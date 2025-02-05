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В Костромской области рассказали о поддержке застройщиков жилья

В Костромской области рассказали о поддержке застройщиков жилья - РИА Новости, 05.02.2025

В Костромской области рассказали о поддержке застройщиков жилья

Костромская область уже три года успешно реализует механизм поддержки застройщиков жилья, выделяя им землю под строительство без торгов в обмен на часть квартир РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T21:39:00+03:00

2025-02-05T21:39:00+03:00

2025-02-05T21:39:00+03:00

костромская область

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КОСТРОМА, 5 фев – РИА Новости. Костромская область уже три года успешно реализует механизм поддержки застройщиков жилья, выделяя им землю под строительство без торгов в обмен на часть квартир для льготной категории граждан, заявил РИА Новости сенатор Сергей Калашник. Калашник оценил реализацию в Костромской области механизма поддержки застройщиков, инициированного губернатором Сергеем Ситниковым. "Три года назад по инициативе губернатора Сергея Ситникова в Костромской области разработан новый механизм поддержки застройщиков, и уже накоплен определённый положительный опыт в этом вопросе. Инвесторам, которые передают часть квартир данной категории граждан, выделяют землю без торгов. Условие – передача не менее 10% общей площади жилых помещений", - сообщил сенатор. По его словам, несколько крупных девелоперов уже воспользовались предложением. К примеру, "Невская строительная компания" и "Теплоизоляция". Они обязались безвозмездно предоставить 25 квартир в муниципальную собственность города Костромы для последующего их предоставления детям-сиротам. По данным сенатора, помимо сирот, аналогичная схема взаимодействия разработана в Костромской области для выделения квартир медикам. Квартиры будут предоставляться медикам как служебное жильё, а через 10 лет работы в областных учреждениях здравоохранения передаваться в собственность. Кроме служебных квартир, в новых домах также могут быть открыты кабинеты первичного приёма проекта "Доктор рядом", если в районе их работает недостаточное количество. Воспользоваться губернаторской инициативой могут не только девелоперы, но и крупные предприятия региона, подчеркнул Сергей Калашник. Они также могут получить землю без торгов под строительство служебного жилья. Многие уже проявили заинтересованность, исходя из мнения, что решение квартирного вопроса – важная составляющая привлечения и закрепления кадров. "В строительном деле земельный вопрос является одним из самых сложных, дорогих, иногда затягивающим строительство, иногда повышающим его себестоимость. Поэтому принятый по инициативе Сергея Константиновича закон существенно расширил возможности предприятий для предоставления жилья своим сотрудникам", - подчеркнул сенатор. Та же схема успешно зарекомендовала себя в создании социальной инфраструктуры в регионе. Взамен земельного участка застройщик передаёт региону часть площадей под размещение социального учреждения. В рамках этого механизма компания "Мегаполис" построила в Костроме 10-этажный дом, в котором размещен областной врачебно-физкультурный диспансер. Благодаря переезду учреждение значительно улучшит условия обслуживания пациентов - площади увеличатся примерно в пять раз. Безвозмездно региону передано 1159 квадратных метров. Заявлены и намерения об использовании данного механизма для строительства медицинской амбулатории в Костромском районе.

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костромская область, сергей калашников, сергей ситников, россия