https://ria.ru/20250205/puteshestviya-1997549024.html

Туристы рассказали, какой отпуск считают идеальным

Туристы рассказали, какой отпуск считают идеальным - РИА Новости, 05.02.2025

Туристы рассказали, какой отпуск считают идеальным

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какой отдых считают идеальным, сообщает "Яндекс Путешествия". РИА Новости, 05.02.2025

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какой отдых считают идеальным, сообщает "Яндекс Путешествия".Сотрудники компании задали вопросы 1274 пользователям и выяснили, что 57 процентов из них предпочитают проводить каникулы в кругу семьи. Отпуск с любимым человеком планируют 28 процентов туристов, 17 процентов – с друзьями, а в одиночестве будут отдыхать 13 процентов респондентов.Почти половина (48 процентов) путешественников указали, что открыты к экспериментам, что говорит о готовности россиян пробовать новые направления и форматы поездок, отмечают эксперты.Отдых в России выбирают 61 процент пользователей, 24 процента отметили, что хотели бы поехать за рубеж, для остальных география поездок не принципиальна.Две трети (65 процентов) предпочитают брать отпуск летом. Почти столько же – 60 процентов – считают обязательным наличие моря и пляжа. Меньше всего востребованы активные программы отдыха.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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