https://ria.ru/20250205/puteshestviya-1997549024.html
Туристы рассказали, какой отпуск считают идеальным
Туристы рассказали, какой отпуск считают идеальным - РИА Новости, 05.02.2025
Туристы рассказали, какой отпуск считают идеальным
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какой отдых считают идеальным, сообщает "Яндекс Путешествия". РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T20:06:00+03:00
2025-02-05T20:06:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какой отдых считают идеальным, сообщает "Яндекс Путешествия".Сотрудники компании задали вопросы 1274 пользователям и выяснили, что 57 процентов из них предпочитают проводить каникулы в кругу семьи. Отпуск с любимым человеком планируют 28 процентов туристов, 17 процентов – с друзьями, а в одиночестве будут отдыхать 13 процентов респондентов.Почти половина (48 процентов) путешественников указали, что открыты к экспериментам, что говорит о готовности россиян пробовать новые направления и форматы поездок, отмечают эксперты.Отдых в России выбирают 61 процент пользователей, 24 процента отметили, что хотели бы поехать за рубеж, для остальных география поездок не принципиальна.Две трети (65 процентов) предпочитают брать отпуск летом. Почти столько же – 60 процентов – считают обязательным наличие моря и пляжа. Меньше всего востребованы активные программы отдыха.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, отдых на море, отдых в россии, семья, отпуск
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Отдых на море, отдых в России, Семья, Отпуск
Туристы рассказали, какой отпуск считают идеальным
"Яндекс Путешествия": россияне считают идеальным отпуск на море и в кругу семьи
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какой отдых считают идеальным, сообщает "Яндекс Путешествия".
Сотрудники компании задали вопросы 1274 пользователям и выяснили, что 57 процентов из них предпочитают проводить каникулы в кругу семьи. Отпуск с любимым человеком планируют 28 процентов туристов, 17 процентов – с друзьями, а в одиночестве будут отдыхать 13 процентов респондентов.
Почти половина (48 процентов) путешественников указали, что открыты к экспериментам, что говорит о готовности россиян пробовать новые направления и форматы поездок, отмечают эксперты.
Отдых в России
выбирают 61 процент пользователей, 24 процента отметили, что хотели бы поехать за рубеж, для остальных география поездок не принципиальна.
Две трети (65 процентов) предпочитают брать отпуск летом. Почти столько же – 60 процентов – считают обязательным наличие моря и пляжа. Меньше всего востребованы активные программы отдыха.