https://ria.ru/20250205/primore-1997419024.html

В Приморье переселили таскавшего собак амурского тигра

В Приморье переселили таскавшего собак амурского тигра - РИА Новости, 05.02.2025

В Приморье переселили таскавшего собак амурского тигра

Специалисты выпустили в малонаселенной местности в центральной части Приморья самца амурского тигра, который был отловлен после охоты на собак на юге региона,... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T04:48:00+03:00

2025-02-05T04:48:00+03:00

2025-02-05T12:27:00+03:00

россия

красноармейский район

хабаровский край

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Специалисты выпустили в малонаселенной местности в центральной части Приморья самца амурского тигра, который был отловлен после охоты на собак на юге региона, сообщает краевое минприроды. Специалисты охотнадзора и национального парка "Земля леопарда" 2 февраля отловили амурского тигра, охотившегося на собак в селе Барабаш на юге Приморья. Зверя доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных "Тигр" для осмотра. Сотрудники установили, что он не ранен и здоров. "Самца амурского тигра, отловленного специалистами приморского охотнадзора и "Земли леопарда" в ночь с 1 на 2 февраля в Хасанском муниципальном округе, выпустили 4 февраля в естественную среду обитания с хорошей кормовой базой в малонаселенной местности Красноармейского района Приморского края", - говорится в сообщении. Минприроды отмечает, что метод релокации, то есть перемещения на другую территорию, является эффективным способом борьбы с конфликтными ситуациями между амурским тигром и человеком. "Поскольку сам процесс для хищника весьма неприятен (но не опасен), релоцированная особь, как правило, больше никогда не провоцирует конфликтных ситуаций", - сообщает министерство. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20250110/tigr-1993079776.html

https://ria.ru/20250109/tigr-1992870024.html

россия

красноармейский район

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, красноармейский район, хабаровский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество