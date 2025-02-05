https://ria.ru/20250205/putin-1997517103.html

Путин утвердил состав президиума Госсовета

Путин утвердил состав президиума Госсовета - РИА Новости, 05.02.2025

Путин утвердил состав президиума Госсовета

Президент Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава президиума Государственного совета России, следует из документа на сайте официального... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:30:00+03:00

2025-02-05T14:30:00+03:00

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россия

владимир путин

михаил мишустин

сергей кириенко

алексей дюмин

республика саха (якутия)

красноярский край

политика

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава президиума Государственного совета России, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с частью второй статьи десятой Федерального закона от 8 декабря 2020 года № 394-ФЗ "О Государственном Совете Российской Федерации": 1. Утвердить прилагаемый состав Президиума Государственного совета Российской Федерации", — говорится в тексте.В него вошли:Вице-премьера Юрия Трутнева и несколько других руководителей регионов в обновленный состав президиума Госсовета не включили. В частности, это касается губернаторов Белгородской, Курганской, Амурской и Кировской областей, а также глав Краснодарского края, Ингушетии, ДНР и администрации Мурманска.

https://ria.ru/20250116/putin-1994081424.html

https://ria.ru/20241209/demografiya-1988200861.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей кириенко, алексей дюмин, республика саха (якутия), красноярский край, политика