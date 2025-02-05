В Петербурге введут электронные сертификаты на посещение музеев
В Петербурге введут электронные музейные сертификаты для старшего поколения
CC BY-SA 4.0 / Ad Meskens / Здание Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге
Здание Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга утвердили закон о введении электронных сертификатов на посещение музеев для петербуржцев старшего поколения, согласно которому ежегодно каждому жителю "серебряного возраста" на карту будет перечисляться на эти цели 1,5 тысячи рублей, сообщил городской парламент.
"В целом принят закон о введении электронных сертификатов на посещение музеев для петербуржцев старшего поколения. Для этого ежегодно из бюджета города каждому жителю "серебряного возраста" будет перечисляться по 1,5 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что воспользоваться деньгами можно будет при помощи "Единой карты петербуржца" и только для приобретения билетов в музеи.
Планируется, что к этой программе присоединятся не только городские музеи, но и не менее 10 учреждений федерального подчинения, среди которых Эрмитаж, Русский музей, Российский этнографический музей.
Согласно пояснительно записке, принятый закон направлен на повышение жизненной активности граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно) и имеющих место жительства в Санкт-Петербурге. Численность жителей "серебряного возраста" в Петербурге составляет более 1,463 миллиона человека.
Ранее сообщалось, что электронный сертификат на посещение музеев для петербуржцев старшего поколения планируется ввести с весны 2025 года.