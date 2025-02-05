В Приморье переселили таскавшего собак амурского тигра
Таскавшего собак в селе в Приморье тигра переселили в малонаселенную местность
© МинПрироды25/TelegramСпециалисты выпустили в малонаселенной местности в центральной части Приморья самца амурского тигра, который был отловлен после охоты на собак на юге региона
Специалисты выпустили в малонаселенной местности в центральной части Приморья самца амурского тигра, который был отловлен после охоты на собак на юге региона
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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Специалисты выпустили в малонаселенной местности в центральной части Приморья самца амурского тигра, который был отловлен после охоты на собак на юге региона, сообщает краевое минприроды.
Специалисты охотнадзора и национального парка "Земля леопарда" 2 февраля отловили амурского тигра, охотившегося на собак в селе Барабаш на юге Приморья. Зверя доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных "Тигр" для осмотра. Сотрудники установили, что он не ранен и здоров.
"Самца амурского тигра, отловленного специалистами приморского охотнадзора и "Земли леопарда" в ночь с 1 на 2 февраля в Хасанском муниципальном округе, выпустили 4 февраля в естественную среду обитания с хорошей кормовой базой в малонаселенной местности Красноармейского района Приморского края", - говорится в сообщении.
Минприроды отмечает, что метод релокации, то есть перемещения на другую территорию, является эффективным способом борьбы с конфликтными ситуациями между амурским тигром и человеком.
"Поскольку сам процесс для хищника весьма неприятен (но не опасен), релоцированная особь, как правило, больше никогда не провоцирует конфликтных ситуаций", - сообщает министерство.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.