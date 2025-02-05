Рейтинг@Mail.ru
В Приморье переселили таскавшего собак амурского тигра - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:48 05.02.2025 (обновлено: 12:27 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/primore-1997419024.html
В Приморье переселили таскавшего собак амурского тигра
В Приморье переселили таскавшего собак амурского тигра - РИА Новости, 05.02.2025
В Приморье переселили таскавшего собак амурского тигра
Специалисты выпустили в малонаселенной местности в центральной части Приморья самца амурского тигра, который был отловлен после охоты на собак на юге региона,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T04:48:00+03:00
2025-02-05T12:27:00+03:00
россия
красноармейский район
хабаровский край
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997474763_0:1:1271:716_1920x0_80_0_0_5e33c08fe2995a73762a34a28f8a1b5e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Специалисты выпустили в малонаселенной местности в центральной части Приморья самца амурского тигра, который был отловлен после охоты на собак на юге региона, сообщает краевое минприроды. Специалисты охотнадзора и национального парка "Земля леопарда" 2 февраля отловили амурского тигра, охотившегося на собак в селе Барабаш на юге Приморья. Зверя доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных "Тигр" для осмотра. Сотрудники установили, что он не ранен и здоров. "Самца амурского тигра, отловленного специалистами приморского охотнадзора и "Земли леопарда" в ночь с 1 на 2 февраля в Хасанском муниципальном округе, выпустили 4 февраля в естественную среду обитания с хорошей кормовой базой в малонаселенной местности Красноармейского района Приморского края", - говорится в сообщении. Минприроды отмечает, что метод релокации, то есть перемещения на другую территорию, является эффективным способом борьбы с конфликтными ситуациями между амурским тигром и человеком. "Поскольку сам процесс для хищника весьма неприятен (но не опасен), релоцированная особь, как правило, больше никогда не провоцирует конфликтных ситуаций", - сообщает министерство. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250110/tigr-1993079776.html
https://ria.ru/20250109/tigr-1992870024.html
россия
красноармейский район
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997474763_0:0:955:716_1920x0_80_0_0_ce6a11db9203f133bcd5f15ff41f035b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, красноармейский район, хабаровский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество
Россия, Красноармейский район, Хабаровский край, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Общество
В Приморье переселили таскавшего собак амурского тигра

Таскавшего собак в селе в Приморье тигра переселили в малонаселенную местность

© МинПрироды25/TelegramСпециалисты выпустили в малонаселенной местности в центральной части Приморья самца амурского тигра, который был отловлен после охоты на собак на юге региона
Специалисты выпустили в малонаселенной местности в центральной части Приморья самца амурского тигра, который был отловлен после охоты на собак на юге региона - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© МинПрироды25/Telegram
Специалисты выпустили в малонаселенной местности в центральной части Приморья самца амурского тигра, который был отловлен после охоты на собак на юге региона
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Специалисты выпустили в малонаселенной местности в центральной части Приморья самца амурского тигра, который был отловлен после охоты на собак на юге региона, сообщает краевое минприроды.
Специалисты охотнадзора и национального парка "Земля леопарда" 2 февраля отловили амурского тигра, охотившегося на собак в селе Барабаш на юге Приморья. Зверя доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных "Тигр" для осмотра. Сотрудники установили, что он не ранен и здоров.
Амурского тигра выпускают на волю в краевом заказнике Приморья - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
В Приморье выпустили в заказнике амурского тигра, нападавшего на собак
10 января, 11:25
"Самца амурского тигра, отловленного специалистами приморского охотнадзора и "Земли леопарда" в ночь с 1 на 2 февраля в Хасанском муниципальном округе, выпустили 4 февраля в естественную среду обитания с хорошей кормовой базой в малонаселенной местности Красноармейского района Приморского края", - говорится в сообщении.
Минприроды отмечает, что метод релокации, то есть перемещения на другую территорию, является эффективным способом борьбы с конфликтными ситуациями между амурским тигром и человеком.
"Поскольку сам процесс для хищника весьма неприятен (но не опасен), релоцированная особь, как правило, больше никогда не провоцирует конфликтных ситуаций", - сообщает министерство.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Приморье отловили амурского тигра, который нападал на домашних животных
9 января, 02:35
 
РоссияКрасноармейский районХабаровский крайМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала