской, Калужской, Тульской, Рязанской, Ивановской, Сахалинской, Новгородской, Нижегородской, Челябинской, Самарской, Архангельской и Мурманской областей;
  • Мэр Москвы и губернатор Севастополя.
Вице-премьера Юрия Трутнева и несколько других руководителей регионов в обновленный состав президиума Госсовета не включили. В частности, это касается губернаторов Белгородской, Курганской, Амурской и Кировской областей, а также глав Краснодарского края, Ингушетии, ДНР и администрации Мурманска.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Путин учредил Совет по демографической и семейной политике
9 декабря 2024, 16:21
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинСергей КириенкоАлексей ДюминРеспублика Саха (Якутия)Красноярский крайПолитика
 
 
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